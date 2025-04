John Ion Banu Muscel a făcut show la dezbaterea electorală: Și-a adresat singur o întrebare și i-a certat pe jurnaliști: “Vă învârtiți în jurul celor 5 mușchetari ai partidelor”

Candidatul independent la alegerile prezidențiale, a stârnit hohote de râs la prezidențială organizată de TVR, după ce și-a pus lui o întrebare.

Banu Muscel i-a și certat pe moderatori, pentru că nu îl lasă să își pună singur o întrebare și a criticat formatul dezbaterii electorale.

„În ceea ce privește formatul acestei dezbateri, numai dezbatere”

„Întrebarea este adresată mie însuși (n.r.: așa a spus candidatul). Știu și răspunsul. O știu democrația, o știu foarte bine democrația. N-am voie să-mi pun o întrebare? E o întrebare.

Întrebarea către mine este de ce sunt eu aici? De ce mă întreb asta? Pentru că am considerat, cu ceva vreme în urmă, că România are nevoie de o schimbare și pentru asta, eu care am anumite calificări, calități, principii, aș putea să ajut o schimbare în România.

Dar știți ce am constatat? Cetățenii României sunt foarte reținuți în a avea o schimbare într-adevăr. Și asta doare, dar mai mult nici jurnaliștii, dumneavoastră, domnilor jurnaliști, nu căutați să vedeți cum ar fi o schimbare, într-adevăr, să se producă.

Vă învârtiți în jurul celor 5 mușchetari, aceiași 5 mușchetari ai partidelor, care nu cred că vor aduce o schimbare majoră în România. Iar în ceea ce privește formatul acestei dezbateri, numai dezbatere nu este pentru că nu discutăm despre un plan al președinților, care vor să fie președinți – plan prezidențial. Cetățenii habar n-au de ce suntem aici, în afară de cancan-uri, la care domnul Antonescu vrea să răspundă, că probabil că a făcut o glumă, care mai face dânsul. Am văzut și cu pedeapsa cu moartea, la care nu mă refer acum. Deci domnilor, asta e întrebarea către mine și n-am de gând să vă răspund”.