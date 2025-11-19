Încep conspirațiile după demiterea lui Ludovic Orban. Jocurile lui Nicușor Dan cu PSD... sau cu PNL

După demiterea lui Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial au început să apară tot felul de teorii ale conspirației. Ce jocuri ar face Nicușor Dan.

Conspirația cu PSD după demiterea lui Ludovic Orban

Una din teoriile conspirației ar fi că Ludovic Orban a fost demis pentru că a criticat PSD și pe Sorin Grindeanu, nu doar pentru criticile la adresa USR.

Mai întâi, Nicușor Dan a declarat că are o relație excelentă cu PSD, apoi a scăpat de Ludovic Orban. În doar 24 de ore.

“Am avut o lungă istorie de tensiuni cu PSD, dar din momentul în care PSD a acceptat să facă o coaliție am avut o relație foarte bună cu PSD. Cu domnul Grindeanu interacționez cel mai mult. Cred că fiecare dintre noi încearcă să-și realizeze mandatul. Nu cred că votanții mei vor să mă cert cu PSD și nici votanții PSD nu cred că vor ca ei să se certe cu mine.”, a declarat Nicușor Dan

De ce această mișcare? Pentru că Nicușor Dan are nevoie de un PSD pe cai mari și care, la următoarele alegeri prezidențiale, să îi ofere un contracandidat comod. Sau deloc.

În plus, prim demiterea lui Ludovic Orban, șeful statului a slăbit campania lui Cătălin Drulă. Mulți bucureșteni se pot întoarce împotriva candidatului USR tocmai din cauza Nicușor Dan, care prin eliminarea lui Orban pare să își arate fățiș sprijinul pentru Drulă. Însă bucureștenii îl condamnă că l-a dat afară chiar pe cel care l-a ajutat să devină întâi primar și apoi președinte.

Voturile bucureștenilor ar putea să se ducă spre cvasi-necunoscuta Ana Ciceală, care e apropiată de filosofia USR. Fără șanse să câștige, dar fură din voturile lui Drulă. Iar Daniel Băluță se poate distanța de Ciprian Ciucu, care ar rămâne principalul contracandidat al pesedistului.

Jocul lui Nicușor Dan pentru preluarea PNL

O altă teorie ar fi că Nicușor Dan vrea să acapareze PNL-ul lui Ilie Bolojan. Suveraniștii de la AUR emit această conspirație și spun că, de fapt, Nicușor Dan are în înțelegere cu Ludovic Orban. Transformarea fostului consiler prezidențial în victimă, și prin prisma tensiunilor dintre Bolojan și Nicușor Dan, Ludovic Orban ar putea fi văzut din nou în PNL. Unde va duce o luptă împotriva lui Ciprian Ciucu, iar PNL-ul va pierde Bucureștiul. Nu contează în favoarea cui.

Iar fără București, Ilie Bolojan se îndreaptă sigur înapoi spre Oradea, iar PNL-ul poate fi preluat de Ludovic Orban. Finalul jocului îl reprezintă tot alegerile prezidențiale următoare. Nicușor Dan scapă astfel de Ilie Bolojan, un posibil contracandidat puternic.

Ludovic Orban, în tabăra lui Ciprian Ciucu

Pe de altă parte, ar putea acționa cum e mai la îndemână. Să meargă în tabăra lui Ciprian Ciucu și să îl susțină cu toate forțele pentru Primăria Capitalei. Iar dacă reușește să îl ducă pe Ciucu la Primăria Generală, Orban se poate întoarce pe cai mari în PNL.

Și îi întărește și puterea lui Ilie Bolojan în partid, iar cei care îl vor pe actualul premier plecat înapoi la Oradea, își vor vedea planurile spulberate. Iar Nicușor Dan ar avea o problemă majoră. Mai ales după apropierea vădită de PSD și depăratrea de Ilie Bolojan și PNL.