Pentru români, 30 octombrie va rămâne data în care neregulile de funcționare ale statului au dus la moartea a zeci de persoane și îndurerarea tot atâtor familii. Astăzi, la împlinirea a zece ani de la tragedia de la Clubul Colectiv, premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de condoleanțe și a vorbit despre importanța eficienței structurilor statului.

Cum evaluează Ilie Bolojan legile adoptate după tragedia de la Colectiv

În deschiderea mesajului, premierul a transmis condoleanțe familiilor și apropiaților victimelor, referindu-se la tragedia de la 30 octombrie ca o lecție despre rolul pe care îl joacă empatia și solidaritatea într-o societate. De asemenea, Ilie Bolojan apreciază că pregătirea instituțiilor este direct proporțională cu siguranța cetățenilor și critică măsurile și legile adoptate după incendiul de la Clubul Colectiv.

„Sunt zece ani astăzi de la tragedia din Clubul Colectiv, care a marcat profund România, curmând vieți și schimbând destine. Gândurile noastre se îndreaptă către tinerii care și-au pierdut viața, către supraviețuitorii care au trecut prin momente de cumpănă și către toți cei care au pierdut pe cineva drag în acea noapte.

«Colectiv» nu este doar o amintire dureroasă pe care avem datoria să nu o uităm, ci și un simbol al nevoii de a crește nivelul de responsabilitate, empatie și solidaritate din întreaga societate.

Este o lecție despre cât de mult contează pentru siguranța cetățenilor ca statul să facă legi corecte și să vegheze la respectarea lor. Este o dovadă că fiecare instituție trebuie să fie pregătită să intervină eficient în situații de urgență. Capacitatea de reacție a instituțiilor nu este doar o chestiune administrativă, ci una care ține direct de protejarea vieții și siguranței cetățenilor. Din păcate, recenta tragedie din Rahova a reconfirmat aceste lucruri.

Modificările legislative privind siguranța la incendii și acțiunile de intervenție făcute după incendiul din Clubul Colectiv, noile proceduri introduse în sistemul medical sunt insuficiente”, a transmis .

Ilie Bolojan: „Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor”

Premierul își continuă mesajul vorbind despre recâștigarea încrederii cetățenilor și necesitatea adoptării unor măsuri cu adevărat importante pentru societate. Ilie Bolojan îndeamnă clasa politică din România să nu se teamă de repercursiunile pe care le-ar putea avea o lege asupra imaginii lor, atâta timp cât decizia asigură soluționarea unor probleme la nivel de funcționare a statului.

„Sunt încă multe lucruri de schimbat în felul în care statul român se raportează la cetățean și la societate.

Este vital ca acest drum să înceapă cu recâștigarea încrederii, proces pe care trebuie să îl parcurgem împreună, stat și societate. Implicarea societății civile și a oamenilor cu expertiză și credibilitate în acest proces este foarte importantă. Atitudinea politică responsabilă, de asemenea.

Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica , ci să îți asumi abordări și răspunsuri corecte la problemele reale și grave.

Responsabilizarea clasei politice și a tuturor celor care lucrează în serviciul public este esențială pentru a evita greșelile din trecut și pentru a consolida respectul față de lege în viața de zi cu zi”, a concluzionat premierul.