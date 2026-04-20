Ilie Bolojan, condamnat să demisioneze? Președintele României, Nicușor Dan, a susținut luni o declarație de presă în care a oferit noi detalii despre criza politică în curs. Șeful statului a evitat să avanseze scenarii clare, subliniind însă că perioada următoare ar putea aduce negocieri intense pentru stabilitatea guvernării.

Vor exista noi consultări între partide?

Întrebat dacă vor avea loc noi runde de discuții între formațiunile politice, Nicușor Dan a explicat că totul depinde de evoluțiile din cursul zilei, dar a sugerat că dialogul va continua.

“Din nou, să nu anticipăm, se vor întâmpla niște lucruri seara asta. Probabil că vom intra, așa cum am spus, în turbulențe. În această ipoteză vom avea una, două, trei, câte runde de consultări este nevoie pentru a găsi o soluție stabilă pentru România.”

Ilie Bolojan, condamnat să demisioneze? Îl mai susține Nicușor Dan pe premier?

Întrebat direct despre susținerea pentru premierul Ilie Bolojan, președintele a evitat un răspuns tranșant, insistând asupra rolului său de mediator într-un context tensionat.

“Legat de întrebarea cu domnul Bolojan, cum am mai spus, există așteptări dintr-o parte sau alta, este, cum să-i spunem, o tensiune socială. Eu încerc să-mi păstrez rolul de mediator, astfel încât să mă pot adresa și unei părți din societate și alteia.”

Președintele a fost întrebat și dacă Ilie Bolojan e condamnat să-și dea demisia:

„N-am spus niciodată asta. Am spus doar că trebuie să facem cu toții tot posibilul astfel încât ele să guverneze împreună”.

Ilie Bolojan, condamnat să demisioneze? Intră România într-o perioadă de instabilitate?

Declarațiile președintelui vin în contextul unor tensiuni politice majore, care ar putea duce la schimbări importante la nivel guvernamental. Referendumul intern din PSD și posibila retragere a sprijinului pentru premier ar putea declanșa o nouă etapă de negocieri între partide.

Conducerea Partidul Social Democrat a stabilit, luni dimineață, care va sta la baza unei consultări interne decisive pentru viitorul actualei coaliții de . Evenimentul, intitulat sugestiv „Momentul adevărului”, are loc la Palatul Parlamentului și ar putea schimba radical scena politică.

Care este întrebarea decisivă la care trebuie să răspundă membrii PSD

Formularea aleasă de liderii PSD este una directă și critică la adresa actualului Executiv, vizând în mod explicit poziția premierului.

„Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni — cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile — plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali:

Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan? (Răspuns: DA/ NU)”.