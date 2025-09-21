Ilie Bolojan a mințit atunci când a afirmat că nu a primit datele reale despre mărimea , înainte de a prelua funcție de premier. Acuzațiile au fost făcute de , fosta lideră a USR.

Ilie Bolojam acuzat de minciună

Elena Lasconi s-a arătat convinsă, „sută la sută” că actualul premier a știut care este dimensiunea deficitului bugetar înainte de a accepta funcția de premier. Ea a făcut aceste comentarii în contextul unor declarații anterioare ale actualui șef al guvernului, dintr-un interviu pe acest subiect.

Întrebat dacă deficitul pe anul trecut a fost mai mare decât cel anunțat inițial, Ilie Bolojan a afirmat că „între datele primite oficial la instalarea acestui guvern și datele constatate s-au văzut multe cheltuieli care nefind prinse în buget erau viitoare angajamente de plată”.

Tot într-un interviu, Elena Lasconi a spus despre premier că minte atunci când susține că nu a cunoscut care sunt datele reale despre deficitul bugetar. Potrivit spuselor sale, aceste informații erau cunoscute printre politicienii din PNL și PSD aflați la guvernare. Chiar ea, a mărturisit, a avut indicii despre cifrele reale, motiv pentru care le-a cerut oficial.

„Minte sută la sută. Să nu uităm ministrul de Finanțe era colegul lui. Eu știam că bugetul nu este real și am spus vreau să văd bugetul real, echipele alea de lucru între toate partidele politice, o vrăjeală. Eu nu am vrut să mint. Nu o să mint niciodată oamenii. Pentru ei, puterea e mai importantă decât caracterul și coloana vertebrală”, a declarat Lasconi.

Elena Lasconi critică austeritatea lui Bolojan

Cu acest prilej, Elena Lasconi a criticat măsurie de pe care încearcă să le impună Ilie Bolojan sub pretextul reducerii deficitului bugetar. În opinia sa, ceea ce dorește să facă premierul în administrația locală nu se numește reformă. El canalizează ura cetățenilor împotriva funcționarilor publici pentru a putea face concedierile colective pe care și le-a propus.

Fosta lideră a USR a comparat așa zisa reformă Bolojan în administrație cu o tunsoare care constă doar în tăierea vârfurilor. O mișcare superficială care nu va da rezultate pe termen lung. Potrivit spuselor sale, guvernul ar fi trebuit să inițieze reforma administrativ-teritorială, pe care PNL și PSD au promis-o anul trecut, în contextul temerilor legate de ascensiunea AUR în Parlament.

„Vedeți ceva diferit la mine? Mi-am luat puțin vârfurile. Economia pe care vrea să o facă este mi-am luat puțin vârfurile. Reforma în administrație trebuie făcută profund. Ar fi economist o grămadă de bani. Avem peste 2000 de primării cu sub 5.000 de locuitori. De acolo trebuie pornit. I-aș fi plătit pe primari să fie plante și să mai aibă încă un om pentru taxe și impozite până peste 3 ani când aceste primării dispar și redevin puncte de lucru”, a spus Elena Lasconi la .

De altfel, faptul că nu inițiază reforma administrativ-teritorială îi este reproșat lui Ilie Bolojan și din interiorul coaliției de guvernare. Mai mulți lideri ai PSD, între care și fostul premier Mihai Tudose, s-au pronunțat în acest sens, spunând că așteaptă un proiect din partea premierului.

Fosta lideră USR nu l-ar mai pune pe Ilie Bolojan premier

Elena Lasconi a fost prima, în campania electorală pentru alegerile prezidnețiale, de anul trecut care pronunțat numele lui Ilie Bolojan ca posibil premoer. La vremea respectivă, actualul șef al PNL era izolat și marginalizat de proprii săi colegi, care îl susțineau pe Nicolae Ciucă.

În prezent, după câteva luni la conducerea guvernului, fosta candidată la prezidențiale spune că nu i-ar mai acorda încredere și nu l-ar mai nominaliza. Elena Lasconi susține că Ilie Bolojan a lovit în masa largă a cetățenilor, mărind taxe și impozite, fără să facă reformele pe care le-a promis și pe care le așteptau oamenii.

„A lovit în oameni. Dacă făcea reformă nu aveam nimic împotrivă”, a declarat Elena Lasconi.