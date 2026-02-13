Judecătoarea Ionela Tudor a devenit, oficial, pensionară, după ce președintele Nicușor Dan a semnat decretul oficial prin care i-a aprobat cererea de retragere. Decretul prezidențial va intra în vigoare din 15 februarie, conform

Judecătoarea Ionela Tudor s-a pensionat

Preşedintele a semnat joi decretul prezidențial prin care se aprobă , după cum a informat Administraţia Prezidenţială. Consiliul Superior al Magistraturii a admis, pe 5 februarie, cererea formulată de judecătoarea Ionela Tudor de retragere din activitate.

În vârstă de 51 de ani, Ionela Tudor a activat iniţial ca avocată, între 1998 și 2004. A intrat în magistratură și a fost judecătoare la Judecătoria Feteşti, Judecătoria Slobozia, Tribunalul Călăraşi, Tribunalul Ialomiţa, Tribunalul Bucureşti (2017-2021).

Din 2023 activează la Curtea de Apel Bucureşti. Aici a ocupat funcția de preşedinte al Secţiei a X-a de contencios administrativ şi fiscal şi pentru achiziţii publice. Totodată, a fost delegată pentru poziția de vicepreședinte în cadrul CAB. Printre dosarele soluţionate se numără şi suspedarea analizei tezei de doctorat a fostului premier Nicolae Ciucă, reclamat pentru plagiat. A motivat prin „nevoia de stabilitate în conducerea executivă a statului”.

„Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către preşedintele României a propunerilor privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 10 februarie, a doamnei judecător Ionela Tudor, preşedinte al Secţiei a X-a de contencios administrativ şi fiscal şi pentru achiziţii publice a Curtea de Apel Bucureşti, delegată în funcţia de vicepreşedinte al acestei instanţe”, se arată în decizia adoptată de CSM.

Judecătoarea „a sunat Lia”

Judecătoarea Ionela Tudor și-a căpătat celebritatea, mai ales, ca urmare a unei afirmații pe care a făcut-o într-o conferință de presă, lunile trecute. Pe 11 decembrie 2025, conducerea Curţii de Apel Bucureşti, formată din preşedinta şi vicepreşedinţii Ionela Tudor şi Domnica Adomniţei, a organizat o conferinţă de presă ca replică la dezvăluirile Recorder despre justiție.

În timp ce Liana Arsenie răspundea jurnaliștilor, Ionela Tudor și-a privit telefonul mobil care suna, după care i-a transmis colegei sale, șoptit:

„M-a sunat… M-a sunat Lia (Savonea – n. red.), mă duc să vorbesc”.

Apoi a ieșit și a vorbit la telefon și a revenit, indicându-i Lianei Arsenie ce să răspundă. Această afirmație, redată ulterior de întreaga mass-media a fost de natură să întărească percepția că Lia Savonea, președinta ÎCCJ controlează cele mai importante instanțe de judecată din România. Exact ceea ce se susține în reportajul Recorder.