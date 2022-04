Ionuț Stroe: România este în totalitate alături de Ucraina, sub toate aspectele. Sunt lucruri despre care e bine să vorbim noi mai puțin, dar sunt apreciate și sunt într-o evoluție permanentă (VIDEO)

România este în totalitate alături de Ucraina, sub toate aspectele, de la ajutorul acordat în plan umanitar și până la susținerea sancțiunilor împotriva Rusiei sau a măsurilor legate de Curtea Penală Internațională, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, miercuri dimineață, la Știrile B1 TV prezentate de Andreea Moraru.

Întrebat ce demersuri va face România în continuare pentru a susține Ucraina, liberalul a explicat: „E bine de știut că România este în totalitate alături de Ucraina, sub toate aspectele, de la ajutorul pentru refugiați sau hubul umanitar de la Suceava, până la cel economic, la susținerea sancțiunilor, de asemenea, legate de chestiuni în Rusia, la fel susținerea măsurilor legate de Curtea Penală Internațională, care anchetează crimele de război. Sub toate aspectele aș putea spune că suntem alături de Ucraina și, la fel, acest ajutor pe care unii încearcă să îl detalizeze și sub aspect militar este, să știți, foarte bine coordonat, cum am făcut-o de la bun început și cu partenerii noștri din NATO și Uniunea Europeană”.

„Sunt lucruri despre care, ați văzut bine, e bine să vorbim noi mai puțin, dar sunt lucruri apreciate, sunt într-o evoluție permanentă, există și România este parte a grupului celor 40 de țări, acel grup de contact pentru Ucraina, care se întâlnesc lunar sub coordonarea Statelor Unite ale Americii pentru a evalua cât mai bine cum poate fi sprijinită Ucraina și, bineînțeles, cum poate rezista acestei invazii a Rusiei. Una peste alta, suntem alături de ei și acest lucru este recunoscut chiar și de ucraineni”, a continuat Ionuț Stroe.

Întrebat dacă ne putem aștepta la intensificarea discuțiilor dintre România și diverși oficiali în ceea ce privește , purtătorul de cuvânt al PNL a spus: „Există în momentul de față anumite subiecte fierbinți legate de Transnistria. Ați văzut foarte bine, după cum a spus și secretarul Apărării din Statele Unite, nimeni nu mai este naiv să creadă că ce se întâmplă acolo sau dezinformările, sau pretextele inventate permanent de Rusia sunt justificate pentru orice fel de tensiune sau, mai grav, război”.

„Acum, în Transnistria, știm foarte bine, conflictul înghețat datează de foarte, foarte mult timp, dar ce se întâmplă acolo în zilele care tocmai au trecut arată că există o formă de operațiune, poate chiar organizată, pentru a crea tensiuni suplimentare în zonă. Poate fi și . Pe de altă parte, este o minciună gogonată să spui, la fel cum spunea propaganda rusă, de exemplu, că România ar avea trupe în Moldova sau lucruri de genul acesta. De altfel, din partea noastră a fost o negare foarte clară și fermă pe chestiunea aceasta. În timp ce rușii, de exemplu, încalcă orice fel de principiu internațional, calcă în picioarea suveranitatea Ucrainei și comite crime de război, și inventează fel de fel de pretexte sau povești despre teritorii pe care prezența lor se simte și, din păcate, există conflicte”, a adăugat Ionuț Stroe.