Acasa » Politică » Industria auto europeană nu rezistă în fața concurenței din China. Renault anunță concedieri masive

Industria auto europeană nu rezistă în fața concurenței din China. Renault anunță concedieri masive

Adrian Teampău
14 apr. 2026, 22:15
Industria auto europeană nu rezistă în fața concurenței din China. Renault anunță concedieri masive
Renault Sursa Foto: Hepta/ Sputnik / Ramil Sitdikov
Cuprins
  1. În ce context a anunțat Renault concedieri?
  2. Europenii trebuie să copieze modelul chinezesc

Renault, unul dintre cei mai mari producători auto europeni, a anunțat că va face concedieri din cauza presiunii generate de concurența companiilor chineze. 

În ce context a anunțat Renault concedieri?

Producătorul auto francez a anunțat că va renunța la 15% – 20% din forţa sa de muncă angajată la nivel global, în domeniul ingineriei, în următorii doi ani. Un purtător de cuvânt al Renault a transmis că măsura urmărește flexibilizarea companiei în contextul concurenţei din partea rivalilor low-cost din China, transmite Reuters.

Potrivit sursei citate, vor fi concediați până la 2.400 de angajaţi din grup. Forţa de muncă din domeniul ingineriei este de aproximativ 11.000 – 12.000 de persoane. În total, producătorul francez avea 100.541 de angajaţi la finalul anului trecut, în toate uzinele grupului.

Potrivit informațiilor publicate de presa franceză, care citează surse din companie, a fost estimat un procent de 15% din totalul inginerilor angajați la nivel global. Procentul nu va fi uniform în unitățile regionale.

Europenii trebuie să copieze modelul chinezesc

Renault, dar şi alţi producători auto tradiţionali, se confruntă cu concurenţa ce în ce mai mare din partea mărcilor chineze. Producătorii auto din China intră pe cele mai importante piețe ale sale. Companiile chineze sunt cunoscute pentru costurile scăzute şi perioade de timp mai scurte pentru dezvoltare.

Directorul general al grupului, Francois Provost, a spus că firma ar trebui să copieze metodele mărcilor chineze. În acest context, reducerile de personal propuse fac parte dintr-o strategie mai amplă de transformare a producătorului auto din Franța. directorul general Provost și-a anunțat luna trecută, la Paris, noua strategie pentru următorii patru ani.

El propune îmbunătățiri radicale ale proceselor de dezvoltare de noi modele, după proceduri similare cu cele din industria auto chineză. De altfel, perioada de timp pentru dezvoltarea noului Twingo a fost redusă la 21 de luni. Grupul a intrat într-un parteneriat cu inginerii chinezi la centrul său de cercetare-dezvoltare din China.

Următoarele modele dezvoltate de companie vor beneficia de reducerea costurilor variabile cu circa 400 de euro per vehicul, în timp ce costul total de lansare va fi diminuat cu până la 40%.

