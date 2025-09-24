B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan, despre plafonarea adaosului comercial pentru următoarele 6 luni: „S-a încercat o portretizare a mea ca un om inflexibil”

Ilie Bolojan, despre plafonarea adaosului comercial pentru următoarele 6 luni: „S-a încercat o portretizare a mea ca un om inflexibil”

George Lupu
24 sept. 2025, 17:26
Ilie Bolojan, despre plafonarea adaosului comercial pentru următoarele 6 luni: S-a încercat o portretizare a mea ca un om inflexibil
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a precizat miercuri că Guvernul a luat decizia ca plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare să continue pentru încă 6 luni.

“Acest lucru s-a făcut atât pe baza discuțiilor din coaliție dar și pe baza discuțiilor cu rețelele de magazine și cu producători.

Deși s-a încercat o portretizare a mea ca un om inflexibil, așa cum se vede și în acest aspect am fost deschis la argumente, dar deciziile trebuie luate nu pe baze populiste ci pe baza unor analize seriose”.

Premierul a atras atenția că intervențiile în piață nu sunt pe fond soluția pentru o scădere reală a prețurilor:

“Soluțiile înseamnă să avem mai multă producție. Este foarte important să ne creștem producția și procesarea produselor agro-alimentare.

Am valorificat puțin potențialul agricol al României. Trebuie să producem mai mult. Asta înseamnă să ne susținem producătorii puternici care astăzi și-au dovedit capabilitatea prin accesul în marile rețele de magazine, și-au dovedit potențialul prin exporturile pe care le fac, prin programe de susțienere a acestora, în așa fel încât sau să își crească capacitatea de producție, sau să și-o diversifice și să producă lucruri care astăzi sunt importate într-o pondere foate mare”.

Premierul a subliniat importanța susținerii exporturilor românești, astfel încât companiile care sunt competitive să fie susținute pentru a-și extinde producția și pentru a fi împinși pe piețele din zonă.

De asemenea, Ilie Bolojan a vorbit și despre investițiile străine în acest domeniu, astfel încât mari companii care au produse în România dar nu au fabrici în țară să fie invitate să fie prezente pe piața românească.

Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ilie Bolojan, despre tăierea posturilor în administrația locală: „În fapt este vorba de reduceri contra investiții”
Politică
Ilie Bolojan, despre tăierea posturilor în administrația locală: „În fapt este vorba de reduceri contra investiții”
Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat de jurnaliști dacă va demisiona: „Am văzut în permanență discuții legate de demisie …”
Politică
Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat de jurnaliști dacă va demisiona: „Am văzut în permanență discuții legate de demisie …”
Ilie Bolojan: Spitalele care nu au fost cuprinse în PNRR vor avea asigurată finanțare pentru a fi finalizate lucrările în a doua jumătate a anului 2026
Politică
Ilie Bolojan: Spitalele care nu au fost cuprinse în PNRR vor avea asigurată finanțare pentru a fi finalizate lucrările în a doua jumătate a anului 2026
România primește 16,6 miliarde de euro prin Programul SAFE pentru apărare și infrastructura de transport. Bolojan: „Sunt trei efecte majore ale acestui credit” (VIDEO)
Politică
România primește 16,6 miliarde de euro prin Programul SAFE pentru apărare și infrastructura de transport. Bolojan: „Sunt trei efecte majore ale acestui credit” (VIDEO)
Ilie Bolojan, în urma discuțiilor de la Bruxelles: „Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit 8,4% din PIB”
Politică
Ilie Bolojan, în urma discuțiilor de la Bruxelles: „Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit 8,4% din PIB”
Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor. Explicațiile ministrului Muncii
Politică
Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor. Explicațiile ministrului Muncii
Cum poate deveni România lider economic în Europa de Est și furnizor de securitate printr-o alianță cu SUA – editorial The National Interest
Politică
Cum poate deveni România lider economic în Europa de Est și furnizor de securitate printr-o alianță cu SUA – editorial The National Interest
Diana Buzoianu, reacție în urma poziției adoptate de PSD: „Eu sunt mai puțin preocupată de părerile subiective”. Ce a declarat ministrul Mediului despre situația Hidrocentralei de la Pașcani
Politică
Diana Buzoianu, reacție în urma poziției adoptate de PSD: „Eu sunt mai puțin preocupată de părerile subiective”. Ce a declarat ministrul Mediului despre situația Hidrocentralei de la Pașcani
Sorin Grindeanu: „Autorizația de mediu pentru hidrocentrala de la Pașcani putea fi semnată din luna august” / „I-am cerut premierului ca toate celelalte hidrocentrale să fie trecute printr-o Ordonanţă de urgenţă”
Politică
Sorin Grindeanu: „Autorizația de mediu pentru hidrocentrala de la Pașcani putea fi semnată din luna august” / „I-am cerut premierului ca toate celelalte hidrocentrale să fie trecute printr-o Ordonanţă de urgenţă”
Kelemen Hunor: „Orice vot pe o moțiune simplă sau o moțiune de cenzură înseamnă o fractură uriașă în coaliție”
Politică
Kelemen Hunor: „Orice vot pe o moțiune simplă sau o moțiune de cenzură înseamnă o fractură uriașă în coaliție”
Ultima oră
17:54 - Ilie Bolojan, despre tăierea posturilor în administrația locală: „În fapt este vorba de reduceri contra investiții”
17:34 - Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat de jurnaliști dacă va demisiona: „Am văzut în permanență discuții legate de demisie …”
17:02 - Opera Națională București deschide Stagiunea 2025-2026 cu premiera operei „Carmen”. În ce zile vor avea loc reprezentațiile
16:47 - România, cel mai mare producător de prune din UE. Pe ce loc se clasează țara noastră în Europa la producția totală de fructe și legume
16:43 - Ilie Bolojan: Spitalele care nu au fost cuprinse în PNRR vor avea asigurată finanțare pentru a fi finalizate lucrările în a doua jumătate a anului 2026
16:41 - România primește 16,6 miliarde de euro prin Programul SAFE pentru apărare și infrastructura de transport. Bolojan: „Sunt trei efecte majore ale acestui credit” (VIDEO)
16:17 - Ilie Bolojan, în urma discuțiilor de la Bruxelles: „Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit 8,4% din PIB”
16:05 - Copilul Addei, victima bullying-ului la școală din cauza celebrității ei: „Se supără, are o sensibilitate dacă-i zice cineva ceva de mine”
15:57 - Spune adio căderii părului! Iată cum poți prepara acasă șamponul natural care face minuni
15:55 - Acest celebru condiment a fost retras din magazinele din România. S-a descoperit că lotul conține pesticide periculoase