Ionuț Moșteanu: Dacă premierul continuă prietenia cu PSD, foarte probabil președinția Camerei Deputaților va fi o monedă de schimb pentru Marcel Ciolacu / Depunem încă o moțiune dacă e nevoie (VIDEO)

Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR PLUS, a reiterat că formațiunea rămâne fermă pe poziții și că se va reașeza la masa discuțiilor doar dacă PNL face o nouă propunere de premier. El a precizat că USR PLUS este gata să depună imediat încă o moțiune de cenzură dacă judecătorii CCR vor decide marți că procedura de depunere a moțiunii inițiale a fost neconstituțională.

Ionuț Moșteanu (USR PLUS): „O să vedem la vot la moțiune dacă mai are susținere domnul Cîțu și de la cine are această susținere”

Întrebat dacă USR PLUS ar putea prelua locul lăsat liber de Ludovic Orban pentru a reveni în coaliție, liderul deputaților USR PLUS a precizat: „Funcția aceasta va fi la cineva care va reprezenta o majoritate în Camera Deputaților. În momentul acesta, nu este clar care mai este majoritatea, care mai este puterea, care este opoziția. Noi avem o moțiune înregistrată împotriva acestui guvern, vă reamintesc, așteptăm mâine răspunsul Curții Constituționale și în funcție de asta o să cerem cât mai repede moțiunea la vot. Președintele (Camerei Deputaților, n.r.) va fi ales de o nouă majoritate. O să vedem, dacă premierul continuă această prietenie cu PSD, foarte probabil va fi o monedă de schimb pentru Marcel Ciolacu pentru a-i asigura voturile de supraviețuire în continuare”.

Referitor la faptul că premierul Florin Cîțu susține că mai degrabă USR PLUS are o prietenie cu PSD, Ionuț Moșteanu a afirmat: „Dar pe ce se bazează? Că, dincolo de ce vorbim, rămân niște fapte și faptele sunt astea – de trei săptămâni, de când USR a depus moțiunea împotriva premierului Cîțu, PSD îi ține spatele, tergiversând josnic, rușinos în Parlament calendarul moțiunii de cenzură. Astea sunt faptele în Birourile permanente reunite, pe care le-am văzut, i-am văzut săptămâna trecută votând cot la cot PSD împreună cu PNL tot felul de inițiative. Mai lipsește o oficializare și asta o să o vedem la vot, o să vedem la vot la moțiune dacă mai are susținere domnul Cîțu și de la cine are această susținere. De la USR PLUS nu o va avea, degeaba lansează tot felul de zvonuri în spațiul public. USR PLUS este ferm pe poziție, ne reașezăm la masă cu PNL și cu UDMR doar după ce auzim o propunere de nou premier din partea PNL”.

Despre declarația premierului, care spune că ambii președinți ai Camerelor parlamentare ar trebui să demisioneze dacă judecătorii CCR dau dreptate Guvernului, Ionuț Moșteanu a zis: „E părerea dânsului. Cum spuneam, președinții Camerelor sunt rezultatul unui vot și rezultatul practic al formării unei majorități. În momentul în care au fost puși, era o majoritate. Dacă dânsul vrea mâine să ia o decizie, poate să trimită foarte simplu mâine, după decizia CCR, demisia domnului Ludovic Orban către SG și ne vedem miercuri la vot să vedem ce majoritate există pentru un nou președinte la Camera Deputaților”.

Întrebat ce va face USR PLUS dacă judecătorii decid că procedura de depunere a moțiunii a fost neconstituțională, el a precizat: „Depunem imediat încă una”. Întrebat dacă o vor depune tot cu AUR, Ionuț Moșteanu a răspuns: „Bineînțeles”.