B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan, despre alegerile în București: „Cu cât se fac mai repede, cu atât este mai bine”

Ilie Bolojan, despre alegerile în București: „Cu cât se fac mai repede, cu atât este mai bine”

Selen Osmanoglu
30 sept. 2025, 08:25
Ilie Bolojan, despre alegerile în București: „Cu cât se fac mai repede, cu atât este mai bine”
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce spune Bolojan
  2. „O realitate practică”

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că alegerile în București ar putea avea loc la final de noiembrie sau în primăvara anului viitor. El consideră că provizoratele pe termen lung nu asigură performanță, iar, „cu cât se fac mai repede” alegerile, „cu atât mai bine”.

Ce spune Bolojan

Ilie Bolojan a menționat că alegerile ar putea avea loc la sfârșitul lunii noiembrie sau în primăvară.

„Alegerile pentru primăria generală ar putea să fie în perioada următoare, poate până la finalul lunii noiembrie, sau ar putea să fie amânate pe primăvară. Aici sunt niște puncte de vedere în interiorul coaliției”, a declarat Bolojan, la Digi 24, citat de Agerpres.

„Sigur că guvernul ar putea să vină să forțeze, să spunem, adoptarea unei hotărâri de guvern care să stabilească această dată, dar consider că găsirea unei soluții printr-un consens este cea mai bună formulă, în așa fel încât să putem avea alegeri și în București”, a mai spus Ilie Bolojan.

„O realitate practică”

Premierul țării consideră că este mai bine ca alegerile să aibă loc cât mai repede.

„Din punctul meu de vedere, un primar care este ales are în mod evident o autoritate mult mai mare decât un primar interimar și cu cât acest lucru s-ar întâmpla mai repede, cu atât cel care este ales are o perioadă mai lungă de timp să facă performanță, inclusiv în Capitală la primărie. (…) Personal, din punctul meu de vedere, cu cât se fac mai repede, cu atât este mai bine”, a spus Ilie Bolojan.

El este de părere că provizoratele „nu asigură performanță” în general, nu doar în cazul primăriei generale.

„Asta ține și de spiritul legii, care dă un anumit termen, pe de o parte, dar ține și de o realitate practică. Provizoratele pe termen lung nu asigură performanță, aceasta este realitatea. Nu e vorba de primăria generală, e valabil peste tot”, a adăugat premierul României.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Președintele Nicușor Dan: „Avem nevoie urgentă de spitale noi, de investiții majore în secțiile de terapie intensivă”
Politică
Președintele Nicușor Dan: „Avem nevoie urgentă de spitale noi, de investiții majore în secțiile de terapie intensivă”
Premierul Ilie Bolojan: „Avem cu toții restanțe față de români. Nu partidele sunt problema, oamenii sunt problema”
Politică
Premierul Ilie Bolojan: „Avem cu toții restanțe față de români. Nu partidele sunt problema, oamenii sunt problema”
Bolojan: Nu mai creștem taxele, dar trebuie reduse cheltuielile statului / Când vor scădea facturile la energie
Politică
Bolojan: Nu mai creștem taxele, dar trebuie reduse cheltuielile statului / Când vor scădea facturile la energie
Piedone spune că Anca Alexandrescu e potrivită ca primar al Capitalei: „O recomandă vocea și talentul” (VIDEO)
Politică
Piedone spune că Anca Alexandrescu e potrivită ca primar al Capitalei: „O recomandă vocea și talentul” (VIDEO)
Ilie Bolojan a pus capăt zvonurilor. Mai sunt sau nu bani de pensii și salarii? Ce anunț a făcut premierul despre rectificarea bugetară
Politică
Ilie Bolojan a pus capăt zvonurilor. Mai sunt sau nu bani de pensii și salarii? Ce anunț a făcut premierul despre rectificarea bugetară
Ce părere are acum Călin Georgescu despre George Simion: „A fost protejatul meu, atât!”
Politică
Ce părere are acum Călin Georgescu despre George Simion: „A fost protejatul meu, atât!”
Călin Georgescu revine pe scena politică: “Nu există altă cale”. Ce anunț a făcut fostul candidat la prezidențiale
Politică
Călin Georgescu revine pe scena politică: “Nu există altă cale”. Ce anunț a făcut fostul candidat la prezidențiale
Daniel David avertizează: „2025 este probabil cel mai dificil și periculos an după Revoluție”
Politică
Daniel David avertizează: „2025 este probabil cel mai dificil și periculos an după Revoluție”
Topul deputaților chiulangii. Zeci de aleși au lipsit de la ședințele Parlamentului, în prima jumătate a anului
Politică
Topul deputaților chiulangii. Zeci de aleși au lipsit de la ședințele Parlamentului, în prima jumătate a anului
Premierul Ilie Bolojan felicită Republica Moldova pentru rezultatul alegerilor: „Vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum”
Politică
Premierul Ilie Bolojan felicită Republica Moldova pentru rezultatul alegerilor: „Vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum”
Ultima oră
09:37 - Mădălina Ghenea și-a pierdut încrederea în bărbați. Ce spune starleta despre căsătorie
09:33 - Dragoș Pătraru a analizat pateul din supermarketuri. Concluziile sale șocante: „Nu consumi așa ceva dacă vrei să ai grijă de sănătatea ta” (VIDEO)
09:15 - Președintele Nicușor Dan: „Avem nevoie urgentă de spitale noi, de investiții majore în secțiile de terapie intensivă”
09:10 - Când îți muți plantele în casă? Iată cum îți dai seama că a venit momentul potrivit
09:03 - Pericol pe șoselele din România. Defecțiune gravă la mai multe modele BMW. Producătorul cheamă mașinile în service
08:57 - Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după 20 de ani de căsnicie. Anunțul care a șocat fanii
08:42 - Premierul Ilie Bolojan: „Avem cu toții restanțe față de români. Nu partidele sunt problema, oamenii sunt problema”
08:26 - Biserica Ortodoxă Română este în sărbătoare. 18 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel
08:24 - Sfântul Grigorie Luminătorul este prăznuit astăzi, 30 septembrie. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox
07:52 - Tragedie în Indonezia! O școală s-a prăbușit peste elevi în timpul rugăciunii