Ilie Bolojan, noi explicații în dosarul fostului șef PNL Vaslui. Cum se apără premierul (VIDEO)

Ilie Bolojan a dat noi declarații în dosarul în care este implicat Mihai Barbu, fostul șef PNL Vaslui. Premierul a ocolit răspunsuri țintite pe acest caz și a vorbit mai mult la general.

Audiența cu fostul șef PNL Vaslui și afaceristul Fănel Bogos

Premierul Ilie Bolojan pare să se ferească tot mai mult să dea detalii despre întâlnirea pe care a avut-o cu Mihai Barbu care a venit de mână cu afaceristul Fănel Bogos.

„Am văzut frânturi din ceea ce a apărut în presă în aceste zile. Nu am date despre ceea ce s-a întâmplat în aceste spețe. E greu să te pui în mintea acelor oameni. Nu știu dacă acele discuții din stenograme au avut vreo realitate în spate.

Cât despre acea audiență pe care am avut-o, nu știi mai nimic despre acei oameni care vin sau sunt aduși la tine de către cunoscuți. Dar nici nu te poți izola când ești într-o funcție publică. Mi s-au solicitat tot felul de lucruri, unele fezabile, unele care nu puteau fi puse în practică. Iar când mi s-au cerut lucruri care nu erau în regulă, am spus că nu se poate face.

Cât despre Mihai Barbu, fiecare e răspunzător pentru ceea ce face. A fost numit trezorier la începutul lunii septembrie. În fiecare zi mi se solicită tot felul de întâlniri. În funcție de agendă, încerc să le dau curs.

Dacă ești pe o funcție publică sau politică, dacă faci lucruri necurate, afectezi instituția sau organizația din care faci parte. Repet, la această întâlnire nu mi s-a solicitat nimic, nu am oferit nimic. El s-a plâns de anumite abuzuri din partea autorităților și atât.”, a declarat premierul Bolojan pentru Hotnews.

Încearcă Bolojan să minimalizeze întâlnirea cu fostul șef PNL Vaslui?

Și pare că premierul Ilie Bolojan încearcă să treacă audiența cu fostul șef al PNL Vaslui și la „și altele”. Întrebat concret despre acea întâlnire, șeful Guvernului a vorbit despre altele.

„Pot fi situații în care vin șefi de Consilii Județene sau primari care vin însoțiți de diferiți oameni de afaceri care se plâng că li se blochează investițiile într-un fel sau altul.

Dacă cineva solicită o audiență și descrie problema pe care o are, cabinetul meu analizează modul în care se poate rezolva acea problemă, dacă este o problemă reală. Dar când ți se solicită lucruri care nu sunt la locul lor, atunci trebuie să sesizezi lucrul acesta.”, spune Ilie Bolojan.

Bolojan se plânge că administrația publică e percepută prost de români

„Echipele pe care le ai în jurul tău sunt făcute din oameni pe care îi găsești acolo, sau din oameni pe care îi aduci. Eu am lucrat mai ales cu oameni pe care i-am găsit acolo. Când lucrezi cu oamenii îți dai seama că nu ești perfect, nici tu nu ești perfect. Dar am creat echipe de încredere, unde am stat mai mult.

Românii nu au avut niciodată percepția că în sectorul public lucrurile se desfășoară corect. De asta și scăderea încrederii în clasa politică. Oamenii au avut experiențe neplăcute cu administrația publică. Începând de la concursurile corecte prin care se fac angajări, până la mita pe care românii au tot dat-o ca să aibă parte de servicii corecte.

Au fost cazuri în care a venit cineva la mine să îmi prezinte copilul pentru un concurs în administrație. Și am zis că să învețe și să prezinte. Nu s-a prezentat și am întrebat de ce nu a venit. Păi dacă nu a fost aranjat pentru el, înseamnă că a fost aranjat pentru altcineva, mi s-a răspuns. Asta e percepția. Și nu o putem schimba de pe o zi pe alta.”, a mai declarat șeful Executivului.