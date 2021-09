Ioana Mihăilă: Doresc să amintesc premierului că vaccinarea a fost în subordinea sa directă / Ar fi fost o iresponsabilitate să fi blocat paturile ATI pentru pacienții COVID-19 când aveam sub 50 de cazuri (VIDEO)

Ioana Mihăilă a comentat anunțul făcut de prim-ministrul Florin Cîțu, care a declarat că va cere o anchetă pentru a afla cum a fost pregătit valul 4 de Ministerul Sănătății, și susține că instituția a început pregătirile încă de la finalul valului anterior. „Doresc să amintesc domnului premier că activitatea de vaccinare, coordonată de CNCAV, a fost în subordinea sa directă”, a mai spus fostul ministrul la „Special B1” cu Nadia Ciurlin, marți seară, pe B1 TV.

Ioana Mihăilă, pe B1 TV, despre pregătirile pentru valul 4 și declarația premierului Florin Cîțu

„În primul rând, ca să reluăm legat de afirmațiile cu pregătirea pentru valul 4, ce trebuie să conștientizăm este că această pregătire ar fi trebuit să aibă în vedere două aspecte – unul este prevenția, ce facem ca să prevenim un val 4 de o intensitate mare, iar al doilea aspect este legat de cum pregătim sistemul sanitar pentru a accesa și pentru a trata pacienții care ajung, totuși, să aibă nevoie de îngrijiri spitalicești. Dacă ne referim la prevenție, principala activitate care asigura prevenția unui val crescut era cea de vaccinare, și atunci doresc să amintesc domnului premier că activitatea de vaccinare, coordonată de CNCAV, a fost în subordinea sa directă”, a declarat Ioana Mihăilă.

Fostul ministru susține că Ministerul Sănătății a făcut demersuri atunci când campania de vaccinare a pierdut din ritm.

„Chiar dacă a fost în subordinea directă a premierului, Ministerul Sănătății a făcut demersuri pentru a accelera campania de vaccinare atunci când lucrurile au început să nu mai meargă atât de bine. Aici vorbim despre stimulentele pentru vaccinare, acele bonuri de masă și loteria pentru vaccinare, precum și de crearea cadrului legal și bugetarea pentru a asigura vaccinarea la medicii de familie, în ambulatorii și la domiciliul pacientului. Asta este prima parte, cea legată de prevenție”, a adăugat ea.

Ioana Mihăilă susține că pregătirile pentru valul 4 au început încă de la finalul valului 3.

„Dacă vorbim de pregătirea pentru valul 4, Ministerul Sănătății s-a pregătit pentru valul 4 încă de la finalul valului 3, atunci când am redeschis spitalele pentru a primi și pacienți non-Covid, în luna aprilie, în ordinul de ministru publicat în care se prevedea ca spitalele să aibă fluxuri mixte, astfel încât să poată să accepte atât pacienți Covid, cât și pacienți non-Covid, spitalele și Direcțiile de Sănătate Publică au fost de asemenea obligate să redacteze și să își asume un plan de reziliență, un plan prin care pot să crească înapoi numărul de paturi Covid rapid dacă incidența la nivelul județului este crescută și dacă gradul de ocupare a paturilor de spital destinate pacienților Covid crește. Aceste planuri au fost deja pregătite, nu mai este nevoie de redactarea unui plan, planurile au fost redactate și finalizate în luna iunie”, a mai spus Ioana Mihăilă.

Referitor la paturile ATI, fostul ministru al Sănătății a afirmat: „Nu este vorba doar de numărul de paturi, paturile există și au existat acolo. Să le fi blocat pentru utilizarea strict pentru pacienți Covid toată perioada verii, când am avut zile în care am avut sub 50, sub 30 de cazuri de noi îmbolnăviri și 50 de pacienți la Terapie Intensivă, ar fi fost un act de iresponsabilitate pentru că atunci pacienții cu afecțiuni cronice sau acute grave nu ar mai fi avut acces la aceste paturi care ar fi fost ținute goale”.