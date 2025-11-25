Inițiativa Ministerului Mediului privind sancțiunile pentru distrugerea spațiilor verzi, susținută de primarul Sectorului 3: „Un pas necesar și mult așteptat”

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a transmis un mesaj oficial Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, adresat ministrului Diana Buzoianu, prin care își exprimă susținerea față de propunerea de modificare a Codului Silvic. Inițiativa urmărește introducerea unui regim penal pentru cei care taie sau degradează arborii din zonele verzi urbane, o măsură considerată necesară pentru protejarea mediului urban.

Edilul a subliniat că această inițiativă reprezintă „un pas necesar și mult așteptat” pentru salvarea spațiilor verzi din orașe, grav afectate în ultimii ani, mai ales prin retrocedări ilegale și defrișări masive. În documentul oficial, Negoiță amintește că Primăria Sectorului 3 susține de mult timp această schimbare legislativă, menită să descurajeze acțiunile ce pun în pericol sănătatea comunității.

Ce propune Robert Negoiță pentru responsabilizarea celor care distrug spațiile verzi

Pe lângă susținerea inițiativei de înăsprire a pedepselor, Robert Negoiță cere ca legea să includă și măsuri pentru cei care deja au produs distrugeri ale spațiilor verzi. Un exemplu concret îl reprezintă cele 12 hectare retrocedate ilegal din Parcul IOR, unde, în ciuda sancțiunilor și proceselor în instanță, sute de arbori au fost tăiați sau otrăviți.

Primarul propune introducerea unei obligații legale ca proprietarii care au generat astfel de distrugeri să replanteze cel puțin dublul numărului de copaci eliminați, pe același amplasament. Această măsură ar putea contribui la refacerea parcurilor și la protejarea biodiversității urbane.

Robert Negoiță a menționat că apreciază deschiderea și determinarea Ministerului Mediului și speră că propunerea privind măsurile de responsabilizare a celor care distrug spațiile verzi va fi analizată cu aceeași seriozitate. Scopul este clar, pentru beneficiul tuturor comunităților urbane din România.