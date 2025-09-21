B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan acuzat că minte. Elena Lasconi susține că premierul avea toate datele reale despre deficit

Ilie Bolojan acuzat că minte. Elena Lasconi susține că premierul avea toate datele reale despre deficit

Adrian Teampău
21 sept. 2025, 23:46
Ilie Bolojan acuzat că minte. Elena Lasconi susține că premierul avea toate datele reale despre deficit
Sursa foto: Inquam Photos / Mălin Norocea
Cuprins
  1. Ilie Bolojam acuzat de minciună
  2. Elena Lasconi critică austeritatea lui Bolojan
  3. Fosta lideră USR nu l-ar mai pune pe Ilie Bolojan premier

Ilie Bolojan a mințit atunci când a afirmat că nu a primit datele reale despre mărimea deficitului bugetar, înainte de a prelua funcție de premier. Acuzațiile au fost făcute de Elena Lasconi, fosta lideră a USR.

Ilie Bolojam acuzat de minciună

Elena Lasconi s-a arătat convinsă, „sută la sută” că actualul premier a știut care este dimensiunea deficitului bugetar înainte de a accepta funcția de premier. Ea a făcut aceste comentarii în contextul unor declarații anterioare ale actualui șef al guvernului, dintr-un interviu pe acest subiect.

Întrebat dacă deficitul pe anul trecut a fost mai mare decât cel anunțat inițial, Ilie Bolojan a afirmat că „între datele primite oficial la instalarea acestui guvern și datele constatate s-au văzut multe cheltuieli care nefind prinse în buget erau viitoare angajamente de plată”.

Tot într-un interviu, Elena Lasconi a spus despre premier că minte atunci când susține că nu a cunoscut care sunt datele reale despre deficitul bugetar. Potrivit spuselor sale, aceste informații erau cunoscute printre politicienii din PNL și PSD aflați la guvernare. Chiar ea, a mărturisit, a avut indicii despre cifrele reale, motiv pentru care le-a cerut oficial.

„Minte sută la sută. Să nu uităm ministrul de Finanțe era colegul lui. Eu știam că bugetul nu este real și am spus vreau să văd bugetul real, echipele alea de lucru între toate partidele politice, o vrăjeală. Eu nu am vrut să mint. Nu o să mint niciodată oamenii. Pentru ei, puterea e mai importantă decât caracterul și coloana vertebrală”, a declarat Lasconi.

Elena Lasconi critică austeritatea lui Bolojan

Cu acest prilej, Elena Lasconi a criticat măsurie de austeritate pe care încearcă să le impună Ilie Bolojan sub pretextul reducerii deficitului bugetar. În opinia sa, ceea ce dorește să facă premierul în administrația locală nu se numește reformă. El canalizează ura cetățenilor împotriva funcționarilor publici pentru a putea face concedierile colective pe care și le-a propus.

Fosta lideră a USR a comparat așa zisa reformă Bolojan în administrație cu o tunsoare care constă doar în tăierea vârfurilor. O mișcare superficială care nu va da rezultate pe termen lung. Potrivit spuselor sale, guvernul ar fi trebuit să inițieze reforma administrativ-teritorială, pe care PNL și PSD au promis-o anul trecut, în contextul temerilor legate de ascensiunea AUR în Parlament.

„Vedeți ceva diferit la mine? Mi-am luat puțin vârfurile. Economia pe care vrea să o facă este mi-am luat puțin vârfurile. Reforma în administrație trebuie făcută profund. Ar fi economist o grămadă de bani. Avem peste 2000 de primării cu sub 5.000 de locuitori. De acolo trebuie pornit. I-aș fi plătit pe primari să fie plante și să mai aibă încă un om pentru taxe și impozite până peste 3 ani când aceste primării dispar și redevin puncte de lucru”, a spus Elena Lasconi la Antena 3.

De altfel, faptul că nu inițiază reforma administrativ-teritorială îi este reproșat lui Ilie Bolojan și din interiorul coaliției de guvernare. Mai mulți lideri ai PSD, între care și fostul premier Mihai Tudose, s-au pronunțat în acest sens, spunând că așteaptă un proiect din partea premierului.

Fosta lideră USR nu l-ar mai pune pe Ilie Bolojan premier

Elena Lasconi a fost prima, în campania electorală pentru alegerile prezidnețiale, de anul trecut care  pronunțat numele lui Ilie Bolojan ca posibil premoer. La vremea respectivă, actualul șef al PNL era izolat și marginalizat de proprii săi colegi, care îl susțineau pe Nicolae Ciucă.

