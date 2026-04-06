Iranul a anunțat că nu va negocia o încetare a focului sub presiunea amenințărilor lui . Șeful de la Casa Albă a dat termen până marți, iranienilor să accepte un acord de pace. În caz contrar, a amenințat cu atacuri devastatoare.

Oficialii de la Teheran au transmis că nu vor negocia, sub presiune, cu un eventual acord de încetare a focului. Iranienii au respins amenințările ultimative ale lui Trump.

Iranul refuză negocieri sub amenințare

Oficialii de la Teheran au respins orice tentativă de negociere a unui acord de pace cu SUA sub presiunea ultimatumurilor lui Donald Trump. Iranul a formulat propriile poziţii şi cereri ca răspuns la propunerile de ce i-au fost transmise prin intermediari. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe iranian, în contextul speculaţiilor privind discuţii asupra unui armistiţiu de 45 de zile, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

„Negocierile sunt incompatibile cu ultimatumurile, crimele sau ameninţările cu comiterea de crime de război”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Ismail Bagaei.

Teheranul are o listă de cerinţe, bazate pe interesele sale naţionale, care au fost deja transmise prin intermediari. Pe de altă parte, oficialii iranieni au respins cererile anterioare ale SUA și planul în 15 puncte propus de pentru închiderea conflictului. Acestea au fost considerate ca fiind „excesive”, a precizat oficialul iranian.

„Iranul nu ezită să exprime cu claritate ceea ce consideră a fi cereri legitime ale sale şi acest lucru nu trebuie interpretat ca un semn de compromis, ci mai degrabă ca o reflectare a încrederii sale în apărarea propriilor poziţii”, a subliniat purtătorul de cuvânt.

Ce șanse are un armistițiu în Orientul Mijlociu?

Purtătorul de cuvânt a precizat că Iranul a formulat răspunsurile la propunerile primite și va anunța detaliile la momentul oportun. El a precizat că un armistiţiu ar înseamna o pauză pentru regrupare şi reînarmare în vederea continuării „crimelor”.

„Cererea noastră este încheierea acestui război impus, împreună cu garanţii că acest ciclu nefast nu se va repeta”, a indicat oicialul iranian.

Potrivit publicaţiei Axios, SUA, Iranul şi un grup de mediatori regionali discută termenii unui posibil armistiţiu de 45 de zile. Acesta ar fi un prim pas în direcția încheierii războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului.

Conform publicaţiei, care face referire la patru surse americane, israeliene şi regionale, negocierile se desfăşoară prin intermediul unor mediatori pakistanezi, egipteni şi turci. Discuțiile au loc prin schimburi de mesaje text între emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, şi ministrul iranian de externe Abbas Araqchi.

SUA vor ca Iranul să redeschidă traficul în Ormuz

Medierea este axată pe redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz şi pe găsirea unei soluţii privind uraniul înalt îmbogăţit pe care îl deține Iranul. Se dorește fie scoaterea acestuia din ţară, fie diluarea, două condiții cheie puse de SUA şi Israel pentru un acord.

Donald Trump a ameninţat că va dezlănţui „iadul” asupra Iranului dacă până marţi la ora 20:00, ora Washingtonului (miercuri, ora 00:00 GMT), nu redeschide complet Strâmtoarea Ormuz. El a dat un ultimatum duminică dimineață cerând ca Teheranul să accepte condițiile sale.

„Dacă ei nu fac ceva până marţi seară, nu vor mai avea nicio centrală electrică şi niciun pod în picioare”, a ameninţat Trump.

În planul de pace în 15 puncte propus de Washington se cere în special predarea întregului său stoc de uraniu îmbogăţit, demontarea principalelor infrastructuri nucleare, menţinerea deschisă a Strâmtorii Ormuz, renunţarea la susţinerea unor grupări armate în regiune, limitarea numărului de rachete şi a razei de acţiune a acestora. În schimb. Teheranul ar obține ridicarea sancţiunilor internaţionale şi sprijin pentru programul nuclear civil.