Politică » Ilie Bolojan: „Nu mi se pare normal să luăm impozite supliemntare de la cetățeni și în loc să meargă la investiții, se duc spre cheltuieli inutile"

George Lupu
02 sept. 2025, 11:23
Ilie Bolojan, președintele PNL. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a atras atenția în conferința de presă de marți, de la Palatul Victoria, că pachetul doi de măsuri fiscale, adoptat marți prin asumarea răspunderii în Parlament nu este complet până când nu se vor face reduceri de personal în administrație:

“Acest pachet doi nu este complet și nu mi se pare normal să luăm impozite supliemntare pe proprietate de la fiecare locuință din România și în loc ca banii pe care îi luăm de la cetățeni, spun pe bună dreptate, pentru că s-au făcut multe investiții și trebuie cofinanțate în continuare, în loc să meargă la cofinanțare investiții, nu cred că este normal să se ducă într-o gaură neagră care înseamnă cheltuieli inutile și nejustificate în administrația din România”.

Premierul a avertizat că dacă nu vor fi luate măsuri “vom ajunge în situația din care am plecat”:

“Dacă nu vom face aceste lucruri e doar o problemă de timp până când, structura de cheltuieli structurale nefiind afectată, nu va face decât să înghită creșterile de venituri pe care le realizăm prin o colectare mai bună, printr-o creștere de TVA și din nou vom ajunge într-o situație din care am plecat. În calitate de premier, știind aceste lucruri, nu pot să girez o astfel de situație”.

Premierul Ilie Bolojan a mai precizat că nu vor fi vizate doar reduceri în administrația locală, ci și la nivel central. El a precizat că o analiză la nivelul Protecției Consumatorilor a indicat că o reducere de 20% a posturilor nu ar afecta instituția.

“Acest pachet  fost agreat de către coaliția de guvernare. Am agreat că vom face reduceri de personal și în adminsitrația centrală, și în administrația locală și trebuie să facem acest lucru dacă ne ținem de cuvânt. Acest pachet trebuie urmat în paralel de reduceri în administrația centrală pentru că aici sunt alte structuri, alte blocuri de salarizare importante”.