În prezent, după câteva luni la conducerea guvernului, fosta candidată la prezidențiale spune că nu i-ar mai acorda încredere și nu l-ar mai nominaliza. Elena Lasconi susține că Ilie Bolojan a lovit în masa largă a cetățenilor, mărind taxe și impozite, fără să facă reformele pe care le-a promis și pe care le așteptau oamenii.

„A lovit în oameni. Dacă făcea reformă nu aveam nimic împotrivă”, a declarat Elena Lasconi.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Băsescu își amintește o întâlnire cu Călin Georgescu din 2012. Motivul pentru care l-a trimis la plimbare după jumătate de oră
Politică
Băsescu își amintește o întâlnire cu Călin Georgescu din 2012. Motivul pentru care l-a trimis la plimbare după jumătate de oră
Pachetul legislativ privind pensiile magistraților nu are șanse la CCR. Explicațiile fostului judecător constituțional Augustin Zegrean
Politică
Pachetul legislativ privind pensiile magistraților nu are șanse la CCR. Explicațiile fostului judecător constituțional Augustin Zegrean
Guvernul, dat în judecată după ce a depășit termenul pentru organizarea alegerilor din Capitală. Ce candidați ar putea propune partidele
Politică
Guvernul, dat în judecată după ce a depășit termenul pentru organizarea alegerilor din Capitală. Ce candidați ar putea propune partidele
Kelemen Hunor explică necesitatea menținerii plafonării prețurilor la alimente. Oamenii se simt mai protejați
Politică
Kelemen Hunor explică necesitatea menținerii plafonării prețurilor la alimente. Oamenii se simt mai protejați
Consilierul lui Bolojan propune desființarea ANAF. Cum răspunde ministrul Finanțelor
Politică
Consilierul lui Bolojan propune desființarea ANAF. Cum răspunde ministrul Finanțelor
Criza bugetară crește riscul ca spitalele să rămână fără tratamente. Ministrul Alexandru Rogobete: Monitorizăm situația și facem toate eforturile să nu existe lipsuri
Politică
Criza bugetară crește riscul ca spitalele să rămână fără tratamente. Ministrul Alexandru Rogobete: Monitorizăm situația și facem toate eforturile să nu existe lipsuri
Băsescu ironizează „bocitoarele” de la televizor. Cum vede fostul președinte situația actuală a României (VIDEO)
Politică
Băsescu ironizează „bocitoarele” de la televizor. Cum vede fostul președinte situația actuală a României (VIDEO)
Analiza lui Băsescu pe alegerile din Moldova. Ce consecințe vor avea rezultatele pentru regiunea noastră (VIDEO)
Politică
Analiza lui Băsescu pe alegerile din Moldova. Ce consecințe vor avea rezultatele pentru regiunea noastră (VIDEO)
Flavius Nedelcea, secretar de stat la Ministerul Economiei, a fost reținut de DNA. Ce acuzații îi aduc procurorii și ce funcții publice a mai ocupat
Politică
Flavius Nedelcea, secretar de stat la Ministerul Economiei, a fost reținut de DNA. Ce acuzații îi aduc procurorii și ce funcții publice a mai ocupat
Proiect de lege care scade facturile la întreținere: Deputatul PNL Andrei Baciu vrea ca veniturile din închirieri și reclame ale asociațiilor de bloc să fie folosite la plata cheltuielilor comune
Politică
Proiect de lege care scade facturile la întreținere: Deputatul PNL Andrei Baciu vrea ca veniturile din închirieri și reclame ale asociațiilor de bloc să fie folosite la plata cheltuielilor comune
Ultima oră
00:07 - Băsescu își amintește o întâlnire cu Călin Georgescu din 2012. Motivul pentru care l-a trimis la plimbare după jumătate de oră
23:07 - Statele Unite vor ajuta Polonia și țările baltice dacă ar fi atacate de Rusia. Trump dă asigurări că ar interveni
22:43 - Emmanuel Macron condiționează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea ostaticilor israelieni
22:19 - Liderii administraţiei americane, la ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk. Donald Trump și JD Vance la evenimentul din Arizona
21:34 - Nou record de viteză pentru un Ferrari. Pista specială pe care a ales-o pilotul Fabio Barone
20:51 - Rusia provoacă NATO. Strategia Kremlinului care poate duce la un război neașteptat
20:07 - Statul Palestina recunoscut oficial de Marea Britanie, Canada şi Australia. Israelul condamnă deciziile
19:30 - Pachetul legislativ privind pensiile magistraților nu are șanse la CCR. Explicațiile fostului judecător constituțional Augustin Zegrean
18:48 - Mihaela Bilic în conflict cu Colegiul Medicilor. Nutriționista acuzată că promovează informații false
17:46 - Familia lui Tzancă Uraganu îngrozită de interlopi. Cumnatul manelistului a fost înjunghiat în fața unui hotel