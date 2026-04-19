Ilie Bolojan spune că nu va demisiona dim funcția de premier pentru că nu a venit cu alternative la actualul și nu i-a reproșat că nu a luat măsurile care trebuiau adoptate.

Premierul denunță climatul de instabilitate provocat de PSD

Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seară, în exclusivitate la B1TV, că PSD se profilează ca partid de opoziţie în interiorul coaliţiei de guvernare. De multe ori, susține el, social-democrații ar fi mințit afirmând că nu au participat la deciziile luate.

„Dacă ne aducem aminte, în prima parte a acestei guvernări, am fost puşi în situaţia să aplicăm imediat măsuri care să aibă efecte, ceea ce a însemnat într-o primă etapă creştere de taxe. Toate aceste măsuri şi scăderea unor cheltuieli au fost aprobate de atunci şi până astăzi cu acordul tuturor partidelor din coaliţie şi ele au făcut ca noi să începem să ne echilibrăm şi toate datele financiare, toate analizele arată că am terminat cu un deficit mult mai mic şi în sfârşit, ne reducem gradul de îndatorare raportat la PIB, cheltuim mai puţin şi sigur că aceste măsuri, nu trebuie să ne ascundem, au nişte efecte de contracţie economică, generează nişte neajunsuri pentru cetăţenii, pentru că o creştere de TVA înseamnă o creşteră de preţuri la unele produse, poate să fie cu 2%, cu 300%, dar tot o creşte este”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a fost întrebat de ce PSD nu îşi asumă măsurile de austeritate, dacă au fost luate cu acordul său.

„Până în toamna anului trecut, PSD-ul şi toate partidele din coaliţie au acţionat relativ unitar. După care, am văzut treptat, treptat a apărut o tendinţă a Partidului Social Democrat, prin comunicatorii pe care are, de a se profila ca opoziţie din interiorul coaliţiei de guvernare, criticând măsurile, fugind de orice fel de răspundere, minţind pur şi simplu cu faptul că n-au participat la o decizie sau alta, deşi din stenograme, din discuţiile din coaliţie cu martori, toate deciziile care au fost date au fost date cu toţi reprezentaţii partidurilor la masă”, a declarat Bolojan.

În acest context, a mai spus, a fost creat un climat de instabilitate politică.

„Prin urmare, ceea ce s-a întâmplat şi s-a accelerat în această perioadă, a fost crearea unui climat practic de instabilitate politică, de a încerca să arunce vina pentru ceea ce nu s-a intâmplat bine şi era inevitabil, subliniez. Asta a fost o tehnică pe care au folosit-o (…) de o lună de zile, practic dinainte de aprobarea bugetului, vedem doar discuţii cum schimbăm guvernul. E de natură să aibă nişte efecte negative pentru această ţară”, a mai declarat premierul.

Ilie Bolojan explică de ce nu demisionează

Într-o intervenție la B1 TV, premierul a declarat că nu există alte soluții decât măsurile de austeritate pe care le-a adoptat, chiar dacă au avut consecințe dramatice pentru majoritatea românilor.

„Dacă aş vedea că există o soluţie (…) care ar îndrepta lucrurile, dacă premierul Bolojan ar fi ţinut banii ţării strânşi într-o anumită zonă şi nu i-ar fi eliberat, dacă s-ar fi putut face nişte reforme, altele decât s-au făcut până acum, dacă ar fi fost nişte soluţii pe care PSD le-ar fi propus până acum, dar nu le-au propus niciodată, atunci credeţi-mă că n-ar fi fost niciun fel de problemă ca să mă retrag din această funcţie. Asta cât se poate de clar.

Dar nu există soluţii, nu au fost prezentate alte soluţii şi am această responsabilitate să asigur funcţionarea Guvernului pentru că avem nişte provocări foarte importante în perioada următoare. Deci, în funcţie de ceea ce va decide PSD, într-o manieră sau alta, nu voi demisiona din funcţia de premier”, a declarat premierul la B1 TV.

Despre relația cu președintele Nicușor Dan

Întrebat direct dacă șeful statului i-a cerut să renunțe la funcție, Bolojan a evitat un răspuns tranșant, dar a confirmat că a existat o discuție pe acest subiect. „Domnul preşedinte, am discutat cu dânsul despre această chestiune, l-am informat cu privire la perspectiva vis-a-vis de ceea ce se întâmplă şi vom discuta cu siguranţă în zilele următoare vis-a-vis de această posibilă criză care se prefigurează. Dar gândiţi-vă că, în condiţiile în care se intră într-o asemenea criză, noi trebuie să ne absorbim fondurile europene pe care le avem prin PNRR până în august. (…) Am avut o discuţie clarificatoare legat de ce se întâmplă, care sunt perspectivele fiecăruia. Ştiam de perspectiva PSD pentru că am avut o discuţie cu domnul Grindeanu şi ştiam care este situaţia”, a declarat premierul. Bolojan, despre strategia politică de viitor

Întrebat dacă va înlocui miniștrii PSD cu miniștri tehnocrați, după ieșirea acestora din guvern, așa cum se preconizează, premierul a precizat că va adopta soluțiile prevăzute de Constituție în astfel de cazuri. Astfel, miniștrii demisionari vor fi înlocuiți cu alți membri ai cabinetului, în prima fază.

