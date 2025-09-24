Ilie Bolojan, despre plafonarea adaosului comercial pentru următoarele 6 luni: „S-a încercat o portretizare a mea ca un om inflexibil”

Premierul Ilie Bolojan a precizat miercuri că Guvernul a luat decizia ca plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare să continue pentru încă 6 luni.

“Acest lucru s-a făcut atât pe baza discuțiilor din coaliție dar și pe baza discuțiilor cu rețelele de magazine și cu producători.

Deși s-a încercat o portretizare a mea ca un om inflexibil, așa cum se vede și în acest aspect am fost deschis la argumente, dar deciziile trebuie luate nu pe baze populiste ci pe baza unor analize seriose”.

Premierul a atras atenția că intervențiile în piață nu sunt pe fond soluția pentru o scădere reală a prețurilor:

“Soluțiile înseamnă să avem mai multă producție. Este foarte important să ne creștem producția și procesarea produselor agro-alimentare.

Am valorificat puțin potențialul agricol al României. Trebuie să producem mai mult. Asta înseamnă să ne susținem producătorii puternici care astăzi și-au dovedit capabilitatea prin accesul în marile rețele de magazine, și-au dovedit potențialul prin exporturile pe care le fac, prin programe de susțienere a acestora, în așa fel încât sau să își crească capacitatea de producție, sau să și-o diversifice și să producă lucruri care astăzi sunt importate într-o pondere foate mare”.

Premierul a subliniat importanța susținerii exporturilor românești, astfel încât companiile care sunt competitive să fie susținute pentru a-și extinde producția și pentru a fi împinși pe piețele din zonă.

De asemenea, Ilie Bolojan a vorbit și despre investițiile străine în acest domeniu, astfel încât mari companii care au produse în România dar nu au fabrici în țară să fie invitate să fie prezente pe piața românească.