Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, întâlnire cu omologul său ucrainean: „România va fi parte a unei Ucraine europene și sigure”

Ionuț Moșteanu, s-a întâlnit, luni, cu omologul său ucraineam, Denîs Șmîhal. Acesta a dezvăluit pe pagina sa de Facebook ce a discutat cu ministrul de la Kiev.

a mărturisit că au abordat subiecte, precum securitatea Ucrainei, pacea și viitorul european.

Cuprins:

Ionuț Moșteanu: „Vom continua să le fim alături în această luptă”

Ministrul Apărării: „Putin s-a înșelat”

Ministrul a transmis că România va continua să sprijine Ucraina în toată această luptă, deoarece principiile și valorile democratice sunt cele care unesc statul român de cel ucrainean.

„Lupta Ucrainei este o luptă pentru independența și suveranitatea țării sale și, în același timp, o luptă pentru valorile noastre comune. Vom continua să le fim alături în această luptă, vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE, vom implica companiile românești în reconstrucția Ucrainei și vom lucra pentru întărirea securității la Marea Neagră”, a transmis Ionuț Moșteanu

De asemenea, șeful Apărării a precizat că președintele rus Vladimir Putin s-a înșelat, crezând că poate amenința „securitatea Europei”.