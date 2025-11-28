Ionuț Moșteanu a demisionat. Nu s-a putut apăra în scandalul diplomelor

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat din funcție. Moșteanu a plecat din cauza scandalului privind diploma lui de licență.

Ionuț Moșteanu a demisionat

Ionuț Moșteanu și-a anunțat demisia după ce a fost o ședință la USR în care s-a decis că ministrul Apărării e bine să părăsească funcția deținută în Guvern. Broul Național al partidului a decis să îi retragă sprijinul politic lui Moșteanu.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale.

Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere.

Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română.

România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara.

Le mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni.”, a scris Moșteanu pe Facebook

Totul a început după ce jurnaliștii de la Libertatea au scotocit prin trecutul lui Moșteanu și au descoperit că în momentul în care era consilier la Ministerul Transporturilor, dar și membru în mai multe consilii de administrație din companiile de stat, își trecuse în CV o faculltate pe care nu o absolvise.

Ministrul și-a trecut atunci în CV-ul său că a studiat, între 1996 și 2000, Management, la universitatea privată Athenaeum din București. După cum reiese din acest CV, diploma de la Athenaeum era singura diplomă universitară pe care o deţinea Moşteanu, în perioada respectivă.

Universitatea Athenaeum a negat că i-a fost student și că specializarea Management nu era activă în acei ani, fiind autorizată abia în anul 2020. CV-ul în care era trecută Universitatea Athenaeum a fost șters de pe site-ul Tarom, la porțiunea care conținea prezentarea lui Moșteanu, ca membru în Consiliul de Administrație.

După ce a devenit parlamentar, în versiuni ulterioare ale CV‑ului, Moșteanu a trecut că a urmat studiile unei alte universități private: Universitatea Bioterra, între 1996-1999, studii pe care le-a finalizat în 2015.

Cum s-a apărat Moșteanu

După informațiile privind dezordinea din CV-ul său, Moșteanu a recunoscut că mențiunea privind Athenaeum din primul său CV public a fost „o greșeală”, și a publicat diploma de licență obținută la Bioterra, la Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic.

„Pentru a clarifica discuțiile apărute în spațiul public despre studiile mele, pun aici diploma mea de licență pentru a lămuri lucrurile. Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze.”, a scris Ionuț Moșteanu.

De asemenea, în CV-ul lui Moșteanu figurează studii nefinalizate în cadrul Facultății de Automatică din cadrul Universității Politehnice din București. Moșteanu a explicat că a oprit studiile pentru a lucra, continuându-și ulterior studiile superioare pe care le-a finalizat în 2015, cu un master început în cadrul Facultății de Politică, Filozofie și Economie.