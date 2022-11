Karim Benzema a suferit o accidentare gravă și va rata Campionatul Mondial din Qatar

Karim Benzema atacantul naționalei Franței s-a accidentat la antrenamentul de sâmbătă și va rata Campionatul Mondial din Qatar. Fotbalistul a acuzat dureri sâmbătă seară în zona cvadricepsului de la piciorul stâng și a părăsit antrenamentul naționalei. Benzema a fost diagnosticat cu ruptură musculară și nu va putea intra pe teren în primul meci din grupe, anunță Federația Franceză, potrivit

Karim a ratat 5 din ultimele 6 meciuri ale lui Real Madrid tocmai din cauza unor probleme la cvadricepsul piciorului stâng. Cel mai probabil, locul lui Benzema în primul „11” va fi luat de Olivier Giroud, atacantul lui AC Milan. Selecționerul Deschamps are la dispoziție până luni să cheme un înlocuitor pentru câștigătorul Balonului de Aur din acest an. Le Parisien susține că ar putea fi vorba de unul dintre Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Martin Terrier (Rennes), Anthony Martial (Manchester United) și Moussa Diaby (Bayer Leverkusen).

Aceasta este a treia pierdere uriașă pentru Franța, după Kante și Pogba. Franța face parte din grupa D, alături de Tunisia, Australia și Danemarca.