Ilie Bolojan susține că PSD comunică cu totul altceva decât se discută în ședințele de . El a făcut aceste comentarii pornind de la ultimul comunicat de presă al social-democraților.

În comunicatul la care se face referire, îl acuză pe premier că blochează adoptarea bugetului de stat. Potrivit sursei citate, acesta ar fi introdus în prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor. În aceste condiții, social democrații au anunțat că urmează să hotărască dacă vor vota legea bugetului în forma propusă.

Ilie Bolojan, acuzații la adresa PSD

Premierul a comentat, în emisiunea „Bună România!”, difuzată de B1 TV, ultimul comunicat de presă emis de social-democrați la finalul ședinței coaliției de . Ilie Bolojan susține că în cadrul întâlnirii lucrurile au decurs normal, iar la final a existat un acord în ce privește viitoarea lege a bugetului.

„Vă pot informa că astăzi, la ședința de coaliție, ne-am închis în bună regulă și vă rog să-i întrebați pe ceilalți participanți dacă au fost ceva discuții contradictorii pe aceste propuneri….Întâlnirea a fost de dimineață, a fost în bună regulă. A rămas că se vor face ultimele corecturi, că se va trimite până la sfârșitul acestei săptămâni bugetul în detaliu către toate partidele și că săptămâna viitoare, la mijlocul săptămânii, miercuri sau joi, Guvernul va trimite bugetul la Parlament în vederea adoptării”, a declarat premierul.

Potrivit spuselor sale, comunicatul transmis ulterior este în contradicție cu ceea ce s-a petrecut în ședință. Bolojan susține că discuțiile din coaliție au fost normale și că nu au existat neînțelegeri sau dispute.

„Comunicatul este în contradiție, în totalitate, cu ceea ce s-a întâmplat astăzi și cu realitatea. Acesta este adevărul. Dar vă rog să-i întrebați și pe ceilalți participați, că au fost cel puțin șase, șapte colegi de la toate partidele acolo și vă pot confirma că discuțiile s-au dus într-o direcție normală”, a mai spus premierul.

Recomandarea premierului pentru PSD

Premierul Ilie Bolojan susține că nu înțelege atitudinea PSD. El spune că lucrurile se desfășoară normal în timpul întâlnirilor, dar social-democrații comunică cu totul altceva în spațiul public.

„Este sigur de nențeles de ce, atunci când discutăm lucruri serioase, într-o perioadă dificilă pentru România, în spații în care sunt ședințe, lucrurile se derulează normal, după care, la câteva ore, comunicatele legate de ceea ce s-a discutat acolo sunt total diferite de realitate. Dar asta nu cred că ajută nici Partidul Social Democrat și nici coaliția în general, pentru că oamenii așteaptă de la noi să facem lucruri normale pentru țara asta, nu-i ajută, nu înțeleg de ce trebuie să avem scandaluri când și-așa avem bugetul întârziat și trebuie să-l închidem”, a mai spus Bolojan.

Șeful guvernului a mai spus că acest gen de atitudine nu ajută nici PSD și nici coaliția în general, În opinia sa, oamenii așteaptă rezultate din partea politicienlor, iar nu scandaluri și dispute.

„Că ne place, că nu ne place, dacă acest buget nu este croit bine, va genera perturbări serioase în cheltuieli de bugetare în următoarele luni. Dacă acest buget îl închidem într-o formă echilibrată, e un buget corect care se bazează pe venituri încasabile și pe cheltuieli care sunt estimate corect, atunci România închide acest ciclu de ajustare fiscală în acest an”, a subliniat șeful guvernului.

Comunicatul la care face referire Ilie Bolojan

PSD a anunțat că premierul Ilie Bolojan a provocat un nou blocaj în coaliția de guvernare. Social-democrații l-au acuzat că, în mod deliberat a inclus în proiectul său de buget prevederi care contravin solicitărilor făcute de partidele coaliției. În acest context, partidul condus de Sorin Grindeanu va decide dacă mai votează forma finală a legii bugetului.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat astăzi un nou blocaj în Coaliţia de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea Bugetului de stat. În mod deliberat, premierul a inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor care îi asigură sprijinul parlamentar”, anunţă PSD într-un comunicat oficial.

Social-democrații îl acuză pe șeful guvernului de rigiditate și inflexibilitate. În opinia acestora, prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului şi de instabilitatea pe care o induce în actul de guvernare. Ei enumeră mai mule elemente controversate introduse de premier în buget.

În principal, PSD acuză subfinanțarea Programului de solidaritate, pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile afectate de inflaţie şi de austeritate. Ei mai acuză tăierea drastică a investiţiilor pentru dezvoltarea comunităţilor locale şi „confiscarea” la bugetul central a unei părţi consistente din sumele cuvenite autorităţilor locale.