B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Încep conspirațiile după demiterea lui Ludovic Orban. Jocurile lui Nicușor Dan cu PSD… sau cu PNL

Încep conspirațiile după demiterea lui Ludovic Orban. Jocurile lui Nicușor Dan cu PSD… sau cu PNL

Adrian A
19 nov. 2025, 11:42
Încep conspirațiile după demiterea lui Ludovic Orban. Jocurile lui Nicușor Dan cu PSD... sau cu PNL
sursa foto: AA/ABACA
Cuprins
  1. Conspirația cu PSD după demiterea lui Ludovic Orban
  2. Jocul lui Nicușor Dan pentru preluarea PNL
  3. Ludovic Orban, în tabăra lui Ciprian Ciucu

După demiterea lui Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial au început să apară tot felul de teorii ale conspirației. Ce jocuri ar face Nicușor Dan.

Conspirația cu PSD după demiterea lui Ludovic Orban

Una din teoriile conspirației ar fi că Ludovic Orban a fost demis pentru că a criticat PSD și pe Sorin Grindeanu, nu doar pentru criticile la adresa USR.
Mai întâi, Nicușor Dan a declarat că are o relație excelentă cu PSD, apoi a scăpat de Ludovic Orban. În doar 24 de ore.
“Am avut o lungă istorie de tensiuni cu PSD, dar din momentul în care PSD a acceptat să facă o coaliție am avut o relație foarte bună cu PSD. Cu domnul Grindeanu interacționez cel mai mult.
Cred că fiecare dintre noi încearcă să-și realizeze mandatul. Nu cred că votanții mei vor să mă cert cu PSD și nici votanții PSD nu cred că vor ca ei să se certe cu mine.”, a declarat Nicușor Dan
De ce această mișcare? Pentru că Nicușor Dan are nevoie de un PSD pe cai mari și care, la următoarele alegeri prezidențiale, să îi ofere un  contracandidat comod. Sau deloc.
În plus, prim demiterea lui Ludovic Orban, șeful statului a slăbit campania lui Cătălin Drulă. Mulți bucureșteni se pot întoarce împotriva candidatului USR tocmai din cauza Nicușor Dan, care prin eliminarea lui Orban pare să își arate fățiș sprijinul pentru Drulă. Însă bucureștenii îl condamnă că l-a dat afară chiar pe cel care l-a ajutat să devină întâi primar și apoi președinte.
Voturile bucureștenilor ar putea să se ducă spre cvasi-necunoscuta Ana Ciceală, care e apropiată de filosofia USR. Fără șanse să câștige, dar fură din voturile lui Drulă. Iar Daniel Băluță se poate distanța de Ciprian Ciucu, care ar rămâne principalul contracandidat al pesedistului.

Jocul lui Nicușor Dan pentru preluarea PNL

O altă teorie ar fi că Nicușor Dan vrea să acapareze PNL-ul lui Ilie Bolojan. Suveraniștii de la AUR emit această conspirație și spun că, de fapt, Nicușor Dan are în înțelegere cu Ludovic Orban. Transformarea fostului consiler prezidențial în victimă, și prin prisma tensiunilor dintre Bolojan și Nicușor Dan, Ludovic Orban ar putea fi văzut din nou în PNL. Unde va duce o luptă împotriva lui Ciprian Ciucu, iar PNL-ul va pierde Bucureștiul. Nu contează în favoarea cui.

Iar fără București, Ilie Bolojan se îndreaptă sigur înapoi spre Oradea, iar PNL-ul poate fi preluat de Ludovic Orban. Finalul jocului îl reprezintă tot alegerile prezidențiale următoare. Nicușor Dan scapă astfel de Ilie Bolojan, un posibil contracandidat puternic.

Ludovic Orban, în tabăra lui Ciprian Ciucu

Pe de altă parte, Ludovic Orban ar putea acționa cum e mai la îndemână. Să meargă în tabăra lui Ciprian Ciucu și să îl susțină cu toate forțele pentru Primăria Capitalei. Iar dacă reușește să îl ducă pe Ciucu la Primăria Generală, Orban se poate întoarce pe cai mari în PNL.

Și îi întărește și puterea lui Ilie Bolojan în partid, iar cei care îl vor pe actualul premier plecat înapoi la Oradea, își vor vedea planurile spulberate. Iar Nicușor Dan ar avea o problemă majoră. Mai ales după apropierea vădită de PSD și depăratrea de Ilie Bolojan și PNL.

