Ilie Bolojan cere verificarea urgentă a proiectelor din PNRR. Peste 10.000 de investiții, analizate pentru a nu pierde banii europeni

Ilie Bolojan cere verificarea urgentă a proiectelor din PNRR. Peste 10.000 de investiții, analizate pentru a nu pierde banii europeni

Răzvan Adrian
25 mai 2026, 12:36
Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cine trebuie să trimită datele legate de proiect?
  2. Bolojan: Analiza vizează peste 10.000 de proiecte finanțate prin PNRR
  3. Ce riscă proiectele nefinalizate în timp util?
  4. Bolojan: PNRR are un impact major asupra investițiilor din România

Premierul interimar Ilie Bolojan le-a cerut prefecților să mobilizeze primăriile pentru transmiterea rapidă a datelor privind proiectele finanțate prin PNRR. Guvernul vrea să afle stadiul lucrărilor, termenele de finalizare și graficele de execuție pentru peste 10.000 de investiții, în contextul negocierilor cu Comisia Europeană privind ultimele modificări ale programului.

Cine trebuie să trimită datele legate de proiect?

Ilie Bolojan a anunțat că a avut o videoconferință de lucru cu prefecții, cărora le-a cerut să informeze toate primăriile despre obligația de a transmite datele actualizate privind proiectele PNRR.

Autoritățile locale trebuie să comunice stadiul lucrărilor, termenul de finalizare și graficul de lucrări. Pentru colectarea acestor informații, Ministerul Dezvoltării a pus la dispoziția primăriilor un ghid și o platformă electronică.

„Până la mijlocul acestei săptămâni trebuie să finalizăm analiza celor peste 10.000 de proiecte finanțate prin acest program”, a transmis Ilie Bolojan pe rețelele de socializare.

Bolojan: Analiza vizează peste 10.000 de proiecte finanțate prin PNRR

Potrivit premierului interimar, analiza vizează peste 10.000 de proiecte finanțate prin PNRR. Dintre acestea, peste 5.000 sunt derulate prin Ministerul Dezvoltării, peste 2.500 prin Ministerul Educației și peste 1.500 prin Ministerul Mediului, la care se adaugă proiectele gestionate prin alte ministere.

Cele mai multe investiții au ca beneficiari autoritățile locale sau școlile din localități.

Ilie Bolojan spune că evaluarea este necesară pentru a stabili ce proiecte pot fi finalizate la timp și ce investiții trebuie mutate pe alte forme de finanțare, astfel încât lucrările să nu fie blocate.

Ce riscă proiectele nefinalizate în timp util?

Guvernul discută în paralel cu reprezentanții Comisiei Europene ultimele ajustări ale programului de finanțare. Bolojan a precizat că negocierile tehnice ar urma să fie finalizate până la începutul săptămânii viitoare.

Una dintre mize este clarificarea proiectelor care rămân finanțate prin granturi. Potrivit premierului interimar, acestea vor fi cele care pot fi finalizate până la sfârșitul lunii august. În caz contrar, România riscă să piardă finanțările.

Pentru proiectele care nu pot fi terminate în acest termen, Guvernul analizează transferul pe componenta de împrumut, fără oprirea lucrărilor.

„Este nevoie de o mobilizare a beneficiarilor și a constructorilor, de o evaluare corectă a situației din teren, astfel încât proiectele aflate într-un stadiu avansat să fie finalizate la timp”, a transmis Bolojan.

Bolojan: PNRR are un impact major asupra investițiilor din România

Ilie Bolojan a subliniat că PNRR are un impact major asupra investițiilor din România în acest an, cu o valoare de peste 10 miliarde de euro.

Programul include proiecte de infrastructură rutieră și feroviară, investiții în transporturi, școli, spitale și blocuri anvelopate, în localități din toată țara.

Negocierile cu Comisia Europeană includ și componenta de jaloane și reforme asumate de România, dar și ajustarea unor obiective la un nivel considerat realist.

