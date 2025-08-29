B1 Inregistrari!
România accelerează investițiile în apărare. Ce a declarat Ionuț Moșteanu

România accelerează investițiile în apărare. Ce a declarat Ionuț Moșteanu

Răzvan Adrian
29 aug. 2025, 21:24
România accelerează investițiile în apărare. Ce a declarat Ionuț Moșteanu
Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării. Sursa foto: Ionuț Moșteanu / Facebook

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a transmis la reuniunea miniștrilor apărării din statele UE, desfășurată în Danemarca, că România susține accelerarea investițiilor în industria apărării și consolidării mobilității militare la nivel european.

Cuprins:

  • România insistă pe dezvoltarea industriei de apărare
  • Fonduri pentru mobilitate și infrastructură militară
  • Ucraina, temă principală a dialogului european

România insistă pe dezvoltarea industriei de apărare

În cadrul întâlnirii oficiale, Ionuț Moșteanu a vorbit despre necesitatea unor schimbări legislative pentru accelerarea proiectelor strategice. „Am susținut flexibilizarea legislației pentru a urgenta investițiile în capacitățile industriei de apărare. Europa și România trebuie să își dezvolte industria de apărare pentru a face față unei viitoare amenințări. Trebuie să avem un nivel de înzestrare care să descurajeze orice agresor”, a precizat ministrul, potrivit Agerpres.

Totodată, ministrul a evidențiat faptul că industria de apărare trebuie să devină o prioritate pentru a răspunde la agresiuni, în special cele de la graniță.

Fonduri pentru mobilitate și infrastructură militară

Un alt subiect central al discuțiilor a vizat proiectele de infrastructură cu utilizare duală. „De asemenea, am susținut simplificarea mecanismelor de evaluare pentru ca finanțarea prin SAFE să devină un model de succes și am cerut alocarea unor fonduri substanțiale pentru mobilitatea militară -drumuri, autostrăzi, poduri, căi ferate și capacități intermodale cu utilizare duală”, a transmis Moșteanu, potrivit sursei menționate.

Obiectivul declarat este construirea de noi fabrici și parteneriate în România, care să asigure pe termen lung capacități de producție și logistică adaptate cerințelor actuale de securitate.

Ucraina, temă principală a dialogului european

La reuniune, sprijinul acordat Ucrainei a fost menționat ca prioritate absolută. „Am discutat desigur și despre Ucraina și despre efortul comun pe care îl facem pentru a o sprijini, pentru că Ucraina este acum prioritatea apărării europene. Doar împreună putem asigura securitatea continentului”, a afirmat ministrul apărării.

În viziunea României, sprijinul statelor europene reprezintă cheia pentru protejarea stabilității regionale.

