Ilie Bolojan evită scenariile de criză și mizează pe stabilitate politică. Cum răspunde presiunilor din coaliție „Nu sunt cele mai bune soluții pentru România”

Iulia Petcu
08 apr. 2026, 19:55
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce spune premierul despre scenariul ieșirii PSD de la guvernare
  2. De ce insistă Guvernul pe ideea unei majorități stabile
  3. Bogdan Ivan despre o eventuală demisie

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj prudent în contextul speculațiilor privind o posibilă retragere a PSD din coaliția de guvernare. Declarațiile sale indică o preocupare clară pentru stabilitatea politică și continuitatea executivului.

Ce spune premierul despre scenariul ieșirii PSD de la guvernare

Întrebat direct dacă ar conduce un guvern minoritar sau ar demisiona în cazul unei rupturi politice, Ilie Bolojan a evitat să ofere un răspuns categoric. El a preferat să insiste asupra responsabilității funcției și asupra obligațiilor pe care le are față de stat.

„Sunt premierul României, am o responsabilitate în această calitate și fac ceea ce ține de mine pentru a onora această responsabilitate în serviciul țării noastre”, a declarat acesta în cadrul conferinței de presă. Mesajul său sugerează o abordare orientată spre stabilitate și evitarea deciziilor pripite.

De ce insistă Guvernul pe ideea unei majorități stabile

Premierul a subliniat că cea mai eficientă formulă pentru funcționarea statului rămâne o coaliție solidă, capabilă să susțină deciziile executive în Parlament. În opinia sa, scenariile alternative, precum guvernele minoritare, nu oferă aceeași predictibilitate într-un context deja complicat.

„Cea mai bună situație pentru România în această perioadă este să aibă un guvern care se bazează pe o majoritate parlamentară stabilă. Orice alte ipoteze de lucru, sigur, pot fi discutate ipotetic, dar nu sunt cele mai bune soluții pentru România”, a explicat Bolojan.

Prin această poziție, șeful Executivului transmite că discuțiile despre posibile crize politice ar trebui să rămână în plan secund, în timp ce prioritatea rămâne menținerea echilibrului instituțional. Declarațiile vin într-un moment sensibil, în care tensiunile politice pot influența deciziile economice și sociale.

Bogdan Ivan despre o eventuală demisie

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a abordat aceeași temă din perspectiva disciplinei de partid și a responsabilității colective în cadrul Guvernului. El a precizat că pozițiile individuale nu pot fi separate de deciziile organizației politice din care face parte.

„În momentul de față nu am ajuns ministru, la fel ca niciun coleg din Guvernul României, pe persoană fizică, ci am ajuns să fim susținuți de o echipă din care facem parte și de votul românilor”, a afirmat acesta. Declarația subliniază dependența mandatului de susținerea politică.

În același context, Ivan a arătat că va respecta orice decizie luată la nivelul partidului, fără a adopta o poziție divergentă. „Dacă cei 5.000 de colegi vor decide o anumită direcție a partidului, așa cum am ajuns aici, voi decide în consecință împreună cu colegii mei. Că nu fac notă discordantă din față de echipă”, a adăugat ministrul, potrivit stiripesurse.ro.

