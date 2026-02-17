B1 Inregistrari!
Inflația se va reduce până la finalul anului. Bolojan crede că indicele va scădea la 4%

Inflația se va reduce până la finalul anului. Bolojan crede că indicele va scădea la 4%

Adrian Teampău
17 feb. 2026, 23:15
Sursa foto simbol: Pixabay
Inflația se va reduce, până la finalul anului, susține premierul Ilie Bolojan, preluând informațiile furnizate de BNR. Trebuie spus, însă, că prognozele Băncii Centrale nu sunt tocmai exacte, de multe ori fiind revizuite.

Care va fi inflația după Bolojan

Ilie Bolojan a preluat datele prezentate de BNR, și a declarat că inflația la finalul anului va ajunge la 4%. Conform datelor oficiale transmise de Banca Centrală, acest indice va ajunge, la finalul anului la 3,7%. Prognoza anterioară, din luna noiembrie indica o rată a inflației de 3%. Astfel este posibil ca până la finalul anului, aceste date să fie reviziuite,  din nou.

„Toate aceste măsuri de corecţie, practic, vor fi închise odată cu adoptarea acestor pachete, iar ceea ce trebuie să facem în perioada următoare, dublate de a asigura o cheltuire responsabilă a banului public, de a face un buget serios, care este construit cu responsabilitate şi cu predictibilitate, este să venim şi să impulsionăm creşterea economică în zonele în care aceasta este posibil, de exemplu, prin asigurarea finanţării investiţiilor în cursul acestui an, prin absorbţia de fonduri europene, ca să dau doar un exemplu, în aşa fel încât, de la jumătatea anului încolo, să vedem efectele acestor măsuri.

De la jumătatea anului ar trebui să vedem o scădere, deci inflaţia ar trebui să scadă treptat, treptat în acest an, pentru că nu mai avem pusee inflaţioniste şi asta ar însemna că spre sfârşitul anului ar trebui să ajungem la o inflaţie care să se apropie de 4%”, a declarat Ilie Bolojan, la TVR1.

România intră în epoca austerității

Șeful guvernului a spus că asigurarea unui portofoliu de investiţii în economie pentru stimularea producţiei va genera și o reaşezare a consumului. Realitatea însă, este alta. Confruntați cu tăierile salariale și cu perspectiva unor noi măsuri de austeritate, românii preferă să-și păstreze banii. Mai mult, din cauza măsurilor de austeritate, au loc concedieri în rândul lucrătorilor calificați, adică cei plătiți cu salarii mai mari.

„De asemenea, prin măsurile care sunt luate de a asigura în continuare un portofoliu important de investiţii, va fi asigurată o linie de finanţare către sectorul de construcţii în special, către alte sectoare care vin pe componenta de creştere economică şi va fi reaşezat întreg consumul. Gândiţi-vă că în aceşti ani, o bună parte din stimularea economică pe care am avut-o în România s-a bazat pe consum. Asta este cea mai primitivă formă de stimulare.

 În momentul în care trecem pe stimularea pe producţie, că ne place, că nu ne place, capacitatea de a cheltui va fi bazată pe ceea ce producem. Şi în mod evident, în aceste luni am avut o contracţie economică pentru că nu mai consumăm doar ceea ce împrumutăm, ne-am redus împrumuturile ca şi linie generală, nu putem consuma decât atât cât ne putem permite”, spune Bolojan.

Inflația conform datelor BNR

Rata anuală a inflaţiei a scăzut uşor la 9,62% în luna ianuarie, de la 9,69% în luna decembrie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,59%, mărfurile nealimentare cu 9,99%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).

„Indicele preţurilor de consum în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna decembrie 2025 a fost 100,86%. Rata anuală a inflaţiei în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2025 a fost 9,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie 2025 – ianuarie 2026) faţă de precedentele 12 luni (februarie 2024 – ianuarie 2025) a fost 7,7%”, se arată în comunicatul INS.

Banca Naţională a României (BNR) anticipează că inflaţia va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026. Anterior, în prognoza din luna noiembrie, Banca Centrală a estimat o inflație de 3% potrivit datelor prezentate de guvernatorul Mugur Isărescu.

