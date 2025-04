Ilie Bolojan, reacție după atacul rusesc de la Sumî: „Continuăm să sprijinim toate eforturile de a pune capăt acestor crime de război”

Preşedintele interimar Ilie Bolojan a reacționat în urma atacului rusesc tragic, în Duminica Floriilor, asupra civililor din orașul ucrainean Sumî.

Ilie Bolojan a subliniat că România continuă să sprijine toate eforturile de a obţine pacea şi de a pune capăt crimelor de război.

Heartbreaking scenes from on this Palm Sunday, as Russian missiles killed innocent civilians. Our thoughts are with the Ukrainian people and the families of the victims. We continue to support all efforts to achieve peace and put an end to these war crimes.

