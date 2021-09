Ionuţ Moşteanu îi cere lui Marcel Ciolacu să infirme blatul cu PNL prin votarea moțiunii USR PLUS: „Aduceți cei 157 de parlamentari și dovediți că n-aveți sfori și comanda dublă”

Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvând al USR PLUS, i-a transmis lui Marcel Ciolacu, liderul social-democraților, că dacă vrea să demonstreze că nu are nicio înțelegere cu premierul Florin Cîțu, atunci parlamentarii PSD să voteze moțiunea de cenzură depusă de USR PLUS. „Aduceți cei 157 de parlamentari la vot și dovediți că n-aveți sfori și comanda dublă cum se spune!”, i-a mai transmis Moșteanu lui Ciolacu.

Ionuț Moșteanu, mesaj tranșant pentru Marcel Ciolacu

Acuzațiile privind o înțelegere între PNL și PSD sau între aripa Cîțu din PNL și PSD au apărut în contextul în care de două ori nu s-a întrunit cvorumul din Birourile permanente pentru a se stabili calendarul moțiunii de cenzură depusă de USR PLUS și AUR. Cei care au lipsit au fost fix liderii PNL și PSD.

Asta l-a determinat pe Ionuț Moșteanu să afirme că „pare că USL revine în forță”.

De altfel, și colegul său de partid, Vlad Voiculescu, președintele USR PLUS București, a susținut că premierul Florin Cîțu negociază de mai multă vreme cu PSD. Iar obiectivele sunt clare: înlăturarea USR PLUS de la guvernarea, oprirea concursului transparent pentru ocuparea funcțiilor vacante din Parchete și impunerea PNDL 3, plan prezentat de PNL ca fiind de dezvoltare a țării, dar care, în fapt, e o mită electorală pentru primarii PNL și PSD.

Și dacă inițial Marcel Ciolacu a anunțat că parlamentarii social-democrați vor vota moțiunea USR PLUS – AUR, apoi și-a nuanțat declarațiile și mai mulți lideri ai partidului au spus ferm că PSD va veni cu propria moțiune și doar pe aceasta o vor susține. Duminică, însă, Ciolacu a nuanțat din nou atitudinea PSD: „Dacă moțiunea USR AUR va ajunge la vot, în pnen, PSD o va vota. Dar vom merge până la capăt, la alegeri anticipate. Dacă moțiunea nu ajunge la vot în plen, suntem dispuși să vorbim cu USR și AUR să stabilim un text al moțiunii și în 10 minute o depunem”.

Tot duminică, liderul social-democraților a susținut că „e pentru prima oară când aud acuzația de blat cu premierul Cîțu”.

Replica a venit tot de la Moșteanu, pe Facebook: „Exista o cale simplă, domnule Ciolacu, să infirmați blatul: terminați cu tergiversările și perdelele de fum, absențe în biroul permanent, moțiunea mea/a ta, semnăturile nu-s scrise cu pixul care trebuie, etc. Aduceți cei 157 de parlamentari la vot și dovediți că n-aveți sfori și comanda dublă cum se spune!”.