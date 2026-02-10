Război politic în cadrul coaliției de guvernare privind adoptarea măsurilor economice. Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a făcut o serie de dezvăluiri în cadrul emisiunii Talk B1, moderată de Gabriela Mihai.

îl acuză pe Ilie Bolojan că a propus PSD-ului să amâne pachetul lor de cu scopul de a adopta propriul său pachet de astfel de măsuri.

Edilul a menționat că există o tensiune în cadrul coaliției, pe care a descris-o ca fiind o ‘formă de război politic’.

Ionuț Pucheanu, dezvăluiri. Ce a determinat amânarea votului pentru pachetul PSD

Pucheanu a explicat că premierul a cerut amânarea cu aproximativ trei săptămâni a votului pentru pachetul de măsuri propus de PSD:

„Noi am venit cu un pachet de relansare economică pe care credem că e de bun-simț să fie votat concomitent. Măsuri care puteau până acum a fi măsurate, răsmăsurate, verificat impactul și toate celelalte.

Ceea ce vă pot spune este următorul aspect. Că în urma unei întâlniri pe care domnul premier a avut-o, și nu am să devoalez mai mult de atât, cu un personaj extrem de important al statului român, i s-a spus că dacă mai continuă cu genul acesta de măsuri de tăiere, o să intrăm cel mai probabil într-o recesiune economică. Cred că a fost momentul în care și domnul premier a înțeles că nu poți veni doar cu astfel de măsuri.”, a spus Ionuț Pucheanu.

Edilul a adăugat că premierul a realizat că situația economică risca să devină critică și a decis că trebuie să vină cu un pachet propriu de relansare economică:

„În urma acestei întâlniri, cel mai probabil domnul premier a înțeles că lucrurile se îndreaptă vertiginos către o prăpastie din care o să ne revenim foarte, foarte greu. Prin urmare, a înțeles că trebuie să vină cu un pachet de măsuri economice, de relansare.”, a mai adăugat edilul.

Care este motivul amânării pachetului de măsuri al PSD

Pucheanu a explicat că amânarea a fost cerută pentru ca premierul să vină cu propriul set de măsuri economice, într-un context politic tensionat:

„Ei, de data asta suntem în postura în care dumnealui să-și dorească setul dumnealui de măsuri economice, și nu pe cele ale PSD-ului, că, nu care cumva, suntem în momentul de față, trebuie să o spunem pe aia dreaptă, într-o formă de război politic în care se cuantifică cine câștigă la nivel de imagine.”, a mai spus primarul Galațiului.

„Ținând cont de postura mai puțin plăcută pe care o are domnul premier, domnul premier a venit în alianță și ne-a spus: ‘Domnule, hai să mai amânăm vreo 3 săptămâni setul vostru de măsuri, nu-l votăm acum. Îl votăm peste vreo 3 săptămâni’, că nu știu ce calcule mai erau de făcut. Dar noi avem informații extrem de clare că setul pe care și l-ar fi dorit domnul Bolojan, cu care se iasă pe persoană fizică, era deja pregătit.”, a adăugat el.

Ce spune Ionuț Pucheanu despre poziția premierului

Primarul de Galați a criticat încăpățânarea premierului și lipsa de deschidere față de propunerile PSD:

„Prin urmare, refuzi în a accepta un set de măsuri a unor parteneri de alianță pe care puteai foarte ușor să îl customizezi după cum credeai de cuviință sau la care să adaugi o altă serie de măsuri pe care le credea domnul premier de măsură sau în măsură a fi luate, și a merge mai departe. Din nou, ne întoarcem la o încăpățânare a unui singur om.”, a mai menționat Pucheanu.

„Iertați-mă! Dacă nu mă credeți și va mai avea cineva curajul să vă spună ceea ce v-am spus puțin mai devreme, întrebați, sunați când credeți de cuviință sau invitați în emisiunile dumneavoastră oameni care merg la alianță. Astea, din păcate, sunt discuțiile din alianță.”, a conchis edilul.

Întrebat dacă premierul a propus să amâne votul pachetului de măsuri PSD, Pucheanu a confirmat:

„Da, să amânăm adoptarea pachetului de măsuri al PSD-ului de relansare economică. Să fie adoptat Pachetul 3, fără a include măsurile de relansare economică propuse de PSD și da, îmi asum ceea ce spun, în vederea obținerii unui timp, perioadă în care dumnealui ar fi venit cu propriul pachet de relansare, Pachetul 4.”, a mai precizat Ionuț Pucheanu.