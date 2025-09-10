B1 Inregistrari!
Ionel Bogdan: România primește 16,68 miliarde de euro prin SAFE, fonduri pentru securitate și dezvoltare

Ana Maria
10 sept. 2025, 16:08
Sursa foto: Ionel Bogdan / Facebook

Parlamentarul liberal Ionel Bogdan a anunțat că România va beneficia de 16,68 miliarde de euro prin Programul european SAFE (Security Action for Europe), a doua cea mai mare alocare de fonduri din Uniunea Europeană.

„România are șansa istorică de a lega securitatea cu dezvoltarea. Prin Programul european SAFE (Security Action for Europe), țara noastră beneficiază de a doua cea mai mare alocare de fonduri din Uniunea Europeană – 16,68 miliarde de euro”, a scris Ionel Bogdan pe o rețea de socializare.

Acesta a precizat că o parte a fondurilor va fi direcționată către infrastructura mixtă civilă și militară, inclusiv autostrăzile A7 (Pașcani – Suceava – Siret) și A8 (Pașcani – Iași – Ungheni). Alte proiecte propuse pentru finanțare vizează electrificarea căii ferate Dej – Baia Mare – Satu Mare, reabilitarea liniei Sighet – Salva – Dej, modernizarea Gării din Baia Mare, construcția tunelului pe sub Gutin și finalizarea centurii metropolitane a municipiului Baia Mare.

„Acestea sunt doar câteva exemple de proiecte care înseamnă dezvoltare economică și socială pentru Maramureș și pentru România, dar au și importanță strategică. Aduc investiții, locuri de muncă, mobilitate pentru comunități și conectează mai bine regiunile și țara”, a adăugat Ionel Bogdan.

