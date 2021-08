Imprimeria Națională îl contrazice pe Cristian Ghinea, care susținea că proiectul cărții electronice de identitate a început deja prin PNRR. De unde vin în realitate banii

Imprimeria Națională în contrazice pe Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, care susținea într-o postare recentă că au început mai multe proiecte prin PNRR, printre care și cel privind cartea electronică de identitate, deși planul încă nu a fost aprobat la nivelul UE. Imprimeria, compania care introduce cărțile electronice de identitate, a precizat că toate costurile sunt suportate din bugetul propriu, fără a fi luat în calcul PNRR, potrivit HotNews.ro.

Imprimeria Națională îl contrazice pe Cristian Ghinea (MIPE) privind banii pentru cărții electronice de identitate

Publicația citată a solicitat Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE, condus de Cristian Ghinea de la USR-PLUS), Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID, condus de Ciprian Teleman de la USR-PLUS), Ministerului Afacerilor Interne (MAI, condus de Lucian Bode de la PNL) și Imprimeriei Naționale cum va fi finanțat proiectul cărții electronice de identitate prin PNRR dacă proiectul a început deja în fază-pilot la Cluj-Napoca din fondurile proprii ale MAI și ale Imprimeriei Naționale.

MCID a redirecționat solicitarea către MAI, susținând că „acestui minister ar reveni competența de soluționare” pe subiectul respectiv, deși MCID este cel care apare ca beneficiar în PNRR la proiectul cărții electronice de identitate.

Celelalte ministere nu au răspuns la solicitarea HotNews, însă a răspuns Imprimeria Națională, care îl contrazice pe Cristian Ghinea și care spune că activitatea companiei se desfășoară pe bază de buget propriu de venituri și cheltuieli, asigurând finanțarea proiectelor pentru produsele din portofoliul și obiectivul de activitate al companiei din bugetul propriu.

Potrivit Imprimeriei, toate cheltuielile angajate și/sau investițiile efectuate de companie sunt suportate prin bugetul propriu și se recuperează pe măsura vânzării produselor (cartea electronică de identitate și cartea de identitate simplă).

„La stabilirea prețului de vânzare pentru cartea electronica de identitate nu a fost luată în calcul finanțarea sau decontarea în cadrul proiectului prin intermediul P.N.R.R. sau a altor surse (bugetul de stat, fonduri europene etc) a cheltuielilor angajate sau a investițiilor necesare”, au mai spus oficialii Imprimeriei Naționale pentru HotNews.

Șeful MIPE, văzut de mulți drept principal responsabil pentru faptul că aprobarea PNRR întârzie, susținea recent că proiectul cărții eletronice de identitate se numără printre proiectele care „au început” prin PNRR.

„Demarează și cel mai mare proiect de infrastructură din PNRR: autostrada Moldovei. Acesta este motivul pentru care am susținut și am luptat în negocierile cu Comisia Europeană să avem 3,1 miliarde de euro pentru autostrăzi în PNRR: că este o datorie istorică față de români și că avem acum proiecte mature și multă determinare la conducerea Ministerului Transporturilor pentru a le pune în practică. Am spus și iată că așa facem. Au început, totodată și alte proiecte prin PNRR, precum Programul pentru construirea de creșe, cartea electronică de identitate, iar la nivel local, proiectul unei noi maternități la Timișoara. Vor urma multe altele”, spunea Cristian Ghinea, folosind hashtagul „#PNRRaÎnceput”

Cu toate acestea, România nu s-a regăsit printre valul de state ale cărori planuri au fost aprobate, urmând că PNRR-ul țării noastre să primească undă verde cel mai probabil în toamnă.