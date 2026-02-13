B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Domeniile în care vor avea loc concedieri și restructurări, în următorii doi ani. Anunțul făcut de ministrul Economiei

Domeniile în care vor avea loc concedieri și restructurări, în următorii doi ani. Anunțul făcut de ministrul Economiei

Ana Maria
13 feb. 2026, 18:59
Domeniile în care vor avea loc concedieri și restructurări, în următorii doi ani. Anunțul făcut de ministrul Economiei
Irineu Darău (USR), ministrul Economiei, interviu pentru B1 TV
Cuprins
  1. Concedieri și restructurări în următorii doi ani. Ce spune ministrul Economiei despre cauzele problemei
  2. Ce perspective economice ne așteaptă
  3. Vor fi concedieri colective sau închideri de fabrici?

Concedieri și restructurări în următorii doi ani. Economia României resimte efectele politicilor de austeritate, iar ministrul Economiei, Irineu Darău, confirmă această tendință. El a recunoscut că anumite sectoare, în special automotive și IT, încep să simtă primele semne ale unei crize.

Cifrele sunt îngrijorătoare. În ultimul an, 10.000 de angajați din industria automotive au fost concediați, iar vânzările de mașini au scăzut cu 33%. În sectorul IT, salariile, considerate printre cele mai mari din economie, au început să scadă.

Concedieri și restructurări în următorii doi ani. Ce spune ministrul Economiei despre cauzele problemei

Cumva, am început această guvernare din 1 iulie 2025 într-o situație în care bugetul era extraordinar de dezechilibrat, proiecția de dificil la 11% la finalul anului și deja erau aceste probleme economice. Nu există alchimie, baghetă magică prin care să tai din cheltuieli, să mărești niște taxe, să scadă consumul și totuși să ai creștere economică”, a explicat Irineu Darău la Antena 3 CNN.

Ce perspective economice ne așteaptă

Întrebat despre impactul recesiunii tehnice și posibilele concedieri colective, ministrul a subliniat instabilitatea mediului economic global și nevoia de adaptare rapidă:

Eu v-am zis, trebuie să ne îndreptăm maxim spre oportunitățile care există. Și există oportunități. Mai mult decât atât, e ca și cum nu poți ignora vremea de afară. Faptul că vremea economică a lumii nu este neapărat favorabilă, că sunt atâtea provocări, că sunt atâta schimbări de fluxuri comerciale și de tehnologii, nu ajută neapărat. Sunt acești muguri de diverse crize care trebuie cumva izolați. Nu vom putea opri, și în niciun caz doar de la stat, anumite fenomene. Repet, industria de automotive, industria IT se confruntă cu niște provocări foarte mari și se vor confrunta în perioada următoare și vor trebui să se adapteze”, a precizat el.

Vor fi concedieri colective sau închideri de fabrici?

Întrebat direct dacă vor avea loc concedieri colective și închideri de fabrici, Irineu Darău a admis că se așteaptă la ambele scenarii:

Cred că și anul acesta și anul viitor vor fi și fenomene de… restrângere a activităților și vor fi și fenomene de extindere a activităților. Cred că, pe zona de dual use și pe militar, va fi o creștere serioasă a cererii. Cred că, într-adevăr, în zona automotive sau de IT vor fi niște amenințări destul de mari. Amenințări legate de scăderea cererii și de modificările tehnologice majore. În rest, în deciziile companiilor, este o perioadă în care toată lumea trebuie să se adapteze. După cum știți, e ca și cum ați întreba: vor mai dispărea în anul acesta firme sau vor mai fi create firme? Și, și, acesta este răspunsul. Onest. Important este cum dă balanța generală”, a conchis ministrul.

