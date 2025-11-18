B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan nu se lasă. Pensiile magistraților vor fi de 70% din salariu. Kelemen Hunor, din culisele Coaliției

Ilie Bolojan nu se lasă. Pensiile magistraților vor fi de 70% din salariu. Kelemen Hunor, din culisele Coaliției

Adrian A
18 nov. 2025, 10:17
Ilie Bolojan nu se lasă. Pensiile magistraților vor fi de 70% din salariu. Kelemen Hunor, din culisele Coaliției
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ilie Bolojan, încă o discuție cu Nicușor Dan pe pensiile magistraților
  2. Coaliția trebuie să vină cu o soluție săptămâna asta

Ilie Bolojan pare să nu vrea să dea înapoi în negocierile pe pensiile magistraților. Cel puțin în privința cuantumului pensiilor. Care vor fi de 70% din salariu. Se mai discută pe perioada de tranziție, spune liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Ilie Bolojan, încă o discuție cu Nicușor Dan pe pensiile magistraților

Kelemen Hunor a declarat că liderii Coaliției au decis că pensia magistraților va fi 70% din salariu, dar că, în opinia sa, se poate discuta prelungirea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani. Liderul UDMR spune însă că a precizat că mai sunt discuțiii între premier și Nicușor Dan.

„Toată lumea din coaliție este de acord să vedem dacă mai e nevoie de o consultare azi-mâine, toată lumea că în această săptămână trebuie să trimitem pentru aviz la CSM și toată lumea este de acord că nu umblăm la cuantum, deci 70 % din valoarea salariului.

La perioada de tranziție, eu pot să vă spun ce am propus: eu aș accepta o prelungire de la 10 la 15 ani, dacă și colegii mei vor fi de acord. Dacă căutăm un compromis, din partea arcului guvernamental este o posibilitate de a arăta că pacea socială și guvernarea justă și dreaptă e lucrul cel mai important.”, a declarat Kelemen Hunor la RFI.

Coaliția trebuie să vină cu o soluție săptămâna asta

Dacă Guvernul a propus în varianta inițială că vor primi la pensie 70% din salariul net, magistrații au plusat și au cerut un venit mai apropiat de salariul în plată.  Aceștia au propus să li se ofere 65% din salariul brut, ceea ce ar însemna o pensie mult mai mare decât propusese Guvernul, aproximativ 98% din salariul net.

Iar la perioada de tranziție, magistrații au cerut 18 ani, în loc de cei 10 ani propuși de Guvern.

Cert este că liderii Coaliției trebuie să vină cu o soluție pe pensiile magistraților în această săptămână, pentru a avea timp să bifeze acest jalon și să nu piardă 230 de milioane de euro din PNRR. Totul depinde însă și de CSM, care are la dispoziției 30 de zile să dea un aviz pe proiectul pe pensiile speciale.

„Nu cred că CSM va sta 30 de zile pentru aviz, pentru că nu trimitem un proiect nou, nu trimitem un proiect diferit. Nu trebuie să punem în cheia că ne îndreptăm spre un eșec. Cel puțin din punctul nostru de vedere, am arătat că suntem dispuși să căutăm un compromis la perioada de tranziție.

Important este să trecem cu acest proiect de Parlament și al CCR. Dacă CSM ne dă un aviz negativ, ne putem gândi că vor ataca la Curtea Constituțională. Dacă ne dau un aviz pozitiv, ne gândim că nu vor ataca la CCR, pentru că ar fi o disonanță.”, spune Kelemen Hunor.

