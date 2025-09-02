B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan, despre nemulțumirile privind reducerea posturilor din administrație: „Le spunem oamenilor că vom face reduceri, a căror efecte sunt aproape nule, pentru că desființează doar posturi care ipotetic nu au fost înființate”

Ilie Bolojan, despre nemulțumirile privind reducerea posturilor din administrație: „Le spunem oamenilor că vom face reduceri, a căror efecte sunt aproape nule, pentru că desființează doar posturi care ipotetic nu au fost înființate”

George Lupu
02 sept. 2025, 10:55
Ilie Bolojan, despre nemulțumirile privind reducerea posturilor din administrație: Le spunem oamenilor că vom face reduceri, a căror efecte sunt aproape nule, pentru că desființează doar posturi care ipotetic nu au fost înființate
Ilie Bolojan, liderul interimar al PNL. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a precizat marți în cadrul unei conferințe de presă că pachetul de reformă a administrației locale avea trei direcții importante: cel de creșterea capacității administrative. Două dintre acestea au fost agreate de către coaliție: creșterea capacitățiia dministrative și  descentralizarea.

Pe de altă parte, pe componenta de creștere a eficienței administrației locale nu s-a ajuns la o soluție pentru că asta ar fi implicat o reducere de personal în administrație, a precizat Ilie Bolojan:

„În aceste zile ați auzit diferite cifre de reduceri, de la 45%, la 10%, la 40%, care se aplică la o zonă sau alta și foarte puțini dintre cei care nu sunt inițiați au înțeles care sunt problemele.

Administrația noastră este dimensionată pe baza unui număr maxim de posturi care este raportat la numărul de locuitori și fiecare localitate știe prin calculul pe care îl primește de la prefecturile din fiecare județ câți angajați poate maxim să aibă. Este singura zonă unde Guvernul și Parlamentul poate acționa, deci pe componenta numărului maxim de angajați. De aici deja decizia este transferată autorității locale.

Fiecare autoritate locală la propunerea primarului sau a președintelui de Consiliu Județean aprobă organigrama. Aceste organigrame trebuie să fie mai mici decât numărul maxim de angajați și în general în foarte multe localități, din start, mulți primari și-au calculat organigrama mult sub numărul maxim de angajați. Aceste calcule le face independent fiecare autoritate locală, fiecare hotărăște dacă are mai mulți, mai puțini.

Din numărul de posturi pe care le aprobă o primărie într-o organigramă vine al treilea element, câte posturi sunt efectiv ocupate. În fiecare instituție din totalul posturilor aprobate o parte sunt ocupate, o parte sunt vacante. Vacantele au un rol pentru că susțin posturi de șefi. Ca să ai o direcție trebuie să ai un număr de posturi, deci acesta este un rol indirect și o rezervă de angajare în anumite situații”.

Ilie Bolojan a semnalat faptul că o reducere în administrație înseamnă tăieri de posturi la nivelul celor care sunt ocupate, nu doar aprobate la nivel central:

„Dacă vrem să vorbim despre reduceri în administrație înseamnă că trebuie să vorbim despre numărul de posturi care sunt efectiv ocupate în administrația din România. Asta înseamnă reducere, celelalte elemente sunt date de organizare”.

Potrivit lui Ilie Bolojan, reduceri cu 25%, așa cum prevedea inițial proiectul legislativ, înseamnă că nu este atins niciun post ocupat:

„Mi-am dat seama că de fapt facem ceea ce am mai făcut, le spunem oamenilor că vom face reduceri, a căror efecte sunt aproape nule, pentru că desființează doar posturi care ipotetic nu au fost înființate sau posturi vacante și efectele reale asupra scăderii de cheltuieli sunt aproape nule. Am văzut asta de mai multe ori și nu îmi pot permite în situația în care este România să vin cu astfel de soluții în fața cetățenilor în calitate de prim-ministru, din acest motiv am propus să facem o analiză cât se poate de corectă și cinstită asupra administrației locale din România”.

Premierul Ilie Bolojan a prezentat trei scenarii privind efectele reducerilor de personal din administrația locală:

