Judecătoarea Adina Ghiță, critici dure la adresa ministrului Stelian Ion: Cu greu se poate imagina o interferență mai politică și mai brutală asupra sistemului judiciar / Ce a generat reacția magistratului

Judecătoarea Adina Ghiță, de la Tribunalul București, îl acuză pe Stelian Ion, ministrul USR-PLUS al Justiției, că intervine brutal în justiție, fapt ce, consideră ea, denotă un interes personal al acestuia.

Ghiță a intervenit în contextul în care Ion a susținut că e revoltător faptul că Inspecția Judiciară consumă resurse pentru a „hărțui” cinci judecători care și-au exprimat opinii pe un forum intern al magistraților. Ministrul se referea astfel la scandalul generat de publicarea pe stiripesurse.ro a unor mesaje în care mai mulți magistrați făceau politică.

Judecătoarea Adina Ghiță, reacție la declarații recente ale ministrului Stelian Ion

În replică, Adina Ghiță susține că Stelian Ion „nu are nicio calitate sau competenta legala sa analizeze o actiune disciplinara in curs”.

„Ministrul Justitiei este omul politic din Guvernul Romaniei care tine in mainile lui resursele financiare si de personal ale sistemului judiciar. Obligatia sa de capatai este sa nu intervina in niciun fel in treburile interne ale sistemului judiciar privind cariera magistratilor, sa respecte activitatea garantului independentei Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii”, a mai transmis judecătoarea, pe Facebook.

Adina Ghiță îl acuză pe Stelian Ion de interferență politică brutală în sistemul judiciar: „Califica persoana sefului Inspectiei Judiciare ca fiind numita politic, ( in contextul in care si CJUE a avut o cu totul alta opinie), analizeaza si solutioneaza o actiune disciplinara stabilind ca ea constituie un abuz si anunta ca va initia propuneri legislative prin care sa se schimbe cadrul legislativ disciplinar al magistratilor in acord cu viziunea domniei sale si in sensul adoptarii solutiei dorite de domnia sa la actiunea disciplinara in discutie. Cu greu se poate imagina o interferenta mai politica si mai brutala in activitatea CSM si asupra sistemului judiciar in integralitatea sa, si intr-o speta disciplinara in concret”.

Magistratul s-a întrebat apoi ce l-a determinat pe ministru să aibă o astfel de reacție: „Oare ce fel de interes l-a determinat pe Ministrul Justitiei sa se implice personal atat de public si de agresiv intr-o problema profund interna a sistemului judiciar? Exista vreo legatura intre activitatea dansului si a magistratilor in cauza ce a motivat o astfel de interventie?”.

Ghiță a notat apoi că Ion le-a făcut mai mult rău judecătorilor în apărarea cărora a sărit: „Pentru ca, daca a urmarit sa le acorde vreo forma de ajutor, de fapt le-a facut un deserviciu, prin interventia sa politica in sprijinul activitatilor acestora ce au determinat trimiterea in judecata disciplinara creand aparenta unei legaturi între persoana sa si magistratii in cauza profund dezavantajoasa celor din urma”.