„În condiţiile în care s-a întâmplat o astfel de situaţie, pe care (…) nu mi-o doresc, pentru că cred că n-avem nevoie de o criză, atunci vom proceda conform reglementărilor constituţionale şi, cel puţin într-o primă etapă, dacă vor fi retraşi miniştrii, alţi membri ai Cabinetului vor prelua portofoliile care se vacantează în urma retragerii miniştrilor. Este important ca Guvernul să lucreze în perioada următoare, pentru că v-am spus că avem problema fondurilor europene, avem problema reducerilor de cheltuieli pe care trebuie să le facem… Gândiţi-vă că noi am lăsat partea de reduceri de cheltuieli să se facă etapizat, inclusiv anul acesta.

Dacă nu ne vom reduce cheltuielile în continuare, prin închiderea reformelor care sunt începute, atunci, în mod evident, datele financiare din a doua parte a anului vor arăta diferit faţă de ceea ce s-a proiectat. Dacă mai adăugăm şi criza care vine ca urmare a războiului din Golf legat de creşterea preţului carburanţilor care au şi ei o influenţă pe componenta de inflaţie, înseamnă că există posibilitatea să avem o perturbaţie economică, nu doar cea bugetară”, a precizat Bolojan.

El a declarat la B1 TV, că scopul PSD de a genera această criză guvernamentală are doar raţiuni politice.

„În afară de asta, un alt motiv pentru care PSD acţionează în felul acesta, să dinamiteze practic guvernarea, este dorinţa de a avea un premier confortabil. Unii dintre oamenii din conducerea PSD şi-ar dori probabil un premier de tip marionetă, am mai spus asta. Asta înseamnă că acest premier să fie cu nota de plată pentru ceea ce se face, iar în spatele lui oamenii pricepuţi în guvernările de tip subteran să poată să şurubărească prin guvernare. Or eu în această perioadă m-am luptat să fac ordine în finanţele ţării”, a afirmat Bolojan.

Despre schimbarea secretarilor de stat PSD

Ilie Bolojan a declarat că nu se mai poate baza pe membri ai guvernului care nu îşi asumă un act de responsabilitate:

„Gândiţi-vă că, în condiţiile în care ai oameni care reprezintă Guvernul care îl critică pe premier prin postări, ceea ce nu se face în niciun guvern din lumea asta, atunci, dacă nu au demnitatea să demisioneze, trebuie să le-o redai, eliberându-i din funcţie. (…) Oamenii care nu înţeleg că a fi într-un guvern înseamnă şi un act de responsabilitate şi de decenţă publică, vă daţi seama că, dacă nu te poţi baza pe ei, indiferent ce guvern este, decizia raţională este să îi înlocuieşti”, a spus premierul.

El susţine că guvernul pe care îl conduce îşi va menţine mandatul până ce va fi demis printr-o moţiune de cenzură în Parlament.

Vom proceda conform prevederilor constituţionale. Cât timp guvernul nu este demis de către Parlament, printr-o moţiune de cenzură, el va funcţiona în termenele care sunt prevăzute de Constituţie. Acesta este un act de responsabilitate pentru ţara noastră, practic, nu o agăţare de funcţie, pentru că, v-am spus, dacă ar fi nişte soluţii la această criză, dacă dacă am vedea nişte propuneri, nu doar declaraţii generale, ce nu s-a făcut bine, ce se poate face, dar nu propuneri care n-au niciun fundament financiar în spate, pentru că asta le ştie toată lumea. Nu ne mai putem permite să facem acest lucru.

De asemenea, am mai spus, mai e un motiv pentru care sunt toate tensiunile pe care le vedem, ţine de un deranj pe care în calitate de premier l-am generat. Gândiţi-vă că, indiferent de câte taxe aduni, indiferent câte economii faci, dacă nu astupi nişte găuri, dacă nu elimini nişte pierderi cronice, n-ai făcut nimic şi am învăţat asta din cei 20 de ani de administraţie”.

Premierul susține că nu-li dorește altă funcție

„Nu mi s-a oferit nicio funcție. Nu acționez pentru a obține o altă funcție. Aș fi putut să stau comod la președinția Senatului. N-am niciun fel de problemă să achit o notă de plată, dar fac ceea ce trebuie pentru România, nu pentru PSD.

PSD și PNL au mari responsabilități pentru situația în care a ajuns România. Împreună guvernând în ultimii ani am adus România în situația de față”

Ce va face dacă va fi demis prin moțiune?