  • Dacă vrem să avem o reduecere de 5% efectivă a personalului în administrația publică din România înseamnă că ar trebui să redeucem cu 30% numărul maxim, ca să avem un efect asupra posturilor ocupate. Din peste 3.200 de unități administrative, în sub 1.000 ar trebui redus personalul în această ipoteză. În aceste 1.000 de localități, 30% din numărul de unități administrative, cu siguranță există personal supradimensionat.
  • Dacă am face un calcul de aproximativ 10% reducere efectivă de personal, la posturile ocupate ar înseamna ca din numărul total de posturi să avem o redeucere de 40%, ca să avem efecte asupra numărului de posturi efectiv ocupate. În jumătate din unitățile adminsitrativ-teritoriale ar trebui făcute reduceri de personal, iar jumătate își văd de treaba lor, pentru că și-au calculat personalul de așa natură încât funcționează relativ eficient.
  • Dacă am vrea să avem un efect de 15% reducere ar înseamna că ar trebui să aplicăm un procent de 45% la baza maximă, ceea ce ar înseamna că în aproape 2.000 de unități administrative, în 60% trebuie făcute reduceri.
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ilie Bolojan, anunț despre o eventuală demisie dacă nu vor fi adoptate măsuri privind administrația: „Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, e greu să exerciți această poziție” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, anunț despre o eventuală demisie dacă nu vor fi adoptate măsuri privind administrația: „Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, e greu să exerciți această poziție” (VIDEO)
Bolojan a pus ochii pe Protecția Consumatorilor. Câți funcționari vrea să concedieze din ANPC
Politică
Bolojan a pus ochii pe Protecția Consumatorilor. Câți funcționari vrea să concedieze din ANPC
Ilie Bolojan: „Nu mi se pare normal să luăm impozite supliemntare de la cetățeni și în loc să meargă la investiții, se duc spre cheltuieli inutile”
Politică
Ilie Bolojan: „Nu mi se pare normal să luăm impozite supliemntare de la cetățeni și în loc să meargă la investiții, se duc spre cheltuieli inutile”
Avertisment tansmis de Ilie Bolojan, dacă nu se face reforma administrației locale: „Riscăm ca tot ceea ce încasăm suplimentar să se ducă pe cheltuieli de personal”
Politică
Avertisment tansmis de Ilie Bolojan, dacă nu se face reforma administrației locale: „Riscăm ca tot ceea ce încasăm suplimentar să se ducă pe cheltuieli de personal”
Ilie Bolojan: „La câteva zile după ce am preluat acest mandat am constatat că situația deficitului bugetar era mult mai dificială decât cea pe care o știam”
Politică
Ilie Bolojan: „La câteva zile după ce am preluat acest mandat am constatat că situația deficitului bugetar era mult mai dificială decât cea pe care o știam”
Ilie Bolojan, conferință de presă la ora 10.00. Concedierile colective din administrația locală tensionează coaliția. Premierul amenință cu demisia.Live
Politică
Ilie Bolojan, conferință de presă la ora 10.00. Concedierile colective din administrația locală tensionează coaliția. Premierul amenință cu demisia.Live
CTP: „Bolojan e singurul politician, de 30 de ani încoace, care încearcă în modul cel mai serios, încasând insulte și ură cât cuprinde, să taie hoția încuibată în statul român cu legea în mână”
Politică
CTP: „Bolojan e singurul politician, de 30 de ani încoace, care încearcă în modul cel mai serios, încasând insulte și ură cât cuprinde, să taie hoția încuibată în statul român cu legea în mână”
Radu Marinescu nu crede că Ilie Bolojan își va da demisia: „Nu apreciez că ar fi o ipoteză de demisie”. Ce a mai spus ministrul Justiției
Politică
Radu Marinescu nu crede că Ilie Bolojan își va da demisia: „Nu apreciez că ar fi o ipoteză de demisie”. Ce a mai spus ministrul Justiției
Corlățean: Odată ce ai votat ca partid să intri la guvernare, nu e foarte simplu să mai ieși. Trebuie modificate regulile coaliției, PSD să nu se mai trezească în fața faptului împlinit (VIDEO)
Politică
Corlățean: Odată ce ai votat ca partid să intri la guvernare, nu e foarte simplu să mai ieși. Trebuie modificate regulile coaliției, PSD să nu se mai trezească în fața faptului împlinit (VIDEO)
Vicepreședintele PSD: „Nu susțin acest impozit de 1%”. Ce a transmis Florin Jianu în timp ce premierul Bolojan își asuma răspunderea în Parlament
Politică
Vicepreședintele PSD: „Nu susțin acest impozit de 1%”. Ce a transmis Florin Jianu în timp ce premierul Bolojan își asuma răspunderea în Parlament
Ultima oră
11:48 - Scenă halucinantă în Prahova: o femeie a fost bătută, apoi lovită cu mașina de amantul său. Unde a fost găsit agresorul
11:48 - Ilie Bolojan, anunț despre o eventuală demisie dacă nu vor fi adoptate măsuri privind administrația: „Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, e greu să exerciți această poziție” (VIDEO)
11:30 - Oana Lis: „O să ajungem să stăm în întuneric”. Cât i-a venit factura la energie electrică
11:27 - Bolojan a pus ochii pe Protecția Consumatorilor. Câți funcționari vrea să concedieze din ANPC
11:23 - Ilie Bolojan: „Nu mi se pare normal să luăm impozite supliemntare de la cetățeni și în loc să meargă la investiții, se duc spre cheltuieli inutile”
11:21 - Tânărul care a lovit un livrator străin în București, audiat la Parchet. Ce postări făcea în mediul online
11:07 - Motivul pentru care Tily Niculae păstrează secret motivul divorțului de tatăl copiilor ei
10:27 - Un băiat de 10 ani a murit, după ce a plâns ore în șir la școală. Ce s-a întâmplat
10:26 - Avertisment tansmis de Ilie Bolojan, dacă nu se face reforma administrației locale: „Riscăm ca tot ceea ce încasăm suplimentar să se ducă pe cheltuieli de personal”
10:12 - Ilie Bolojan: „La câteva zile după ce am preluat acest mandat am constatat că situația deficitului bugetar era mult mai dificială decât cea pe care o știam”