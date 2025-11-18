Ilie Bolojan nu se lasă. Pensiile magistraților vor fi de 70% din salariu. Kelemen Hunor, din culisele Coaliției

Ilie Bolojan pare să nu vrea să dea înapoi în negocierile pe pensiile magistraților. Cel puțin în privința cuantumului pensiilor. Care vor fi de 70% din salariu. Se mai discută pe perioada de tranziție, spune liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Ilie Bolojan, încă o discuție cu Nicușor Dan pe pensiile magistraților

Kelemen Hunor a declarat că liderii Coaliției au decis că pensia magistraților va fi 70% din salariu, dar că, în opinia sa, se poate discuta prelungirea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani. Liderul UDMR spune însă că a precizat că mai sunt discuțiii între premier și .

„Toată lumea din coaliție este de acord să vedem dacă mai e nevoie de o consultare azi-mâine, toată lumea că în această săptămână trebuie să trimitem pentru aviz la CSM și toată lumea este de acord că nu umblăm la cuantum, deci 70 % din valoarea salariului.

La perioada de tranziție, eu pot să vă spun ce am propus: eu aș accepta o prelungire de la 10 la 15 ani, dacă și colegii mei vor fi de acord. Dacă căutăm un compromis, din partea arcului guvernamental este o posibilitate de a arăta că pacea socială și guvernarea justă și dreaptă e lucrul cel mai important.”, a declarat Kelemen Hunor la RFI.

Coaliția trebuie să vină cu o soluție săptămâna asta

Dacă Guvernul a propus în varianta inițială că vor primi la pensie 70% din salariul net, magistrații au plusat și au cerut un venit mai apropiat de salariul în plată. Aceștia au propus să li se ofere 65% din salariul brut, ceea ce ar însemna o pensie mult mai mare decât propusese Guvernul, aproximativ 98% din salariul net.

Iar la perioada de tranziție, magistrații au cerut 18 ani, în loc de cei 10 ani propuși de Guvern.

Cert este că liderii Coaliției trebuie să vină cu o soluție pe pensiile magistraților în această săptămână, pentru a avea timp să bifeze acest jalon și să nu piardă 230 de milioane de euro din PNRR. Totul depinde însă și de , care are la dispoziției 30 de zile să dea un aviz pe proiectul pe pensiile speciale.

„Nu cred că CSM va sta 30 de zile pentru aviz, pentru că nu trimitem un proiect nou, nu trimitem un proiect diferit. Nu trebuie să punem în cheia că ne îndreptăm spre un eșec. Cel puțin din punctul nostru de vedere, am arătat că suntem dispuși să căutăm un compromis la perioada de tranziție.

Important este să trecem cu acest proiect de Parlament și al CCR. Dacă CSM ne dă un aviz negativ, ne putem gândi că vor ataca la Curtea Constituțională. Dacă ne dau un aviz pozitiv, ne gândim că nu vor ataca la CCR, pentru că ar fi o disonanță.”, spune Kelemen Hunor.