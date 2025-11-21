Ilie Bolojan e mândru de majorarea taxelor. Suntem vinovați că nu avem bani (VIDEO)

Ilie Bolojan pare să nu aibă nicio treabă cu românii care sunt împovărați de taxe și impozite. Ba dimpotrivă, e foarte mulțumit că majorarea taxelor și impozitelor locale se poate aplica de la 1 ianuarie.

Bolojan, bucuros de majorarea taxelor

„Suntem în situația în care așa cum știți pachetul al doilea a fost întârziat ca urmare a contestațiilor și ca urmare a declarării articolului cu testarea cu pantograful al angajaților ANAF ca neconstituționale. Au fost scoase acele articole și nu s-a modificat nimic fiindcă s-a pornit de la premisa că el este constituțional. Avem termen 10 decembrie, acest pachet fiscal prevede măsuri pentru bugetul pe 2026.”, a declarat Ilie Bolojan.

Vinovați că nu avem mașini noi

Premierul Ilie Bolojan ne explică și că e normal să plătim taxe mari pentru mașini vechi. Punem umărul la atragerea banilor europeni, ne încurajează șeful Executivului.

„Taxarea poluării vine cu un discount de 20% pentru mașinile noi și vine cu o penalizare de 20% pentru mașinile vechi. De asta depinde Jalonul numărul 4 pe care vom primi banii de la UE. Încasarea acestui grant este foarte importantă pentru a încasa investițiile pe anul viitor.”, a spus Ilie Bolojan.

Nu și-a pus nicio clipă problema de ce au românii mașini vechi. Poate pentru că nu au bani? Iar dacă nu au bani, le majorăm taxele?

Majorarea taxelor pe proprietate: „Plăteați prea puțin.”

Cât despre majorarea taxelor pe proprietate, șeful Executivului afirmă că plăteam prea puțin. Și dacă vrem străzi și canalizare, să plătim.

„Această creştere era necesară, era un angajament al României, încă de anii trecuţi, pe de o parte pentru că aveam raportat la puterea de cumpărare cele mai mici impozite pe proprietate la persoanele fizice, aveam o pondere a acestor impozite în PIB mult mai mică decât media UE şi toate aceste impozite sunt practic venituri pentru autorităţile locale, acolo unde cetăţenii locuiesc.

Ce reprezintă practic ele? Ele reprezintă contribuţia fiecărui cetăţean la ceea ce se face în fiecare localitate. Şi dacă ne uităm în România, vedem că peste tot se asfaltează, se introduc reţele de apă, de canalizare sau de gaz, se reabilitează şcoli, se anvelopează locuri de locuinţe, se lucrează la spitale şi aşa mai departe. Aceste investiţii sunt finanţate într-o bună parte de la bugetul de stat al României prin programele naţionale.”, a afirmat .