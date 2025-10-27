B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan, despre colaborarea cu președintele Nicușor Dan. Ce se ascunde în spatele declarațiilor oficiale

Ilie Bolojan, despre colaborarea cu președintele Nicușor Dan. Ce se ascunde în spatele declarațiilor oficiale

Adrian Teampău
27 oct. 2025, 09:05
Ilie Bolojan, despre colaborarea cu președintele Nicușor Dan. Ce se ascunde în spatele declarațiilor oficiale
Cuprins
  1. Ce spune Ilie Bolojan despre relația cu Președinția
  2. Ce se ascunde în spatele declarațiilor
  3. Ilie Bolojan, un premier al austerității
  4. Bolojan de la „parteneriatul vital” cu Iohannis la relația „de lucru” cu Nicușor Dan

Ilie Bolojan susține că relația cu președintele Nicușor Dan este una „de lucru, instituțională”. Citind printre cuvintele oficiale, politicoase ale premierului, rezultă că cei doi nu sunt „pe aceeași linie”.

Ce spune Ilie Bolojan despre relația cu Președinția

Premierul PNL a declarat că are o relație de lucru, instituțională cu președintele Nicușor Dan. Ilie Bolojan a mai spus că, până în prezent, a lucrat bine cu șeful  statului. Sunt cuvinte politicoase, oficiale, care sugerează altceva, în realitate. Există numeroase divergențe între cei doi, în special, pe felul în care este abordată guvernarea în contextul crizei fiscal-bugetare.

 „Avem şi o relaţie personală, în sensul că ne respectăm şi ori de câte ori putem dialoga, dialogăm, dar discuţiile noastre au fost întotdeauna despre aspecte care ţin de ţara noastră, de guvernare, de politicile publice, atât cele în plan intern pe care le susţinem sau de poziţionările noastre în plan extern”, a declarat Bolojan.

Premierul a recunoscut că, public, când a fost întrebat a descris relația cu Administrația Prezidențială drept una „de lucru, instituțională”. Se știe că președinele s-a opus majorării TVA. Pe de altă parte, programul de guvernare al premierului este centrat pe creșteri de taxe pentru populație și concedieri colective pentru a reduce deficitul fiscal-bugetar.

„Dar de fiecare dată când sunt întrebat, am răspuns cât se poate de corect şi de cinstit, este o relaţie de lucru instituţională. Colaborăm pe toate temele pe care trebuie să lucrăm împreună cele două instituţii, atât direct, cât şi prin colegii care lucrează în administraţia prezidenţială sau în guvern, echipele noastre lucrează împreună zi de zi”, a mai spus Ilie Bolojan.

austeritatea lui Bolojan b1.ro
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ce se ascunde în spatele declarațiilor

Ilie Bolojan susține că este „imposibil” ca două persoane să aibă viziuni identice în toate aspectele. Potrivit spuselor sale, ceea ce contează este abordarea principială. Se știe că între premier au fost mai multe divergențe de opinie cu privire la aspecte ale guvernării. Cei doi au avut opinii diferite despre abordarea legii pensiilor magistraților, dar și despre creșterea TVA.

„Este imposibil ca în toate aspectele două persoane să aibă viziuni identice. Deci nu aspectele diferite sunt problema, ci abordarea principală. Să facem ceea ce trebuie pentru ţara noastră şi cred că asta o respectăm. (…) Am lucrat cu domnul preşedinte până acum bine şi astea sunt nişte premise pe care eu caut să le respect, pentru că am mai spus, dacă vrem să obţinem maxim pentru ţara noastră, atunci este obligatorie o relaţie de colaborare instituţională corectă între preşedintele României, indiferent cine este el şi premierul României, indiferent ce este el”, a spus Ilie Bolojan la Digi24.

Premierul a dat exemplu pentru a evidenția colaborarea cu Administrația Prezidențială, relațiile de politică externă cu Comisia Europeană. Nu a pomenit nimic despre măsurile adoptate de guvernul pe care îl conduce, despre care se știe că nu sunt aprobate întocmai de președinte.