„Nu există un scenariu pentru ceea ce se va întâmpla într-o atare situație. Toată energia mea a fost concentrată în această perioadă pe guvernare. Dacă Guvernul va fi demis prin moțiune, vor fi consultări cu președintele și se va găsi o formulă pentru a merge mai departe.

Dacă mâine se intră în această criză, atunci va fi greu de presupus că odată încrederea anulată între partide, odată schimbarea făcută numai de dragul de a schimba niște lucruri, fără să vii cu nicio soluție, e greu de presupus că de pe o zi pe alta se vor reface relațiile între partide.

În calitate de președinte al PNL, dacă se va întâmpla asta, voi participa la negocieri și la deciziile care se vor lua în perioada următoare”.

Ilie Bolojan dă detalii despre șobolanii din cămară

„Mă refeream la zone din statul român parazitate sistemic, unde pentru că am pus reflectoarele pe ei, am luat măsuri, nu mai pot continua această parazitare. Asta a deranjat. Cei care erau acolo aveau susțineri politice. Eu nu îmi permit să arunc cu noroi într-un partid sau în altul.

Zilele astea a apărut o teorie legată de „vânzarea companiilor”, o nouă minciună vânturată în spațiul public. E vorba de vânzarea unor pachete minoritare de acțiuni, care înseamnă niște avantaje importante pentru administrarea acelei companii. Intră un acționar privat, care cu siguranță asigură transparență și o mai bună administrare a companiei, dar decizia rămâne la stat. Toate aceste lucruri au fost prevăzute în programul de guvernare, au fost discutate în ședințe. Este o propunere care a fost practic asumată.

O decizie care nu înseamnă devalizarea companiilor, ci buna lor administrare, a fost vândută ca o acțiune, vezi, Doamne, pe ultima sută de metri. O nouă minciună”.

Replica la acuzațiile lui Sorin Grindeanu

Ilie Bolojan a avut o replică pentru Sorin Grindeanu care a făcut referire la „șobolanism”, vorbind despre listarea companiilor de stat la bursă.

„Sunt lucruri care depind de Guvern, sunt lucruri care depind de Parchete. Avem EximBank, care și-a subînchiriat sediul de la un intermediar privat, în loc să îl închirieze cu o sumă de trei ori mai mică de la o firmă de stat. Am sesizat peste tot unde lucrurile au avut conotație penală.

Guvernul are obligația să facă reglementări corecte, să curețe locurile prin măsuri ca să nu mai existe pierderi cronice, să pună manageri buni. Unii au ajuns cu contracte de management în care au doar drepturi, nu obligații, nu poți să corectezi lucrurile de pe o zi pe alta. Unde am văzut că lucrurile nu sunt în regulă am încercat să iau măsuri, dar nu toate țin de premier, unele țin de miniștri.

De foarte multe ori, când am dorit să facem reforme foarte serioase, cum a fost cea din administrație, a fost lungită luni de zile, a fost obstrucționată, ba pentru că mai trebuie „un pachet de relansare”, ba pentru că trebuie să fie reducerea mai mică. Am ajuns să facem lucruri cu frâna de mână trasă, dar dacă nu aveam o voință puternică, unde am fi fost? Dacă nu ne facem ordine în finanțe, să nu ne imaginăm că există niște resurse enorme”.

Cum va prezenta consecințele crizei politice la Cotroceni?

„Faptul că situația este cea pe care o vedem, faptul că avem nevoie ca lucrurile care au fost făcute până acum să nu fie anulate de ceea ce încearcă PSD. O atare situație înseamnă o creștere a dobânzilor la care se împrumută țara, o scădere a încrederii investitorilor. Înseamnă riscul de a nu ne finaliza investițiile din fonduri europene.

Voi căuta să asigur funcționarea Guvernului ca să nu pierdem ceea ce am câștigat cu mari eforturi pentru toți românii. Nu există alte soluții pentru a corecta deficite. Politicile Guvernului au fost validate de organisme internaționale, de BNR, de Comisia Europeană, de agențiile de rating”.

Cum comentează faptul că românii cred că România merge într-o direcție greșită?

Este o perspectivă pe bună dreptate a românilor. De-a lungul timpului lumea politică a făcut promisiuni care n-au fost onorate. Mai grav pentru mentalul cetățenilor este că am creat niște așteptări care nu pot fi onorate. Le vom reda încrederea românilor când vom lucra corect, când nu vom mai permite ca banii să fie devalizați. Nu românii sunt problema, ci guvernările au fost problema. Românii sunt soluția.

Cum comentează acuzații de de autoritarism ?

După cum s-a văzut, mi-am susținut punctele de vedere întotdeauna, dar nu înseamnă că ele au fost cele adoptate la final. Dacă n-aș fi un om al dialogului, n-ar fi fost deciziile luate prin consens. Ideea de „dictator” nu stă în picioare. Una este să ai autoritate, alta este să fii un dictator.