Ilie Bolojan a reușit. 13.000 de oameni din primării vor fi dați afară (VIDEO)

Ilie Bolojan a reușit. 13.000 de oameni din primării vor fi dați afară (VIDEO)

Adrian A
04 nov. 2025, 17:51
Guvernul Bolojan. Sursa foto: Guvernul României / Facebook

Ședința Coaliției s-a terminat cu o victorie pentru Ilie Bolojan. Premierul a reușit să își impună punctul de vedere și să dea oameni afară din primării.

Bolojan dă 13.000 de oameni din primării afară

Cei patru lideri ai Coaliției de guvernare au căzut de acord să taie în primării. Așa că, s-a făcut după voia premierului, după ce săptămâni de zile am tot auzit PSD-ul că nu se poate cum vrea Bolojan.

Astfel, potrivit proiectului pe care au bătut palma liderii partidelor de la putere, s-a stabilit o reducere cu 10% a personalului bugetar, iar măsura se va aplica atât în primăriile și consiliile județene, cât și în administrația centrală. Conform calculelor, aproximativ 13.000 de angajați în aceste instituții vor pleca acasă.

Câteva domenii sunt însă excluse. Vorbim despre Ministerul de Interne, Ministerul Apărării și Ministerul Educației, unde există deficit de personal.

Coaliţia a mai stabilit că din următoarea legislatură, 2028, numărul de parlamentari să fie redus cu 10%. Unele judeţe vor avea mai mulţi parlamentari, conform numărului de locuitori, respectiv Ilfov şi diaspora.

Nu se știu criteriile după care vor fi dați afară din primării

Acordul pune punct unui scandal întins pe câteva săptămâni de zile în care PSD a tot tras de timp până să ia o decizie. Social-democrații voiau să păstreze cât mai mulți oameni, dar să comaseze niște servicii și să blocheze posturi neocupate.

Dorința PSD-ului a fost văzută ca o pavăză pentru pilele și relațiile aduse pe traseu politic în instituțiile statului. Oameni care sunt puși pe posturi bine plătite dar care nu au nicio expertiză în domeniul unde au fost plasați.

Problema nu s-a rezolvat. Pentru că nici acum nu sunt clare criteriile după care oamenii vor fi dați afară. Și există în continuare riscul să fie păstrate pilele și să fie dați afară angajați competenți.

Încă o asumare de răspundere

Executivul urmează să adopte întregul pachet tot prin procedura de angajare a răspunderii în Parlament. Ceea ce înseamnă că opoziția se poate pregăti de o nouă moțiune de cenzură.

