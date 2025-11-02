Ilie Bolojan a refuzat să dea curs convocării PSD în Parlament pentru a răspunde întrebărilor legate de din România. Premierul a pretextat că are „programul prea încărcat”.

Ilie Bolojan a refuzat să meargă în parlament

Dacă în declarațiile publice, în interviuri, premierul face mare caz de nevoia de transparență, când este pus în situația de a da explicații publice devine, brusc, reținut. Ilie Bolojan a refuzat să dea curs convocării PSD la , conform unui comunicat de presă. El a invocat agenda extrem de încărcată care nu-i permite să răspundă întrebărilor venite din partea parlamentarilor, în ședința convocată la ora 16.00.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu interes invitaţia grupurilor parlamentare PSD şi AUR la «Ora Premierului» din Parlamentul României, pentru ziua de 3 noiembrie, ora 16. Parlamentul este o instituţie fundamentală a democraţiei, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată şi serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetăţenilor României”, a transmis Guvernul.

Luni, la ora 16.00, premierul a preferat, în locul parlamentului, o ceremoniede semnare a unui contract, la Ministerul Economiei, cu compania Rheinmetall. Din perspectiva sa, acest evenment precum și o serie de discuții legate de Programul SAFE sunt mult mai importante. Politicos, premierul a spus că va da curs unei alte invitații din partea Parlamentului, cu altă ocazie. Bineînțeles, dacă agenda îi va permite.

„Cu asigurarea întregii sale disponibilităţi, premierul Ilie Bolojan va cere Birourilor permanente ale Parlamentului reprogramarea «Orei Premierului» pentru o zi care să permită armonizarea agendelor”, se mai arată în comunicat.

Programul premierului pentru ziua de luni

La scurtă vreme după comunicatul guvernamental a fost prezentat și programul Ilie Bolojan pentru ziua de luni. Așa cum se poate observa, activitățile în care este implicat premierul sunt programate să se desfășoare până la ora 17.00:

Primirea, la Palatul Victoria, a domnului Armin Papperger, CEO al Companiei Rheinmetall AG;

Ora 11:15 Participare la ceremonia de semnare a unui document de colaborare cu reprezentanții companiei Rheinmetall AG;

Ora 11:30 Participare la întrevederea celor două delegații. Din partea Guvernului României participă premierul Ilie Bolojan, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță și Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca;

Ora 12:00 Declarații de presă susținute de premierul Ilie Bolojan și de CEO Rheinmetall AG, Armin Papperger;

Orele 14:00 – 17:00 Discuții cu reprezentanții Companiei Rheinmetall privind cooperarea în cadrul Programului SAFE.