Tags:
Citește și...
Drulă: L-am susținut pe Ciucu un mandat întreg la Sectorul 6, apoi ne-a dat țeapă – s-a dus cu PSD. Noi credeam că există niște liberalism la PNL și la Ciucu și am găsit alianța PNL-PSD
Politică
Drulă: L-am susținut pe Ciucu un mandat întreg la Sectorul 6, apoi ne-a dat țeapă – s-a dus cu PSD. Noi credeam că există niște liberalism la PNL și la Ciucu și am găsit alianța PNL-PSD
Ilie Bolojan încearcă să îi liniștească pe profesori. Ce le promite premierul
Politică
Ilie Bolojan încearcă să îi liniștească pe profesori. Ce le promite premierul
CSM nu e de acord nici cu noua variantă privind pensiile magistraților. „Discuția care a avut loc la Palatul Cotroceni nu a condus la un consens”
Politică
CSM nu e de acord nici cu noua variantă privind pensiile magistraților. „Discuția care a avut loc la Palatul Cotroceni nu a condus la un consens”
Cătălin Drulă: Eu vreau să fuzionăm Metrorex cu STB, să dezvoltăm linia M5 de metrou și să reabilităm bulevarde
Politică
Cătălin Drulă: Eu vreau să fuzionăm Metrorex cu STB, să dezvoltăm linia M5 de metrou și să reabilităm bulevarde
Siguranța rutieră, prioritate pentru Cătălin Drulă. Cum rezolvă problema trecerilor de pietoni
Politică
Siguranța rutieră, prioritate pentru Cătălin Drulă. Cum rezolvă problema trecerilor de pietoni
Drulă: Bucureștiul nu se dezvoltă unitar, sectoarele aproape că se comportă ca orașe separate. Negoiță, în Sectorul 3, nu mai folosește nici semnele de circulație din Codul Rutier
Politică
Drulă: Bucureștiul nu se dezvoltă unitar, sectoarele aproape că se comportă ca orașe separate. Negoiță, în Sectorul 3, nu mai folosește nici semnele de circulație din Codul Rutier
Drulă: Se face un joc de manipulare cu sondajele. PNL are o istorie. Anul trecut, de exemplu, l-au dat pe Burduja peste Nicușor Dan. Dan a câștigat apoi cu 48% și Burduja a luat doar 7%
Politică
Drulă: Se face un joc de manipulare cu sondajele. PNL are o istorie. Anul trecut, de exemplu, l-au dat pe Burduja peste Nicușor Dan. Dan a câștigat apoi cu 48% și Burduja a luat doar 7%
Cum a ajuns Cătălin Drulă deputat de Timiș, deși e născut în București: „Eram 20 de oameni în USR Timiș la început”
Politică
Cum a ajuns Cătălin Drulă deputat de Timiș, deși e născut în București: „Eram 20 de oameni în USR Timiș la început”
Ciolacu revine în forță. Fostul premier PSD desființează politica de austeritate impusă de Bolojan
Politică
Ciolacu revine în forță. Fostul premier PSD desființează politica de austeritate impusă de Bolojan
Investiție strategică în Republica Moldova. România a cumpărat Portul Giurgiulești
Politică
Investiție strategică în Republica Moldova. România a cumpărat Portul Giurgiulești
Ultima oră
13:44 - Drulă: L-am susținut pe Ciucu un mandat întreg la Sectorul 6, apoi ne-a dat țeapă – s-a dus cu PSD. Noi credeam că există niște liberalism la PNL și la Ciucu și am găsit alianța PNL-PSD
13:30 - O profesoară din Iași a cucerit mii de elevi. Oferă meditații gratuite la matematică pe Instagram și TikTok: „Vreau să transmit profesionalism” (VIDEO)
13:24 - JD Vance, un bărbat din Michigan, a ajuns după gratii după ce i-a amenințat pe JD Vance și Donald Trump
13:21 - Ilie Bolojan încearcă să îi liniștească pe profesori. Ce le promite premierul
12:53 - CSM nu e de acord nici cu noua variantă privind pensiile magistraților. „Discuția care a avut loc la Palatul Cotroceni nu a condus la un consens”
Catalin Drula
12:46 - Tot mai mulți români plănuiesc să își petreacă vacanța de iarnă într-o destinație exotică. Cât costă un sejur în Thailanda, de Crăciun
12:34 - Cătălin Drulă: Eu vreau să fuzionăm Metrorex cu STB, să dezvoltăm linia M5 de metrou și să reabilităm bulevarde
12:23 - Siguranța rutieră, prioritate pentru Cătălin Drulă. Cum rezolvă problema trecerilor de pietoni
12:05 - Irina Columbeanu, ținta comentariilor de hate după ce a pozat în Dubai, alături de mătușa sa: „Nu ai nimic atrăgător fizic”. Cine i-a luat apărarea tinerei
12:02 - La Brașov a fost înregistrată prima tranzacție imobiliară din România plătită în criptomonede