Jocul de-a moțiunea. Grupul PACE al lui Ninel Peia anunță că depune moțiune de cenzură. Dar nu are semnăturile. Se roagă de PSD să semneze

Adrian A
15 apr. 2026, 12:53
Sursă foto: Agerpres
Cuprins
  1. Moțiune fără semnături. Ninel Peia se roagă de PSD
  2. Ne-am lămurit cu semnăturile, să vedem moțiunea

Moțiunea de cenzură prinde contur. Peste 120 de semnături confirmate pentru demiterea lui Ilie Bolojan. Așa sună un titlu bun care ne duce cu gândul la căderea inevitabilă a Guvernului Bolojan. Doar că semnăturile nu există. Totuși Ninel Peia e convins că le are. 

Moțiune fără semnături. Ninel Peia se roagă de PSD

Ninel Peia, reprezentantul grupului PACE din Parlament, s-a trezit că vrea moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Și are și textul moțiunii. Câteva pagini. Îi lipsește însă ceva: semnăturile. Adică în cap la el sunt, dar nu le are.

„Nu sunt încă, fizic, dar ele sunt confirmate, dar nu fizic. Da, nu fizic, până luni le vom avea. Luni, la ora 17:00, voi fi în fața Sălii Brătianu, cu măsuța și tabelul de semnături.”, anunță Ninel Peia, unde altundeva decât la Realitatea Plus, portavocea suveraniștilor.

Anunțul lui Peia vine exact la o zi după ce AUR a anunțat că în aprilie nu semnează și nu inițiază nicio moțiune de cenzură. Așa că s-a gândit să fie el inițiatorul. Doar că unde nu e AUR, nu sunt nici semnături. Așa că acum, Peia stă cu mâna întinsă la PSD.

„Sper ca mulți parlamentari de la PSD să semneze această moțiune, pentru că mi se pare suspect ca PSD-ul doar să ridice sprijinul politic domnului Bolojan. Ce înseamnă asta? Îi ridică sprijinul politic domnului Bolojan, rămâne în continuare prim-ministru, fără niciun fel de probleme, și PSD-ul va merge la groapa de gunoi a istoriei.”, declară șeful grupului PACE, după ce a auzit el că asta e strategia PSD: să retragă sprijinul politic lui Bolojan.

Ne-am lămurit cu semnăturile, să vedem moțiunea

Moțiunea de cenzură este intitulată „Progresismul ucide România – Guvernul Bolojan a adus foamea și frigul în casele românilor!” și are 10 puncte în care opoziția ne explică ce nu a făcut bine Ilie Bolojan:

  • Programul „SAFE” este camuflajul sărăciei sub masca „siguranței”.
  • Mineritul și Energia sau cum a stins Bolojan lumina ca să ne vândă „întuneric verde”.
  • Acordul MERCOSUR sau condamnarea la moarte a pământului românesc.
  • Gazele din Marea Neagră sau cum stăm pe o pungă de aur și plătim facturi de plumb.
  • Dezindustrializarea forțată! România, de la uzina Europei la depozitul de resturi al altora.
  • Prețul la Energie! România, țara bogată cu cetățeni jefuiți la secundă.
  • Asasinatul fiscal sau cum a ucis Bolojan visul românesc al micului antreprenor.
  • Subminarea capitalului românesc, străin în propria țară, sclav la tine acasă.
  • Dictatul de la Bruxelles vs. Constituția României. Suveranitatea tranzacționată pe bile albe.
  • Inflația și sărăcirea programată. Jecmănirea la raft și moartea puterii de cumpărare.

Practic sunt sloganurile de manipulare și dezinformare ale suveraniștilor și titlurile televiziunii care îi tot scoate la rampă.

Dacă aveți răbdare puteți citi întregul text al moțiunii AICI: Motiune Aprilie 2026

