B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ionuț Moșteanu, întâlnire cu prim-ministrul Ucrainei: „Firmele românești vor putea participa la proiecte de miliarde de euro, care vor reconstrui Ucraina și vor întări economia noastră”

Ionuț Moșteanu, întâlnire cu prim-ministrul Ucrainei: „Firmele românești vor putea participa la proiecte de miliarde de euro, care vor reconstrui Ucraina și vor întări economia noastră”

Elena Boruz
26 aug. 2025, 11:23
Ionuț Moșteanu, întâlnire cu prim-ministrul Ucrainei: „Firmele românești vor putea participa la proiecte de miliarde de euro, care vor reconstrui Ucraina și vor întări economia noastră”
sursă foto: Facebook/Ionuț Moșteanu
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, a avut, marți, o întâlnire cu prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko. Evenimentul s-a petrecut la Kiev, iar șeful Apărării a transmis detalii despre discuția purtată.
Întâlnirea a avut loc la o zi distanță, după ce Moșteanu s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, Denîs Șmîhal. La fel ca în ziua precedentă, ministrul a publicat fotografii și un mesaj, cu privire la întâlnirea cu oficialul ucrainean.

Cuprins:

  • Ministrul Apărării: „Reconstrucția Ucrainei va aduce beneficii economice ambelor țări”
  • Ce a postat cu o zi în urmă Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării: „Reconstrucția Ucrainei va aduce beneficii economice ambelor țări”

Potrivit informațiilor publicate de Moșteanu, el și premierul Ucrainei au discutat despre parteneriatul dintre România și Ucraina, despre o cooperare pe plan economic și industrial în domeniul apărării, dar și despre reconstrucția Ucrainei.

„O întâlnire productivă cu prim-ministra Ucrainei, Yulia Svyrydenko. Am continuat discuțiile despre dezvoltarea cooperării economice și industriale în domeniul apărării și participarea companiilor românești la reconstrucția Ucrainei.
Reconstrucția Ucrainei va aduce beneficii economice ambelor țări. Este o mare oportunitate pentru România: firmele românești vor putea participa la proiecte de miliarde de euro, care vor reconstrui Ucraina și vor întări economia noastră.
Putin a adus războiul și distrugerea. Împreună cu partenerii noștri, vom aduce reconstrucția, cooperarea și pacea.
Solidaritatea de astăzi arătată Ucrainei este o investiție în viitorul european și sigur al regiunii noastre”, a transmis Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale.

Ce a postat cu o zi în urmă Ionuț Moșteanu

Luni, Ionuț Moșteanu s-a întâlnit la Kiev cu ministrul ucrainean al Apărării. În finalul mesajului postat după întâlnirea cu omologul său ucrainean, acesta a transmis că, deși Putin crede că va putea pune „stop” unui viitor european al Ucrainei, se înșală. Acesta a precizat că securitatea Europei nu poate fi destabilizată, deoarece coaliția „celor care apără valorile democratice” este mult mai puternică.

