Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că în ar putea avea loc la final de noiembrie sau în primăvara anului viitor. El consideră că provizoratele pe termen lung nu asigură performanță, iar, „cu cât se fac mai repede” alegerile, „cu atât mai bine”.

Ce spune Bolojan

Ilie Bolojan a menționat că alegerile ar putea avea loc la sfârșitul lunii noiembrie sau în primăvară.

„Alegerile pentru primăria generală ar putea să fie în perioada următoare, poate până la finalul lunii noiembrie, sau ar putea să fie amânate pe primăvară. Aici sunt niște puncte de vedere în interiorul coaliției”, a declarat Bolojan, la Digi 24, citat de Agerpres.

„Sigur că guvernul ar putea să vină să forțeze, să spunem, adoptarea unei hotărâri de guvern care să stabilească această dată, dar consider că găsirea unei soluții printr-un consens este cea mai bună formulă, în așa fel încât să putem avea alegeri și în București”, a mai spus Ilie Bolojan.

„O realitate practică”

Premierul țării consideră că este mai bine ca alegerile să aibă loc cât mai repede.

„Din punctul meu de vedere, un primar care este ales are în mod evident o autoritate mult mai mare decât un primar interimar și cu cât acest lucru s-ar întâmpla mai repede, cu atât cel care este ales are o perioadă mai lungă de timp să facă performanță, inclusiv în Capitală la primărie. (…) Personal, din punctul meu de vedere, cu cât se fac mai repede, cu atât este mai bine”, a spus Ilie Bolojan.

El este de părere că provizoratele „nu asigură performanță” în general, nu doar în cazul primăriei generale.

„Asta ține și de spiritul legii, care dă un anumit termen, pe de o parte, dar ține și de o realitate practică. Provizoratele pe termen lung nu asigură performanță, aceasta este realitatea. Nu e vorba de primăria generală, e valabil peste tot”, a adăugat premierul României.