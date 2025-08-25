B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, întâlnire cu omologul său ucrainean: „România va fi parte a unei Ucraine europene și sigure"

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, întâlnire cu omologul său ucrainean: „România va fi parte a unei Ucraine europene și sigure”

Elena Boruz
25 aug. 2025, 13:46
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, întâlnire cu omologul său ucrainean: „România va fi parte a unei Ucraine europene și sigure”
Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării. Sursa foto: Ionuț Moșteanu / Facebook

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, s-a întâlnit, luni, cu omologul său ucraineam, Denîs Șmîhal. Acesta a dezvăluit pe pagina sa de Facebook ce a discutat cu ministrul de la Kiev.

Moșteanu a mărturisit că au abordat subiecte, precum securitatea Ucrainei, pacea și viitorul european.

Cuprins:

  • Ionuț Moșteanu: „Vom continua să le fim alături în această luptă”
  • Ministrul Apărării: „Putin s-a înșelat”

Ionuț Moșteanu: „Vom continua să le fim alături în această luptă”

Ministrul a transmis că România va continua să sprijine Ucraina în toată această luptă, deoarece principiile și valorile democratice sunt cele care unesc statul român de cel ucrainean.

„Lupta Ucrainei este o luptă pentru independența și suveranitatea țării sale și, în același timp, o luptă pentru valorile noastre comune. Vom continua să le fim alături în această luptă, vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE, vom implica companiile românești în reconstrucția Ucrainei și vom lucra pentru întărirea securității la Marea Neagră”, a transmis Ionuț Moșteanu pe pagina de Facebook.

Ministrul Apărării: „Putin s-a înșelat”

De asemenea, șeful Apărării a precizat că președintele rus Vladimir Putin s-a înșelat, crezând că poate amenința „securitatea Europei”.

„Putin a crezut că, prin teroare și bombe, poate opri drumul european al Ucrainei și poate amenința securitatea Europei. S-a înșelat. Ucraina este mai puternică, iar România este parte din coaliția celor care apără valorile democratice și va fi parte a reconstrucției unei Ucraine europene și sigure”, se mai arată în mesajul postat de Ionuț Moșteanu.