„Putin a crezut că, prin teroare și bombe, poate opri drumul european al Ucrainei și poate amenința securitatea Europei. S-a înșelat. Ucraina este mai puternică, iar România este parte din coaliția celor care apără valorile democratice și va fi parte a reconstrucției unei Ucraine europene și sigure”, a transmis ministrul Apărării, luni, pe pagina de Facebook.
Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Proteste în Justiție față de reforma pensiilor magistraților – activitate suspendată în instanțe. Radu Marinescu spune că Ministerul Justiției n-a fost informat oficial. Mesajul său către magistrați și populație (VIDEO)
Politică
Proteste în Justiție față de reforma pensiilor magistraților – activitate suspendată în instanțe. Radu Marinescu spune că Ministerul Justiției n-a fost informat oficial. Mesajul său către magistrați și populație (VIDEO)
Fostul candidat la prezidențiale Sebastian Popescu a recunoscut că a discutat cu minorul de 15 ani. Politicianul i-ar fi propus adolescentului să întrețină relații sexuale
Politică
Fostul candidat la prezidențiale Sebastian Popescu a recunoscut că a discutat cu minorul de 15 ani. Politicianul i-ar fi propus adolescentului să întrețină relații sexuale
Pachetul 2 fiscal nici acum nu e gata. Au fost făcute câteva modificări, iar unele măsuri ar putea fi scoase cu totul. Nouă ședință în coaliție, de la ora 17.00
Politică
Pachetul 2 fiscal nici acum nu e gata. Au fost făcute câteva modificări, iar unele măsuri ar putea fi scoase cu totul. Nouă ședință în coaliție, de la ora 17.00
(VIDEO) Nicușor Dan, în cadrul RADR: „Continuarea sprijinului pentru Ucraina și Republica Moldova rămân o prioritate”/„Avem nevoie de o strategie pe care nu o avem”
Politică
(VIDEO) Nicușor Dan, în cadrul RADR: „Continuarea sprijinului pentru Ucraina și Republica Moldova rămân o prioritate”/„Avem nevoie de o strategie pe care nu o avem”
Năsui critică dur o măsură a Guvernului Bolojan: „Nu e chiar criză pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat bine mersi”
Politică
Năsui critică dur o măsură a Guvernului Bolojan: „Nu e chiar criză pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat bine mersi”
Daniel David, despre bursele studenților: „Nu avem banii pentru a acoperi bursele”
Politică
Daniel David, despre bursele studenților: „Nu avem banii pentru a acoperi bursele”
Ministrul Educației, despre salariile pe care le vor avea profesorii: „Per ansamblu, vor scădea”
Politică
Ministrul Educației, despre salariile pe care le vor avea profesorii: „Per ansamblu, vor scădea”
Ciprian Ciucu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Nu mi se pare normal să stai să negociezi dacă respecți sau nu legea”
Politică
Ciprian Ciucu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Nu mi se pare normal să stai să negociezi dacă respecți sau nu legea”
Când își va asuma Guvernul condus de Ilie Bolojan răspunderea pentru pachetul 2 al austerității / Ciprian Ciucu: „Mai sunt discuții în coaliție”
Politică
Când își va asuma Guvernul condus de Ilie Bolojan răspunderea pentru pachetul 2 al austerității / Ciprian Ciucu: „Mai sunt discuții în coaliție”
Cătălin Drulă, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Vor fi făcute în această toamnă” / „Nu este PSD într-o poziție nici să amenințe, nici să rupă coaliția” (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Vor fi făcute în această toamnă” / „Nu este PSD într-o poziție nici să amenințe, nici să rupă coaliția” (VIDEO)
Ultima oră
13:59 - Andrei Bănuță a ajuns cu capul spart! Ce a postat artistul pe rețelele de socializare
13:43 - Proteste în Justiție față de reforma pensiilor magistraților – activitate suspendată în instanțe. Radu Marinescu spune că Ministerul Justiției n-a fost informat oficial. Mesajul său către magistrați și populație (VIDEO)
13:33 - Femeie de 78 de ani, înjunghiată de soț. Bărbatul, furios după ce soția i-a reproșat că este beat mereu
13:28 - Secretul unui ten luminos: cuișoarele, noul aliat natural. Ce beneficii oferă
13:24 - Turiștii români în Grecia sunt supărați că-s prea mulți turiști români în Grecia: „Colcăie”
13:09 - Mona Segall: „Nu a fost așa de ușor”. Cum au fost aleși cei patru jurați de la „Chefi la cuțite”
12:58 - Simona Trașcă, declarații INCENDIARE: „Eu sunt adevăratul Jaguar că eu am plecat cu burta plină de la tine din prima zi în care te-am cunoscut”. Ce a mai spus iubitul blondinei
12:51 - Victor Ponta, dezvăluiri despre divorțul de Daciana Sârbu: „Dacă trebuie să găsiți vinovatul, eu sunt 100%”. Ce spune despre noua iubită
12:35 - Doi polițiști au fost împușcați mortal, în Australia. Apelul autorităților
12:24 - Solistă de muzică populară, hărțuită de un medic psihiatru: „Este un psihopat”. Despre cine este vorba