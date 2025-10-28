Ilie Bolojan, izolat la Palatul Victoria. Înțelegeri ascunse între Nicușor Dan și Grindeanu (VIDEO)

Scandalul pe pensiile magistraților pare să îi dea câștig de cauză lui Sorin Grindeanu. Cel puțin dacă ne luăm după declarațiile lui Nicușor Dan care nu vede nimic rău ca PSD să facă propriul grup de lucru.

Nicușor Dan, mai aproape de PSD decât de PNL

Nicușor Dan pare că nu vrea să mai aibă de-a face prea multe cu Ilie Bolojan. Șeful statului pare că preferă să îl izoleze pe Bolojan la Palatul Victoria și să-i dea credit lui Sorin Grindeanu.

”Eu nu cred că este ceva rău în asta. Eu cred că pe orice fel de proiect de lege, orice partid politic care are reprezentare în Parlament poate să vadă corect cu oricare dintre actorii relevanţi pentru domeniul. Să nu ne prefacem că nu vedem că este o luptă de comunicare publică pe multe din subiectele. Şi bineînţeles că eu aş prefera ca aceste chestiuni să se tranşeze prin negocieri şi prin discuţii în interiorul coaliţiei. Şi coaliţia împreună să aibă aceste discuţii cu categorii profesionale.”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan îi suflă în pânze lui Grindeanu

Ba mai mult, Nicușor Dan deja l-a anunțat drept următorul premier al României pe Sorin Grindeanu. Și pare că atrage atenția PNL-ului să nu mai tragă în PSD. Fără PSD nu se poate, spune Nicușor Dan. Însă, nu a spus niciodată că nu se poate fără PNL.

„În măsura în care PSD va decide în 2027 că Sorin Grindeanu este propunerea de premier, nu văd de ce nu aş face această nominalizare. Dar până în 2027, mai este un an şi jumătate.

Suntem într-o situaţie politică în care stabilitatea în România înseamnă, chiar dacă sunt mulţi dintre votanţii mei care au rămas în logica asta de contestare a PSD, suntem într-o configuraţie politică în care stabilitatea este importantă şi stabilitatea asta nu se poate fără PSD. Asta este adevărul.”, a declarat , într-un interviu pentru cotidianul.ro.

Sorin Grindeanu l-a sunat pe Nicușor Dan

De altfel și Sorin grindeanu pare să confirme relația apropiată pe care o are cu Nicușor Dan. Liderul PSD a dezvăluit că înainte de ședința Coaliției pe tema reformei pensiilor speciale a avut o discuție cu șeful statului. Detalii .