Ilie Bolojan: „România este o țară care de mulți ani de zile cheltuie mult mai mult decât își poate permite”

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, într-un interviu pentru , că România a cheltuit mult pe un stat ineficient. El a criticat dur creșterea cheltuielilor bugetare în anul preelectoral 2024 și a comparat siuația actuală cu criza bugetară din perioada Guvernului Boc:

“România este o țară care de mulți ani de zile cheltuie mult mai mult decât își poate permite. A cheltuit mult mai mult pe un stat ineficient, a cheltuit într-o perioadă preelectorală, majorând mai mult decât ne puteam permite salarizarea în sectorul public, majorând destul de mult pensiile, mai mult decât ne puteam permite, de exemplu, în 2024. Și gândiți-vă că anul trecut România este țara care a avut cel mai mare deficit dintre țările Uniunii Europene 9,3%. Și doar o singură dată în ultimii 30 de ani de zile am mai avut un deficit cu un punct procentual mai mare, atunci când România a intrat în criză. Și guvernul Boc, din cauza unui deficit de același tip, dar generat de factori externi, a fost nevoit să crească TVA-ul de la 19% la 24% și să reducă salariile bugetarilor”.

Diferența dintre venituri și cheltuieli este de peste 30 de miliarde de euro, a mai spus premierul:

“Suntem, așadar, într-o situație în care, la fiecare sută de lei pe care țara noastră o colectează, cheltuim cu peste 30 de lei în plus. Practic, anul acesta, diferența dintre venituri și cheltuieli este de peste 30 de miliarde de euro. Este o sumă imensă. Dacă am face un calcul și am investi această sumă doar în rețele de drumuri și autostrăzi, am putea construi, într-un singur an, 2.000 de kilometri de drumuri, adică mai mult decât a construit România în ultimii 40 de ani. Dar noi i-am risipit.

Am explicat și ieri: nicio familie care, ani de zile, cheltuiește cu 30% mai mult decât câștigă nu poate continua la nesfârșit. Dacă îți risipești banii constant, vine un moment în care trebuie să plătești nota de plată.

Nu mai suntem împrumutați în condiții avantajoase, iar dacă suntem, o facem la dobânzi foarte mari. În prezent, România plătește cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană. Iar toate aceste dobânzi și credite apasă greu asupra bugetului”.