„Pentru că anumite aspecte de reprezentare se suprapun în totalitate sau în parte şi dacă, de exemplu, este un Consiliu European pe probleme de competitivitate, pe probleme de energie, pe probleme de decarbonizare, de exemplu. La acest Consiliu participă preşedintele României, dar punerea în practică a acestor decizii o face Guvernul României prin Ministerul Energiei, într-un anume fel sau prin Ministerul Mediului. Deci e nevoie de o colaborare instituţională, pentru că altfel nu reprezentăm cum trebuie ţara noastră şi nu fructificăm oportunităţile care apar în aşa fel încât să fim reprezentanţi cât mai bine”, a declarat premierul Bolojan.

Anca Dragu
Anca Dragu / Foto: Gov.ro

Ilie Bolojan, un premier al austerității

Între actualul premier și președintele României nu există relații apropiate. Cei doi au viziuni diferite în ce privește abordarea guvernări, iar acest lucru se vede și atunci când apar în public. Ilie Bolojan este adeptul creșterii poverii fiscale pentru populație. Acest lucru se reflectă în măsurile adoptate prin pachetele de austeritate și prin propunerea de concedieri colective în perioadă de criză.

Premierul este adeptul introducerii austerității în rândul populației. Bolojan consideră, a și spus acest lucru, că românii trebuie să  suporte costurile crizei provocate de precedenta guvernare PNL-PSD. Creșterea TVA și a accizelor, majorarea taxelor locale la un nivel aproape insuportabil, concedierile colective, înghețarea pensiilor și salariilor, inclusiv a salariului minim, introducerea CASS pentru pensionari și mame în concediu sunt măsuri care duc la sărăcire.

De partea celalată, președintele are o altă abordare, lucru pe care l-a lăsat să se înțeleagă în ieșirile publice. A spus acest lucru, mai mult sau mai puțin direct, de fiecare dată când a avut ocazia. Ultima oară a făcut-o la Iași, zilele acestea când a declarat că nu este de acord cu creșterea TVA.

De altfel, cauza viziunilor diferite, în special în privința creșterii taxelor, în perioada negocierilor pentru un nou guvern, Nicușor Dan ar fi înclinat către un alt premier. Potrivit unor speculații din acea perioadă, președintele ar fi abordat-o pe Anca Dragu pentru preluarea funcției. Aceasta, conduce Banca Națională a Republicii Moldova. Ea înregistrează rezultate remarcabile în administrarea finanțelor de la Chișinău.

Anca Dragu a fost ministru de Finanțe în guvernul condus de Dacian Cioloș. În mandatul ei, România a îndeplinit pentru prima și ultima dată criteriile de convergență de la Maastricht pentru aderarea la euro. În prezent, în nici o abordare a lui Ilie Bolojan, nu se mai pomenește despre adearea la moneda unică europeană, care ar aduce numeroase beneficii economiei și populației.

Președintele Klaus Iohannis. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Bolojan de la „parteneriatul vital” cu Iohannis la relația „de lucru” cu Nicușor Dan

Actualul premier PNL avea altă atitudine, pe când era primar la Oradea, vis-a vis de fostul președinte Klaus Iohannis. Lucru normal având în vedere că fostul șef al statului a provenit din rândurile partidului său. Atunci, Bolojan descria relația cu Administrația Prezidențială ca fiind vitală pentru România.

„Câștigarea alegerilor de către Klaus Iohannis este o condiție necesară, nu și suficientă. Eu sunt convins ca parteneriatul dintre Klaus Iohannis și Partidul Naţional Liberal este soluția pentru a putea face ce trebuie atât pentru comunitățile noastre locale cât și pentru România!’”, spunea Ilie Bolojan înainte de alegerile din 2019.

Atunci, el punea accent pe „parteneriatul vital” dintre președinte, oricare ar fi fost el, și echipa guvernamentală. Doar împreună, aprecia actualul premier, se pot face lucruri bune pentru dezvoltarea României. În prezent, odată ce a ajuns la conducerea guvernului, același Bolojan pare că și-a schimbat punctul de vedere, apreciind că partneriatul, altădată vital, cu președintele nu mai este necesar.

