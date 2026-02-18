B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Bolojan a anunțat ce se întâmplă cu norma de hrană a militarilor, în urma discuțiilor din ultimele zile: „A fost o discuţie în două runde”

Bolojan a anunțat ce se întâmplă cu norma de hrană a militarilor, în urma discuțiilor din ultimele zile: „A fost o discuţie în două runde”

Ana Maria
18 feb. 2026, 20:31
Bolojan a anunțat ce se întâmplă cu norma de hrană a militarilor, în urma discuțiilor din ultimele zile: A fost o discuţie în două runde
Sursa: Facebook/Ilie Bolojan
Cuprins
  1. De ce a fost analizată tăierea normei de hrană a militarilor
  2. Ce spune premierul despre responsabilitatea politică
  3. Care este decizia finală a Guvernului

Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat miercuri seară că Guvernul a decis să renunțe la varianta privind tăierea normei de hrană a militarilor, după mai multe discuții interne.

Declarația vine în contextul dezbaterilor legate de reducerea cheltuielilor bugetare și a măsurilor analizate în ultimele săptămâni la nivelul Executivului.

De ce a fost analizată tăierea normei de hrană a militarilor

Șeful Executivului a explicat că subiectul a fost discutat în două runde de întâlniri, însă, doar la nivel de analiză și principiu, fără a exista o decizie finală adoptată în acest sens.

A fost o discuţie în două runde privitoare la acest subiect, dar eu pot să înţeleg încercarea unora de a se poziţiona în spaţiul public ca fiind cei care s-au opus şi de a căuta vinovaţi. Eu nu voi arunca responsabilitatea, nu voi identifica cu nume şi prenume persoana care a făcut propuneri.”, a explicat Bolojan la Antena 3 CNN.

Premierul a respins ideea că ar trebui căutați vinovați pentru simpla formulare a unei propuneri tehnice.

Ce spune premierul despre responsabilitatea politică

Ilie Bolojan a subliniat că discuțiile au fost unele tehnice și că nu este corect ca o analiză internă să fie transformată într-un subiect de conflict public.

A fost o discuţie tehnică, dar nu cred că este corect să intrăm într-o discuţie care a fost doar de principiu şi ca o analiză, încercând să punem anatema pe unii sau pe alţii.

Ceea ce trebuie să facem noi este să lucrăm cu responsabilitate. Putem avea poziţii divergente, dar atunci când am convenit ceva cu toţii, trebuie să avem măcar responsabilitatea că dacă nu suntem cei mai mari susţinători ai unor măsuri pe care însă realitatea ne obligă să le luăm, măcar să nu fim cei mai mari detractori şi să încercăm să aruncăm toată vina în curtea altora.”, a mai spus premierul.

Care este decizia finală a Guvernului

În final, șeful Executivului a precizat clar că măsura nu va fi aplicată.

Acest lucru a fost discutat în două întâlniri, dar la finalul acestor discuţii s-a renunţat la o astfel de ipoteză„, a conchis Ilie Bolojan.

Tags:
Citește și...
Ilie Bolojan respinge ideea unui împrumut FMI. Ce spune despre perioada de austeritate
Politică
Ilie Bolojan respinge ideea unui împrumut FMI. Ce spune despre perioada de austeritate
Curtea de Apel București „îngrijorată” de efectele reformei pensiilor magistraților. Ce riscuri vede pentru funcționarea justiției
Politică
Curtea de Apel București „îngrijorată” de efectele reformei pensiilor magistraților. Ce riscuri vede pentru funcționarea justiției
Ilie Bolojan pregătește schimbări în primării: „Cheltuielile se fac din banii cetățenilor”. Ce i-a anunțat pe edili
Politică
Ilie Bolojan pregătește schimbări în primării: „Cheltuielile se fac din banii cetățenilor”. Ce i-a anunțat pe edili
Guvernul extinde reforma pensiilor speciale către Armată și Interne. Bolojan: „Trebuie corectate lucrurile”
Politică
Guvernul extinde reforma pensiilor speciale către Armată și Interne. Bolojan: „Trebuie corectate lucrurile”
Ilie Bolojan a anunțat ce va urma după decizia CCR privind pensiile speciale. Care sunt următorii pași
Politică
Ilie Bolojan a anunțat ce va urma după decizia CCR privind pensiile speciale. Care sunt următorii pași
Cumulul pensie-salariu, din nou pe agenda premierului. Ce schimbări ia în calcul Guvernul Bolojan
Politică
Cumulul pensie-salariu, din nou pe agenda premierului. Ce schimbări ia în calcul Guvernul Bolojan
Lecții de economie fantastică de la șeful PSD. Cum calculează Sorin Grindeanu ca să demonstreze că pachetul social al PSD este o „nimica-toată” (VIDEO)
Politică
Lecții de economie fantastică de la șeful PSD. Cum calculează Sorin Grindeanu ca să demonstreze că pachetul social al PSD este o „nimica-toată” (VIDEO)
Scene halucinante în Senatul României. Bătaie în toată regula între aleșii neamului. Cine au fost combatanții (VIDEO)
Politică
Scene halucinante în Senatul României. Bătaie în toată regula între aleșii neamului. Cine au fost combatanții (VIDEO)
Călin Georgescu: „Singura mea vină este că exist alături de poporul român. Ei urăsc poporul român”. Ce a anunțat suveranistul
Politică
Călin Georgescu: „Singura mea vină este că exist alături de poporul român. Ei urăsc poporul român”. Ce a anunțat suveranistul
Grindeanu, după decizia CCR: De acum încolo e treaba lui Dragoș Pîslaru să nu pierdem banii din PNRR / Reacția ministrului (VIDEO)
Politică
Grindeanu, după decizia CCR: De acum încolo e treaba lui Dragoș Pîslaru să nu pierdem banii din PNRR / Reacția ministrului (VIDEO)
Ultima oră
21:22 - Inundații în județul Argeș. Apa unui lac s-a revărsat într-o gospodărie din orașul Costești. Autoritățile au evacuat opt persoane
21:19 - Adolescentă electrocutată în Sectorul 6 după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Cum s-a produs accidentul
21:12 - Un alpinist din Austria este judecat după ce și-a lăsat iubita să moară singură pe munte
21:03 - Ce este metoda „Porumbelul”, tehnica folosită de hoții români pentru a intra în casele oamenilor
20:56 - Ilie Bolojan respinge ideea unui împrumut FMI. Ce spune despre perioada de austeritate
20:41 - Curtea de Apel București „îngrijorată” de efectele reformei pensiilor magistraților. Ce riscuri vede pentru funcționarea justiției
20:39 - Elon Musk anunță o misiune istorică pentru viitorul AI: Fabrici pe Lună și tunuri electromagnetice
20:07 - Polonia se protejează împotriva spionajului. Vehiculele produse în China au interzis în vecinătatea instalațiilor militare
19:59 - Ilie Bolojan pregătește schimbări în primării: „Cheltuielile se fac din banii cetățenilor”. Ce i-a anunțat pe edili
19:56 - Guvernul extinde reforma pensiilor speciale către Armată și Interne. Bolojan: „Trebuie corectate lucrurile”