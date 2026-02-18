Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat miercuri seară că Guvernul a decis să renunțe la varianta privind tăierea normei de hrană a militarilor, după mai multe discuții interne.

Declarația vine în contextul dezbaterilor legate de reducerea cheltuielilor bugetare și a măsurilor analizate în ultimele săptămâni la nivelul Executivului.

De ce a fost analizată tăierea normei de hrană a militarilor

Șeful Executivului a explicat că subiectul a fost discutat în două runde de întâlniri, însă, doar la nivel de analiză și principiu, fără a exista o decizie finală adoptată în acest sens.

„A fost o discuţie în două runde privitoare la acest subiect, dar eu pot să înţeleg încercarea unora de a se poziţiona în spaţiul public ca fiind cei care s-au opus şi de a căuta vinovaţi. Eu nu voi arunca responsabilitatea, nu voi identifica cu nume şi prenume persoana care a făcut propuneri.”, a explicat Bolojan la .

Premierul a respins ideea că ar trebui căutați vinovați pentru simpla formulare a unei propuneri tehnice.

Ce spune premierul despre responsabilitatea politică

Ilie Bolojan a subliniat că discuțiile au fost unele tehnice și că nu este corect ca o analiză internă să fie transformată într-un subiect de conflict public.

„A fost o discuţie tehnică, dar nu cred că este corect să intrăm într-o discuţie care a fost doar de principiu şi ca o analiză, încercând să punem anatema pe unii sau pe alţii.

Ceea ce trebuie să facem noi este să lucrăm cu responsabilitate. Putem avea poziţii divergente, dar atunci când am convenit ceva cu toţii, trebuie să avem măcar responsabilitatea că dacă nu suntem cei mai mari susţinători ai unor măsuri pe care însă realitatea ne obligă să le luăm, măcar să nu fim cei mai mari detractori şi să încercăm să aruncăm toată vina în curtea altora.”, a mai spus premierul.

Care este decizia finală a Guvernului

În final, a precizat clar că măsura nu va fi aplicată.

„Acest lucru a fost discutat în două întâlniri, dar la finalul acestor discuţii s-a renunţat la o astfel de ipoteză„, a conchis Ilie Bolojan.