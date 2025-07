Ilie Bolojan prezintă cât de gravă este gaura la buget: „Din 100 de lei care au fost încasați din taxele și impozitele de la cetățeni, România a cheltuit 132 de lei” / „Suntem într-o situație nu foarte diferită față de 2010”

Premierul Ilie Bolojan a explicat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă care este situația deficitului actual al României. Înainte de a prezenta măsurile fiscale pe care Guvernul și le va asuma, Ilie Bolojan a precizat că din 100 de lei care au fost încasați din taxele și impozitele de la cetățeni, România a cheltuit 132 de lei, deci cu 32 de lei în plus, bani pe care i-a împrumutat.

Ilie Bolojan a avertizat că situația actuală nu este cu mult diferită față de cel mai mare deficit bugetar înregistrat în 2010, când au fost luate măsuri drastice de austeritate:

„Așa cum am prezentat săptămâna trecută, deficitul și absorbția fondurilor europene sunt cele două urgențe pe care le avem de gestionat în perioada imediat următoare.

De ce este corectarea deficitului o urgență și o prioritate națională? Pentru că așa cum v-am mai spus, România a avut anul trecut cel mai mare deficit bugetar din țările UE și am avut al doilea cel mai mare deficit din ultimii 30 de ani. Cel mai mare a fost în 2010, puțin mai mare decâ cel pe care l-am înregistrat anul trecut, a fost de 9,4%. Neluând măsuri atunci la timp guvernele de atunci au fost nevoite să crească TVA-ul de la 19 la 24% și să genereze o tăiere a salariilor din sectorul public de 25%.

Suntem într-o situație nu foarte diferită, dar suntem în ceasul al 11-lea și nu trebuie să stăm până în ultimul ceas când suntem total cu spatele la zid.

Trebuie să le explicăm oamenilor cât de gravă este situația. Din 100 de lei care au fost încasați din taxele și impozitele de la cetățenii României, România a cheltuit cam 132 de lei, deci cu 32 de lei în plus pe care evident că i-a împrumutat. Vă rog să vă gândiți dacă o familie care ar cheltui în fiecare lună cu 32% mai mult decât veniturile pe care le câștigă, cât ar putea rezista și extrapolați această situație la nivelul unei țări și înțelegeți în ce situație este România. Nu mai putem continua în felul acesta”.

Ilie Bolojan a precizat că dacă nu vor fi luate măsuri din timp, România riscă să intre în incapacitate de plată:

„Dacă nu am face nimic sau am lungi foarte mult aceste măsuri ar fi câteva consecințe care ar însemna intrarea în incapacitate de plată a statului român. Ar însemna că crediorii noștri, cei care ne împrumută în prezent și de care avem nevoie și în viitor pentru că nu putem funcționa altfel nu ne-ar mai împrumuta și nu am mai putea acoperi cheltuielile statului, inclusiv salariile și pensiile. Accesul la fondurile europene sunt condiționae de reforma fiscală, nu am mai avea acces la fonduri europene. Nu am putea continua jumătate dintre investițiile pe care astăzi le avem în curs la marile autostrăzi, la liniile de cale ferată, în fiecare localitate din România. Practic am intra într-un risc în care am fi degradați încă o dată, am intra în așa zisa categorie de junk, ceea ce ar însemna că țara noastră nu mai e recomandată investițiilor”.