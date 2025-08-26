Ionuț Moșteanu, întâlnire cu prim-ministrul Ucrainei: „Firmele românești vor putea participa la proiecte de miliarde de euro, care vor reconstrui Ucraina și vor întări economia noastră”

Ionuț Moșteanu, , a avut, marți, o întâlnire cu prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko. Evenimentul s-a petrecut la Kiev, iar șeful Apărării a transmis detalii despre discuția purtată.

Întâlnirea a avut loc la o zi distanță, după ce Moșteanu s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, Denîs Șmîhal. La fel ca în ziua precedentă, ministrul a publicat fotografii și un mesaj, cu privire la întâlnirea cu oficialul ucrainean.

Cuprins:

Ministrul Apărării: „Reconstrucția Ucrainei va aduce beneficii economice ambelor țări”

Ce a postat cu o zi în urmă Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării: „Reconstrucția Ucrainei va aduce beneficii economice ambelor țări”

Potrivit informațiilor publicate de Moșteanu, el și premierul Ucrainei au discutat despre parteneriatul dintre România și Ucraina, despre o cooperare pe plan economic și industrial în domeniul apărării, dar și despre reconstrucția Ucrainei.

„O întâlnire productivă cu prim-ministra Ucrainei, Yulia Svyrydenko. Am continuat discuțiile despre dezvoltarea cooperării economice și industriale în domeniul apărării și participarea companiilor românești la reconstrucția Ucrainei.

Reconstrucția Ucrainei va aduce beneficii economice ambelor țări. Este o mare oportunitate pentru România: firmele românești vor putea participa la proiecte de miliarde de euro, care vor reconstrui Ucraina și vor întări economia noastră.

Putin a adus războiul și distrugerea. Împreună cu partenerii noștri, vom aduce reconstrucția, cooperarea și pacea.

Solidaritatea de astăzi arătată Ucrainei este o investiție în viitorul european și sigur al regiunii noastre”, Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale. Ce a postat cu o zi în urmă Ionuț Moșteanu Luni, Ionuț Moșteanu În finalul mesajului postat după întâlnirea cu omologul său ucrainean, acesta a transmis că, deși Putin crede că va putea pune „stop” unui viitor european al Ucrainei, se înșală. Acesta a precizat că securitatea Europei nu poate fi destabilizată, deoarece coaliția „celor care apără valorile democratice” este mult mai puternică.

„Putin a crezut că, prin teroare și bombe, poate opri drumul european al Ucrainei și poate amenința securitatea Europei. S-a înșelat. Ucraina este mai puternică, iar România este parte din coaliția celor care apără valorile democratice și va fi parte a reconstrucției unei Ucraine europene și sigure”, a transmis ministrul Apărării, luni, pe pagina de Facebook.