Ilie Bolojan, despre pensiile magistraţilor: Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi

Premierul Ilie Bolojan avertizează că, în cazul în care proiectul de modificare a pensiilor magistraților va fi declarat neconstituțional, actualul Guvern nu va mai avea legitimitatea de a continua reformele privind alte inechități din sistemul de pensii.

Cuprins

Care este avertismentul transmis de Ilie Bolojan

Ilie Bolojan, despre inechitățile din sistemul public

Care este avertismentul transmis de Ilie Bolojan

”În primul rând, încercăm să pregătim acest pachet cât mai bine posibil, ţinând cont de deciziile pe care Curtea Constituţională le-a emis în acest domeniu de-a lungul anilor, şi nu sunt puţine, iar acest pachet se referă la ceea ce se întâmplă în viitor, la pensiile care vor intra în plată.

Eu sper că, respectând toate deciziile Curţii, respectând legislaţia, argumentând cât mai bine, acest pachet are şanse mari să treacă de Curtea Constituţională.

Al doilea lucru: dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi, alte acumulări care sunt adunate”, a declarat Ilie Bolojan, miercuri seară, la .

Premierul a precizat că proiectul a fost construit ținând cont de toate deciziile CCR din ultimii ani și că vizează doar pensiile viitoare, nu pe cele deja aflate în plată.

Ilie Bolojan, despre inechitățile din sistemul public

Totodată, Bolojan a subliniat că inechitățile nu se regăsesc doar în sistemul de justiție, ci și în alte domenii precum Ministerul de Interne și serviciile de informații, unde există pensionări rapide și raporturi dezechilibrate între pensii și salarii.

”Aceste dezechilibre legate de pensionări nu sunt doar în acest sistem (de Justiţie – n.r.), sunt şi în alte sisteme, avem, spre exemplu, Ministerul de Interne, serviciile de informaţii, şi aici există reglementări care înseamnă pensionări prea rapide, înseamnă dezechilibre în raportul dintre pensie şi salariu şi deci această corecţie este un cap de pod şi ea trebuie extinsă şi în celelalte zone, dintr-o echitate, dar nu numai dintr-o echitate, ci pur şi simplu din condiţii minime de sustenabilitate a sistemului de pensii”, a adăugat prim-ministrul.