Concedieri și restructurări în următorii doi ani. Economia României resimte efectele politicilor de austeritate, iar ministrul Economiei, Irineu Darău, confirmă această tendință. El a recunoscut că anumite sectoare, în special automotive și IT, încep să simtă primele semne ale unei crize.

Cifrele sunt îngrijorătoare. În ultimul an, 10.000 de angajați din industria automotive au fost concediați, iar vânzările de mașini au scăzut cu 33%. În sectorul IT, salariile, considerate printre cele mai mari din economie, au început să scadă.

Concedieri și restructurări în următorii doi ani. Ce spune ministrul Economiei despre cauzele problemei

„Cumva, am început această din 1 iulie 2025 într-o situație în care bugetul era extraordinar de dezechilibrat, proiecția de dificil la 11% la finalul anului și deja erau aceste probleme economice. Nu există alchimie, baghetă magică prin care să tai din cheltuieli, să mărești niște taxe, să scadă consumul și totuși să ai creștere economică”, a explicat Irineu Darău la .

Ce perspective economice ne așteaptă

Întrebat despre impactul recesiunii tehnice și posibilele concedieri colective, ministrul a subliniat instabilitatea mediului economic global și nevoia de adaptare rapidă:

„Eu v-am zis, trebuie să ne îndreptăm maxim spre oportunitățile care există. Și există oportunități. Mai mult decât atât, e ca și cum nu poți ignora vremea de afară. Faptul că vremea economică a lumii nu este neapărat favorabilă, că sunt atâtea provocări, că sunt atâta schimbări de fluxuri comerciale și de tehnologii, nu ajută neapărat. Sunt acești muguri de diverse crize care trebuie cumva izolați. Nu vom putea opri, și în niciun caz doar de la stat, anumite fenomene. Repet, industria de automotive, industria IT se confruntă cu niște provocări foarte mari și se vor confrunta în perioada următoare și vor trebui să se adapteze”, a precizat el.

Vor fi concedieri colective sau închideri de fabrici?

Întrebat direct dacă vor avea loc concedieri colective și închideri de fabrici, Irineu Darău a admis că se așteaptă la ambele scenarii:

„Cred că și anul acesta și anul viitor vor fi și fenomene de… restrângere a activităților și vor fi și fenomene de extindere a activităților. Cred că, pe zona de dual use și pe militar, va fi o creștere serioasă a cererii. Cred că, într-adevăr, în zona automotive sau de IT vor fi niște amenințări destul de mari. Amenințări legate de scăderea cererii și de modificările tehnologice majore. În rest, în deciziile companiilor, este o perioadă în care toată lumea trebuie să se adapteze. După cum știți, e ca și cum ați întreba: vor mai dispărea în anul acesta firme sau vor mai fi create firme? Și, și, acesta este răspunsul. Onest. Important este cum dă balanța generală”, a conchis ministrul.