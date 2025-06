Kelemen Hunor: Au fost cheltuite 70 de miliarde peste venituri. Asta nu e politică, e artă

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat, joi, că au fost 70 miliarde de lei cheltuieli peste venituri, mare parte din sumă ducându-se în măririle de pensii și salarii. Kelemen a mai afirmat că partidele care au guvernat anul trecut au făcut-o cu gândul să câștige alegerile. Pe care le-au pierdut.

Kelemen, despre cheltuielile statului de anul trecut

„Au fost cheltuite 70 de miliarde peste venituri. Și de acolo apare această gaură mare. O parte, sigur, au mers pe pensii și pe salarii, că au fost creșteri importante, peste inflație – și acest lucru trebuie spus, dar, OK, era așteptarea oamenilor – și supracontractare la investiții. Anul trecut am avut 120 de miliarde investiții, în acest an, sigur, și datorită PNRR-ului, a crescut la 150 de miliarde. Dar cu un an înainte era sub 100 de miliarde. A crescut și PIB-ul, este adevărat. Noi ne-am asumat o reformă fiscală în PNRR. (…)

Într-un an electoral trebuie să recunoaștem că cei care au guvernat atunci au cheltuit mai mulți bani și cu gândul de a câștiga alegerile și au și pierdut alegerile. Și de aceea am spus eu la un moment dat că asta e artă, nu politică, ceea ce au făcut anul trecut”, a declarat președintele UDMR, la Antena 3 CNN, potrivit

Kelemen: Nu se poate să cheltuiești permanent mai mult

Kelemen Hunor a afirmat apoi că, într-adevăr, e nevoie de investiții precum dar totul trebuie făcut într-un echilibru: „Tu și într-un an electoral trebuie să știi să menții un echilibru, că altfel Deci nu se poate să cheltuiești permanent mai mult. (…) Dacă nu se întoarce o economie, nu există un stimulent pentru a crește economia, atunci la un moment dat factura trebuie plătită din datorie, că nu ai venituri, e simplu”.