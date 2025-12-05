B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan s-a căsătorit. Premierul, "dat de gol" de Ioana Dogioiu

Ilie Bolojan s-a căsătorit. Premierul, ”dat de gol” de Ioana Dogioiu

Traian Avarvarei
05 dec. 2025, 08:23
Ilie Bolojan s-a căsătorit. Premierul, ”dat de gol” de Ioana Dogioiu
Premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit cu Ioana, partenera sa de mai mulți ani. Sursa foto: Eugen Ivuț / Episcopia Greco-Catolică de Oradea (Facebook)
  1. Ce a spus Dogioiu
  2. Cine e soția lui Bolojan

Ilie Bolojan s-a căsătorit în mare secret cu Ioana, partenera sa. Premierul a fost ”dat de gol” de Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

Ce a spus Dogioiu

Ioana Ene Dogioiu a declarat că Ilie Bolojan a efectuat vizita de lucru în Austria cu soția sa, dezvăluind astfel că premierul s-a căsătorit.

Întrebată cine a plătit costurile acestei deplasări, de vreme ce Guvernul nu și-a luat nici măcar cameramanul oficial, Dogioiu a răspuns că aceasta și-a plătit singură deplasarea pentru a fi alături de soțul ei, premierul Bolojan, informează ziarulprofit.ro

Cine e soția lui Bolojan

Partenera lui Ilie Bolojan, acum soție, se numește Ioana și e asistentă medicală la Spitalul CFR din Oradea, scria Libertatea într-un articol mai vechi.

Cei doi sunt discreți în privința relației lor, dar au participat împreună la destule evenimente publice. Ei au apărut prima dată împreună în 2022. Atunci au fost nași de cununie pentru fiul primarului din Câmpulung, Dan Negură, alături de soția acestuia.

Anterior, Ilie Bolojan a fost căsătorit 20 de ani cu Florentina Bolojan, alături de care are două fiice. Ei au divorțat în 2013.

