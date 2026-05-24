Ilie Bolojan pune presiune pe autoritățile locale. Situația celor 5.300 de proiecte PNRR trebuie raportată urgent până marți

Ana Beatrice
24 mai 2026, 20:30
Sursă Foto: Facebook - Guvernul României
Cuprins
  1. Bolojan cere mobilizare totală pentru salvarea fondurilor din PNRR
  2. Primăriile, obligate să raporteze urgent stadiul real al proiectelor către Guvern

Aproximativ 5.300 de contracte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, aflate în derulare la nivelul autorităților locale, au fost analizate astăzi în cadrul unei videoconferințe.

La discuții au participat premierul Ilie Bolojan, alături de Cătălin Predoiu și Alexandru Nazare, împreună cu prefecții din întreaga țară. Întâlnirea a fost organizată pentru evaluarea stadiului proiectelor finanțate prin PNRR, potrivit unui comunicat oficial.

Bolojan cere mobilizare totală pentru salvarea fondurilor din PNRR

În cadrul videoconferinței, oficialii au analizat atât stadiul celor aproximativ 5.300 de proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cât și progresul reformelor asumate de România în domeniul Afacerilor Interne.

Fostul premier Ilie Bolojan le-a cerut prefecților să se mobilizeze urgent și să se implice activ în monitorizarea proiectelor aflate în implementare la nivel local, în special în domeniile dezvoltării, mediului și educației. Acesta a avertizat că proiectele finanțate din componenta de grant trebuie finalizate până la sfârșitul lunii august, pentru ca România să nu piardă fondurile alocate.

În același timp, în cadrul discuțiilor a fost analizată și varianta transferării pe componenta de împrumut a proiectelor care nu mai pot fi finalizate în termenul stabilit.

De asemenea, Bolojan a subliniat că prefecții trebuie să organizeze cât mai rapid întâlniri cu autoritățile locale, pentru centralizarea situației reale a proiectelor și identificarea blocajelor din teritoriu.

Primăriile, obligate să raporteze urgent stadiul real al proiectelor către Guvern

În urma discuțiilor din cadrul videoconferinței, autoritățile locale au primit termen clar pentru transmiterea unor date detaliate privind stadiul proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Primăriile trebuie să furnizeze informații complete și verificabile despre gradul de execuție al lucrărilor, data începerii proiectelor, termenele estimate de finalizare, sumele deja decontate, graficele asumate de constructori, dar și imagini actuale din teren.

Colectarea datelor se va face printr-un formular standardizat, iar termenul-limită pentru transmiterea informațiilor a fost stabilit pentru marți, 26 mai, ora 15:00. Oficialii au anunțat că discuțiile tehnice vor continua miercuri și joi, înaintea unei noi runde de negocieri cu reprezentanții Comisia Europeană. Datele raportate de autoritățile locale vor putea fi ulterior verificate direct de Comisia Europeană, în funcție de situația reală din teren.

În același timp, participanții la videoconferință au stabilit accelerarea verificării cererilor de plată, astfel încât proiectele eligibile și aflate într-un stadiu avansat să poată primi rapid decontările necesare.

Totodată, au fost analizate și măsurile necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor asumate prin PNRR. Potrivit autorităților, este vorba despre nouă proiecte de lege, cu o valoare totală de aproximativ 7,5 miliarde de euro, care urmează să fie trimise Parlamentului până la sfârșitul acestei săptămâni.