Tags:
Citește și...
Guvernul lui Ilie Bolojan a pus ochii pe pensiile militarilor și polițiștilor. Cât vrea premierul să taie (VIDEO)
Politică
Guvernul lui Ilie Bolojan a pus ochii pe pensiile militarilor și polițiștilor. Cât vrea premierul să taie (VIDEO)
Nicușor Dan îl dă afară pe Ludovic Orban. Ce îi reproșează consilierului prezidențial
Politică
Nicușor Dan îl dă afară pe Ludovic Orban. Ce îi reproșează consilierului prezidențial
Surse: Nicușor Dan are marți o ultimă negociere cu magistrații. În lipsa unui acord, ar urma să nu se mai facă nicio concesie în privința pensiilor și să fie păstrată reforma în forma sa inițială
Politică
Surse: Nicușor Dan are marți o ultimă negociere cu magistrații. În lipsa unui acord, ar urma să nu se mai facă nicio concesie în privința pensiilor și să fie păstrată reforma în forma sa inițială
Cum a marcat Mara Bănică trei ani de la moartea tatălui său: „Mi-e dor să glumim noi doi. Poate cel mai dor”
Politică
Cum a marcat Mara Bănică trei ani de la moartea tatălui său: „Mi-e dor să glumim noi doi. Poate cel mai dor”
Cum vede Drulă noul Plan Urbanistic General al Bucureștiului: „E un instrument de stimulare a dezvoltării orașului”
Politică
Cum vede Drulă noul Plan Urbanistic General al Bucureștiului: „E un instrument de stimulare a dezvoltării orașului”
Unde susține Anca Alexandrescu că a fost invitată: „I-am spus că nu vin. Probabil că ceilalți candidați se vor duce. Eu nu!”
Politică
Unde susține Anca Alexandrescu că a fost invitată: „I-am spus că nu vin. Probabil că ceilalți candidați se vor duce. Eu nu!”
Cum vrea Cătălin Drulă să rezolve problema traficului în Capitală și ce proiect are privind siguranța rutieră
Politică
Cum vrea Cătălin Drulă să rezolve problema traficului în Capitală și ce proiect are privind siguranța rutieră
Cătălin Drulă: „Singurul sondaj care contează este la urne. Eu am intrat în această cursă ca să o câştig”
Politică
Cătălin Drulă: „Singurul sondaj care contează este la urne. Eu am intrat în această cursă ca să o câştig”
Drulă: Băluță și Ciucu au candidat anul trecut sub sigla PSD. Anca Alexandrescu e așa antisistem, că i-a consiliat pe PSD-iștii Năstase, Ponta și Oprescu
Politică
Drulă: Băluță și Ciucu au candidat anul trecut sub sigla PSD. Anca Alexandrescu e așa antisistem, că i-a consiliat pe PSD-iștii Năstase, Ponta și Oprescu
Cătălin Drulă a explicat cum va arăta Parcul Uranus: „Înlăturăm zidurile Parlamentului și facem un parc de 78 de hectare. E o reparație morală necesară după răul făcut de regimul comunist” (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă a explicat cum va arăta Parcul Uranus: „Înlăturăm zidurile Parlamentului și facem un parc de 78 de hectare. E o reparație morală necesară după răul făcut de regimul comunist” (VIDEO)
Ultima oră
11:17 - Târgul de Crăciun din Craiova șochează vizitatorii! Cât trebuie să scoți din buzunar pentru 3 mici și o porție de cartofi
11:14 - Cum să transformi asigurarea de călătorie într-un aliat pentru vacanțe fără stres
11:14 - Guvernul lui Ilie Bolojan a pus ochii pe pensiile militarilor și polițiștilor. Cât vrea premierul să taie (VIDEO)
11:01 - Nicușor Dan îl dă afară pe Ludovic Orban. Ce îi reproșează consilierului prezidențial
10:54 - Construcții Erbașu: „Spitalul Județean de Urgență Tulcea își schimbă înfățișarea”. Care este stadiul lucrărilor (FOTO)
Catalin Drula
10:34 - Fiscul a pus ochii pe Gigi Becali. Patronul FCSB nu poate justifica aproape 1,5 milioane de euro. Cum le răspunde celor de la ANAF
10:32 - Cum depășesc Adela Popescu și Radu Vâlcan momentele tensionate din căsnicie: „Niciodată nu am discutat despre divorț”
10:30 - Vremea în România, 18 noiembrie 2025: precipitații mixte și răcire semnificativă
10:28 - Trump a țipat în timpul unei discuții despre comerț și a rămas fără voce: „Sunt proști”/ „M-am enervat”
10:27 - Părintele Pimen Vlad îi îndeamnă pe credincioși să prețuiască timpul și gesturile simple în fiecare zi: „Nu lăsa zgomotul lumii să-ți fure liniștea interioară”