Tags:
Citește și...
Ilie Bolojan clarifică sprijinul pentru Ucraina: Cât a plătit România, de fapt, anul trecut: „Trebuie să discutăm foarte deschis niște lucruri”
Politică
Ilie Bolojan clarifică sprijinul pentru Ucraina: Cât a plătit România, de fapt, anul trecut: „Trebuie să discutăm foarte deschis niște lucruri”
Ilie Bolojan, amenințat cu demiterea, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Vă spun un singur lucru: schimbați-vă sau vă schimbăm!”
Politică
Ilie Bolojan, amenințat cu demiterea, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Vă spun un singur lucru: schimbați-vă sau vă schimbăm!”
Rogobete amenință cu concedieri în spitalele publice și schimbări de lege. Ce reguli noi pregătește ministrul pentru medici
Politică
Rogobete amenință cu concedieri în spitalele publice și schimbări de lege. Ce reguli noi pregătește ministrul pentru medici
Ministrul Sănătății respinge tăierile din sănătate și avertizează asupra unei crize sistemice. Ce impact ar avea reducerea de 10% asupra spitalelor
Politică
Ministrul Sănătății respinge tăierile din sănătate și avertizează asupra unei crize sistemice. Ce impact ar avea reducerea de 10% asupra spitalelor
Ilie Bolojan acuză „băieții deștepți” că au blocat sistemul energetic. Cum poate scădea prețul energiei în România
Politică
Ilie Bolojan acuză „băieții deștepți” că au blocat sistemul energetic. Cum poate scădea prețul energiei în România
A reușit să îl enerveze pe Ilie Bolojan. Totul a pornit de la ministrul Justiției. Reacția premierului în fața moderatorului unei emisiuni (VIDEO)
Politică
A reușit să îl enerveze pe Ilie Bolojan. Totul a pornit de la ministrul Justiției. Reacția premierului în fața moderatorului unei emisiuni (VIDEO)
Bolojan insistă pe concedieri colective pentru reducerea costurilor. Premierul nu ia în calcul reforme structurale care să eficientizeze administrația
Politică
Bolojan insistă pe concedieri colective pentru reducerea costurilor. Premierul nu ia în calcul reforme structurale care să eficientizeze administrația
Discurs „devastator” al Oanei Țoiu la Londra. „Mă bucur că sunt aici, deși nu am nimic de zis”. Cu diplomația în gard (VIDEO)
Politică
Discurs „devastator” al Oanei Țoiu la Londra. „Mă bucur că sunt aici, deși nu am nimic de zis”. Cu diplomația în gard (VIDEO)
Dar, totuși, Nicușor Dan merge să ne reprezinte undeva? La Munchen nu, la Davos nu, la ONU nu. Ce face șeful statului?
Politică
Dar, totuși, Nicușor Dan merge să ne reprezinte undeva? La Munchen nu, la Davos nu, la ONU nu. Ce face șeful statului?
Penelistul Bolojan, contrazis de liberalul Florin Cîțu pe tema recesiunii tehnice. Fostul premier acuză transformarea PNL într-un partid de tip socialist
Politică
Penelistul Bolojan, contrazis de liberalul Florin Cîțu pe tema recesiunii tehnice. Fostul premier acuză transformarea PNL într-un partid de tip socialist
Ultima oră
18:59 - Robert F. Kennedy Jr., secretarul american al Sănătății, recunoaște că trăgea pe nas cocaină de pe capace de toaletă (VIDEO)
18:35 - Ilie Bolojan clarifică sprijinul pentru Ucraina: Cât a plătit România, de fapt, anul trecut: „Trebuie să discutăm foarte deschis niște lucruri”
18:15 - Amenzi de peste un milion de lei în saloanele de înfrumusețare, după controale ANPC. Ce nereguli grave au descoperit inspectorii (FOTO)
18:02 - Ilie Bolojan, amenințat cu demiterea, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Vă spun un singur lucru: schimbați-vă sau vă schimbăm!”
17:43 - Rogobete amenință cu concedieri în spitalele publice și schimbări de lege. Ce reguli noi pregătește ministrul pentru medici
17:32 - Șefii de la ANAF se ceartă cu firmele de curierat. Le reproșează că nu au strâns destui bani din taxele pe coletele din China (VIDEO)
17:30 - Noua carte de identitate cu cip: Ce NU mai poate vedea, de fapt, polițistul la control: „Nu avem acces”
17:21 - B1 TV difuzează documentarul „Putin și strategia mărilor”, în PREMIERĂ
17:06 - Un câine de serviciu al Poliției de Frontieră Giurgiu își caută o nouă familie. Cum poate fi adoptat ciobănescul german retras
16:41 - Newsweek: Sindicaliștii Hăncescu și Nistor iau 25.000€ ca profesori, deși nu predau. Parlamentul nu le-a tăiat sinecura