Ilie Bolojan, aflat în cădere de credibilitate, după adoptarea măsurilor de austeritate, susține că nu este vorba despre populism atunci când propune reducerea numărului de parlamentari la 300.

Ilie Bolojan se jură că nu-i populist

Premierul a vorbit, în emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, despre propunerea pe care a făcut-o colegilor săi din PNL pentru inițierea unui proiect de reducere a numărului de parlamentari la 300. Un astfel de act normativ ar fi în concordanță cu referendumul din 2009. Ilie Bolojan susține că reducerea numărului de parlamentari, subiect pe care nu l-a mai abordat până în prezent, ar reprezenta o formă de respect față de .

„Există în Parlament mai multe proiecte de legi care prevăd reducerea numărului de parlamentari. Acum vă rog să vă gândiţi, am devenit preşedintele PNL cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare, dacă ne ducem aminte, în luna noiembrie. Şi unul din lucrurile pe care le-am afirmat, şi eu personal cred în asta, că dacă s-ar reduce numărul de parlamentari, nu s-ar întâmpla nimic legat de calitatea parlamentară”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a dat detalii despre cum ar trebui conceput un proiect legislativ pe acest subiect pntru a fi respectată ponderea de reprezentare a minorităților naținale, în special a UDMR. Politicienii formațiunii conduse de Kelemen Hunor se opun reducerii numărului de parlamentari pentru că, odată cu reducerea, și-ar pierde influența în .

„Sigur, unii ar fi mai bine reprezentaţi, alţii mai prost reprezentaţi. E foarte important să reducem numărul de parlamentari, dar să respectăm o pondere normală, aşa cum este şi astăzi, de reprezentare a minorităţilor din România. Dar ar fi anormal că dacă e un proiect pe rol şi eu sunt în Parlament şi votez, după şase luni de zile să-mi schimb părerea. Cred că nu este fair play faţă de electoratul nostru, faţă de ceea ce aşteaptă românii”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul nu crede că lucrurile se vor schimba

Premierul s-a arătat sceptic în legătură cu schimbările pe care le-ar putea aduce o astfel de măsură, de reducere a numărului de . În opinia sa, situația în România nu s-ar schimba. Însă, ar fi o formă de respect vis-a vis de alegători.

„Nu sunt un populist, nu cred că, dacă vom avea 300 de parlamentari, de mâine în România totul se va schimba, dar e o formă de respect pentru electorat. Dacă ai spus ceva, e bine să te ţii de cuvânt şi să faci asta. Şi în acelaşi timp e o formă de a le arăta o minimă solidaritate, din punctul meu de vedere”m crede Bolojan.

În opinia sa, problema de fond a Parlamentului este legată de calitata acestora și de calitatea legilor pe care le promovează. Trebuie spus că actualul sistem electoral, cu vot pe liste, nu permite alegătorilor să influențeze calitatea candidaților pe care partidele îi propun. Practic, alegătorii sunt captivi partidelor care pot propune pe oricine, fără ca românii să aibă un cuvânt de spus.

„Problema de fond este calitatea legilor pe care le scoate un Parlament, calitatea parlamentarilor dintr-un Parlament, pentru că la urma urmei asta este menirea Parlamentului şi sigur orientarea generală pe care o dă o majoritate parlamentară sau alta. Acestea sunt problemele de fond”, a transmis premierul.

Ce miză are propunerea lui Ilie Bolojan

Premierul a mai spus că problema de formă, privind numărul de parlamentari, nu poate fi scoasă de pe agenda publică.

„Dar această problemă de formă, care este numărul de parlamentari, nu poate fi cel puţin scoasă de pe agenda publică. A fost un proiect de lege, s-a pus problema cum votează partidele. PNL-ul a spus: hai să ne respectăm angajamentele pe care le-am luat, dacă va trece, dacă nu va trece, rămâne de văzut, dar nu este un proiect care este în protocolul de coaliţie, pentru că am convenit la început ca pe ceea ce nu ne înţelegem să nu introducem în protocol. Vă rog să vă gândiţi că ne-am înţeles pe anumite lucruri, le-am şi făcut şi după o lună şi jumătate te trezeşti cu proiecte în Parlament care anulează ce ai stabilit”, a afirmat Ilie Bolojan.

Trebuie spus că românii insistă pe reducerea numărului de parlamentari dat fiind că partidele și clasa politică nu sunt capabile să se reformeze. Clasa politică este din ce în ce mai slabă, de la o legislatură la alta, iar acest lucru se reflectă și în calitatea guvernării, dar și a legilor adoptate. De multe ori, actele normative care ies din Parlament servesc doar unor interese de grup, ale politicenilor și ale clientelei lor.