Premierul Ilie Bolojan se arată optmist și spune că, începând cu anul viitor, lucrurile se vor îmbunătăți pentru români. Lucru greu de crezut, având în vedere estimările experiților economici care văd noi majorări de taxe și impozite.

Ilie Bolojan se arată optimist

Politicile guvernamentale bazate pe , tăieri de salarii și pensii și-au demonstrat ineficiența în mai puțin de două luni. Românii fac față cu greu scumpirilor, în condițiile în care iarna este încă departe. Premierul recunoaște că scăderea puterii de cumpărare și reducerea consumului, care lovesc în și în românii de rând, sunt rezultatul măsurilor de austeritate pe care le-a adoptat.

El se apără susținând că nu avea alte soluții, deși a fost contrazis, inclusiv de președintele Nicușor Dan.

„În ce privește scăderea puterii de cumpărare, trebuie să recunoaștem că este vorba de măsurile care au fost luate. Într-o situație excepțională au fost luate niște măsuri care au generat o ușoară contracție economică. Atunci când crește TVA cu un procent – două, când scad anumite venituri salariale, chiar în sectorul bugetar, acest lucru are un efect de constrângere și nu puteam evita, Nu existau nici un fel de soluții magice care să nu aibă astfel de efecte”, a declarat Ilie Bolojan în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac.

Premierul susține că adoptarea celorlalte va duce la reducerea perioadei de criză pentru românii de rând. Prim-ministrul se arată convins că anul viitor va scădea inflația, iar lucurile se vor îmbunătăți.

„Cu cât astfel de măsuri le adoptăm într-o formă cât mai cadențată, cât mai serioasă, cu cât nu lungim lucrurile și scurtăm această perioadă și dacă respectăm ce ne-am propus, dacă reducem cheltuielile, în următoarele luni, de anul viitor, lucrurile se va vedea că se îndreaptă. Asta înseamnă că va scădea inflația destul de mult, de la jumătatea anului viitor și vom vedea o stabilizare a lucrurilor, astfel ca aceste măsuri să ne ducă într-o zonă de stabilitate. Deja dobânzile pe care le plătește România au scăzut, sunt într-o tendință de scădere și asta se vede și din informațiile publice pe care le va prezenta Ministerul de Finanțe”, susține Ilie Bolojan.

Pe cine dă vina Bolojan pentru dobânzile la credite

În acest context, premierul a vorbit și despre dobânzile ridicate pe care le plătesc românii la credite. Premierul spune că nivelul dobânzilor depinde de credibilitatea țării, de rezultatele economice, dar și de felul în care își gestionează cheltuielile bugetare.

„Acest lucru este foarte important. Sunt elemente de bază care țin de calitatea vieții, de nivelul de trai. Dar trebuie să discutăm foarte deschis. Dobânzile sunt un efect al realității din piață. Cu cât o țară are un nivel de încredere mai ridicat pe piețele externe, cu cât își gestionează mai bine cheltuielile bugetare, cu câtare o economie mai sănătoasă, cu atât are dobânzi mai mici. Ele țin cont și de inflație în mod evident”, a mai spus Bolojan.

Referitor la acestea, Ilie Bolojan dă vina pe „greaua moștenire” guvernările trecute care au dus la actuala situație economică a țării. Nu amintește că partidul pe care îl conduce, PNL, guvernează România din 2019, iar el a făcut parte din conducerea politică. De altfel, dobânzile au început să crească din timpul guvernării PNL, din 2019 – 2020.

„Nivelul dobânzilor este un efect combinat a încrederii într-o țară, a puterii economiei, a inflației și că ne place, că nu ne place, am văzut că acest tip de dobânzi nu au fost doar în aceste trei luni, ci în ultimii ani și țin de aspecte structurale ale economiei românești”, a mai spus premierul.

Ilie Bolojan prelungește austeritatea

Deși premierul susține că austeritatea se va încheia anul viitor, realitatea este alta, pe care îl conduce ia în considerare să înghețe pensiile și salariile românilor, deja afectate de creșterea de taxe și impozite, dar și de nivelul foarte ridicat al inflației. Anul viitor, Guvernul a anunțat că va majora taxele și impozitele locale cu 70%. Mai mult, va mai exista o majorare cu rata inflației din acest an.

Pe de altă parte, procesul de sărăcire a românilor va continua, dat fiind că Ilie Bolojan a decis să înghețe încă un an indexarea pensiilor și a salariilor bugetare, dar și a salariului minim. Măsura va fi cuprinsă în viitorul proiect de buget pentru anul 2026.

Mai mult, analiștii economici se așteaptă la noi majorări de TVA, la 24%, dat fiind că cea adoptată la începutul lui august nu a da rezultatele preconizate. Încasările nu au crescut, iar deficitul bugetar va fi la un nivel similar cu cel de anul trecut.